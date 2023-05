«Los niños no tienen experiencia cognitiva para saber si su miedo es racional o irracional»

Virginia Martín Burgos

El miedo acompaña al ser humano desde su propio nacimiento y la forma en la que gestionamos esa emoción acaba definiendo en parte nuestro desarrollo como personas porque de no saber acompañarlo y gestionarlo puede convertirse en un enemigo que condicione la vida.

Partiendo de esa base de que el miedo es innato al ser humano, Arantxa Arroyo, maestra certificada en Disciplina Positiva y guía Montessori, y Cristina López, licenciada en Física, experta en innovación y autora del blog ‘3 con las maletas a cuestas’, abordan en este octavo capítulo de ‘Criar con ciencia, amor y humor’ las herramientas para acompañar y gestionar los miedos de los más pequeños de la casa con cariño y respeto.

«El miedo es una emoción que sirve para ponernos a salvo. De no tener esa emoción en algunas ocasiones correríamos peligros que tendrían como consecuencia poner en riesgo nuestra vida», explica Arroyo. «Es una emoción tan física que es de las pocas que compartimos con el mundo animal y vegetal. Es primitiva y si bien está en nosotros de base no podemos olvidar que hay miedo aprendidos y adquiridos a lo largo de la vida», recuerda López.

Se trata de «miedos culturales, que de forma inconsciente trasladamos a nuestros hijos», añade la maestra quien pone como ejemplo: «si yo tengo miedo a los perros y voy de paseo con mi hijo, inconscientemente, con las señales de mi propio cuerpo, podría trasladarle ese miedo, agarrándole más fuerte la mano, apartándoles, etc».

Y es que si algo tiene el miedo es «una fisiología muy potente y poderosa». Cuando sentimos miedo la respuesta de nuestro cuerpo es más que evidente: «sudoración, taquicardia, nerviosismo, agarrotamientos, lloro, etc». De ahí que «sea tremendamente complicado tapar esta emoción» porque «ya se trate de un miedo racional o irracional activa nuestro sistema nervioso», apunta la científica.

Comprendiendo la base fisiológica del miedo «entenderemos mejor que los niños tienen miedos desde que nacen, incluso en el vientre materno». De bebés «si los lloros no son por hambre, sueño o por una temperatura errónea, muchas veces son por un miedo», explica Arroyo.

Por ejemplo, «si están en la cuna y al llorar no vamos, su cuerpo reacciona con miedo. El lloro es una reacción física, surge para intentar sobrevivir, para que alguien les coja de donde están», añade López, quien hace hincapié en que «no podemos ni debemos obviarlos, ridiculizarlos ni quitarles valor o taparlos», señala López.

En los más pequeños como en los adultos los miedos pueden ser racionales o irracionales, pero «es más fácil que sean los segundos». ¿Por qué? «Porque niños y niñas en la primera infancia no tienen la experiencia ni la información para determinar si es racional o irracional», apunta la maestra.

Mente absorbente

En este sentido, López hace hincapié en que «las cuestiones clave son la experiencia cognitiva y el desarrollo cerebral» y es que «en el desarrollo de la mente de los niños, de los cero a los diez años absorben todo lo que está a su alrededor y hasta los seis no son capaces de diferenciar qué es realidad y que no».

Por eso, los más pequeños pueden tener miedos a «los unicornios, a que un ratón realmente venga a llevarse un diente por la noche o a los Reyes Magos». Solo «la capacidad de razonamiento y la experiencia les ayudará a diferenciar que es real y qué no», añade Arroyo, quien apunta que «podemos optar por ser sinceros con los niños desde el nacimiento explicándoles qué es realidad, qué son tradiciones, cuáles son personajes animados, etc».

Y es que «en muchas ocasiones para dar respuesta a la curiosidad de los niños damos respuestas inventadas que adornamos con fantasía». Fantasías que «en algunas ocasiones pueden generar miedos». De ahí que la maestra recomiende. «Dar siempre respuestas científicas y reales de una forma simple y sencilla».

De hecho el miedo es «tan poderoso» que «se usa para manipular a todas las edades», recuerda López quien hace hincapié en la importancia de «no usar el miedo para manipular a los niños».

Por ejemplo «decirle que si no hace esto o lo otro va a venir el hombre del saco y se lo va a llevar o que si no sale del columpio le vamos a dejar solo en el parque y nos vamos a ir». Un uso manipulativo del miedo que «los niños y niñas también aprenden a usar con sus iguales porque lo ven en casa».

Herramientas

Así las cosas, las expertas señalan que «si el miedo de los niños es algo cotidiano: a ir a un cole nuevo, a un espacio nuevo o a personas desconocidas siempre podemos anticiparnos y explicarles la situación que van a vivir para tratar de que ese miedo no surja» y si lo hace «tenemos una labor clave acompañando ese miedo», explica Arroyo.

De hecho, López anima a reflexionar: «En una situación similar nosotros también experimentamos miedo pero, por norma general, tenemos las herramientas para gestionarlo».

Por eso «anticipación e información» son «claves» para abordar y gestionar los miedos. Una anticipación que «puede realizarse a través del role playing o lo que es lo mismo «‘ensayar’ la actividad que genera miedo al niño antes de que la viva», apunta la maestra. «Es una técnica de dramatización que permite aumentar la empatía y la capacidad de adaptación a una vivencia nueva que, en este caso, les genera miedo».

Si ese miedo «llega a ser incapacitante en algún momento» es porque «no se han transitado las fases previas de una forma adecuada», señala López, quien ejemplifica: «si en clase de natación el niño tiene miedo al agua y alguien le tira a la piscina en lugar de hablar de lo que le ocurre podemos estar llevando a un bloqueo por miedo al agua».

Y es «verbalizar y aceptar los miedos es clave desde que somos niños», añade Arroyo. «Debemos coger esos miedos, hablarlos y buscar recursos para superarlos» y para eso «es importante cambiar el ‘no pasa nada’ o ‘eso que te da miedo es una tontería’ por el ‘te entiendo’ y ‘estoy aquí contigo’.