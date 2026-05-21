Omoda & Jaecoo celebran en Burgos sus 50.000 clientes en España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Omoda & Jaecoo reunió en Burgos a clientes, medios de comunicación e influencers en la Shs Fever Night, un encuentro celebrado en las instalaciones de Grupo Julián Automotive para presentar su tecnología híbrida y acercar los últimos lanzamientos de la marca al público local. La cita formó parte de la segunda edición de Oj Premiere, un evento desarrollado de forma simultánea en distintos puntos de España y vinculado a la conmemoración de los 50.000 clientes alcanzados por la compañía en el mercado nacional.

El concesionario burgalés se convirtió durante la velada en un espacio de presentación de producto, música, entretenimiento y actividades interactivas, con la tecnología Super Hybrid System como eje central. Los asistentes pudieron conocer de cerca la estrategia de electrificación de la firma y los modelos que articulan esta nueva etapa, entre ellos el Omoda 7 Shs híbrido enchufable, el Jaecoo 8 Shs híbrido enchufable y las nuevas versiones Shs híbridas de Jaecoo 5 y Jaecoo 7.

La celebración llegó en un momento de crecimiento para Omoda & Jaecoo, que cerró abril con 3.343 matriculaciones en España, el mejor dato mensual de su trayectoria, y acumula 11.506 unidades en el año. La marca destaca además el peso del cliente particular en sus ventas, superior al 70%, y el avance de los vehículos electrificados, que representan ya el 88% de sus operaciones.

Luis Lobato, director comercial del Grupo Julián Automotive, enmarcó el evento en el interés creciente por las tecnologías híbridas y señaló que la Shs Fever Night fue “mucho más que una presentación de vehículos”, al estar planteada como una experiencia para que los clientes descubrieran “hacia dónde evoluciona la movilidad”. En Burgos, añadió, la firma está detectando “un gran interés por la tecnología híbrida” y el encuentro permitió acercarla al público “de una forma cercana, innovadora y divertida”.

Con esta acción, Grupo Julián Automotive refuerza la presencia de Omoda & Jaecoo en Burgos y mantendrá además condiciones especiales para la adquisición de vehículos Omoda & Jaecoo hasta el 31 de mayo, dentro de la campaña asociada a la celebración de la Shs Fever Night.