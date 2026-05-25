Te fías poco al comprar un coche usado, pero ¿y si fuera eléctrico?

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Comprar un coche usado siempre obliga a mirar con más cuidado. Kilómetros, revisiones, garantía, estado real del vehículo y precio final pesan en cualquier decisión. Si además el coche es eléctrico, aparece una duda añadida para muchos compradores, la batería. Aun así, el mercado de ocasión empieza a convertirse en una vía de entrada a la movilidad eléctrica para quienes quieren reducir el gasto en combustible sin pagar lo que cuesta un modelo nuevo.

Los datos de Clicars apuntan en esa dirección. La compañía registró en marzo y abril su mejor cuota de ventas de coches eléctricos de ocasión, en un momento marcado por el aumento del precio de los carburantes y por la presión que ese gasto ejerce sobre muchas economías familiares. La tendencia coincide con el avance general del eléctrico usado en España, que acumuló un crecimiento del 50% en el primer cuatrimestre del año tras el impulso de marzo y abril.

El atractivo principal está en el precio. El coche eléctrico de ocasión más demandado en las ventas de Clicars responde a un perfil bastante definido, SUV o compacto, unos cuatro años de antigüedad y un ticket medio de 21.000 euros. La cifra queda muy por debajo del precio medio del eléctrico nuevo, que ya supera los 45.000 euros según el Barómetro de vehículo nuevo de Ganvam y Coches.com. En el mercado usado, además, la oferta empieza a incluir unidades desde unos 8.000 euros o fórmulas financiadas desde 150 euros al mes.

El precio sigue siendo lo más decisivo

El coche de ocasión se ha encarecido con fuerza durante los últimos años, lo que explica parte de la prudencia del comprador. El barómetro de coches.net situó en noviembre de 2024 el precio medio de oferta del vehículo usado en España en 20.634 euros, muy cerca de su máximo histórico, y calculó un incremento acumulado del 85% desde enero de 2013. En Castilla y León, el precio medio de oferta estaba entonces entre los más altos del país, con 21.224 euros.

Ese contexto ayuda a entender por qué el eléctrico usado empieza a ganar visibilidad. Aunque los eléctricos e híbridos de ocasión seguían siendo en noviembre de 2024 los más caros por tipo de combustible, con un precio medio de 32.102 euros, también registraban una caída interanual del 6,3%. La oferta crecía al mismo tiempo con rapidez, hasta representar el 14,8% del total de coches de ocasión en España, con un aumento interanual del 48%.

Renault Zoe, Tesla Model 3 y Peugeot 2008, entre los más buscados

En las ventas de eléctricos de ocasión de Clicars en 2026 dominan marcas europeas como Renault, Peugeot, Volkswagen y Citroën, junto a Tesla. Por modelos, los más vendidos son Renault Zoe, Tesla Model 3, Peugeot 2008, Volkswagen ID.4 y Citroën C4. BYD aparece como la marca china con mejor posición en este mercado dentro de los datos de la compañía, aunque hay que bajar hasta el décimo puesto para encontrarla.

El auge del eléctrico usado también refleja un cambio en la forma de comprar. Muchos conductores quieren reducir su dependencia del combustible, pero encuentran todavía una barrera alta en el vehículo nuevo. El mercado de ocasión rebaja esa entrada y permite acceder a modelos eléctricos con pocos años, especialmente útiles para recorridos urbanos, desplazamientos diarios previsibles y hogares con posibilidad de carga.

Alejandro García Mella, consejero delegado de Clicars, considera que el vehículo de ocasión está teniendo un papel relevante para acercar la electrificación a más familias. Según sostiene, entre marzo y abril la compañía registró las cuotas de venta de eléctricos más altas de su historia, en un momento en el que muchos compradores buscan precios que no encuentran en el mercado de coche nuevo, ni siquiera con las ayudas públicas actuales.

Para comprar con criterio, la clave está en revisar el estado de la batería, la autonomía útil, el historial de mantenimiento, la garantía y el tipo de uso que tendrá el vehículo. Un eléctrico de ocasión puede encajar muy bien en determinados perfiles, pero exige mirar más allá del precio de compra y valorar la carga, los kilómetros diarios y el coste real de uso.