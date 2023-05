La Fiesta de las Flores, salvada in extremis

Natalia Escribano Burgos

La Fiesta de las Flores se celebrará entre el 12 y el 14 de mayo, pero casi les cuesta la salud a los organizadores: el colectivo de floristas de Burgos (Flojabur) y a los responsables del área de Comercio del Ayuntamiento.

Problemas administrativos concentrados en el área de Intervención, que no liberaba el pago del 30% del convenio de 2022 para acabar de pagar la edición del pasado ejercicio, y poder firmar el acuerdo de este 2023, casi dan al traste con esta cita que este año cumple su novena edición.

Así, lo revelaba la concejala de Comercio, Rosa Niño (Ciudadanos) que ponía de relieve en que el Ayuntamiento hace el encargo de esta fiesta a los floritas y, por tanto, no se puede permitir que los cuatro pequeños empresarios que forman el colectivo tengan que correr con los gastos de su bolsillo.

«El viernes hasta las 13.00 horas creíamos que no había fiesta de las flores, no había dinero, no estaba gestionado desde el Ayuntamiento y, al final, ha podido ser y tenemos que dar las gracias a Tesorería que en el último momento puso la solución para que hoy (por este lunes) estemos aquí», manifestó Niño, que recordaba que del convenio anual, dotado con 200.000 euros, 150.000 se destinan a esta celebración.

Y es que la voluntariedad de los implicados en este evento, que resulta tan atractivo para burgaleses y visitantes, es lo que ha hecho que la fiesta salga adelante. Así, lo recordaba David Ruiz, uno de los integrantes de Flojabur, que destaca la labor de las 50 personas integrantes de las escuelas de floristas de todo el país que esta semana comienzan el montaje para que se pueda disfrutar de la celebración desde el próximo viernes. «Vienen por un plato de comida», subraya.

Además, a los que vienen de fuera hay que sumar el esfuerzo de estudiantes de la escuela de Formación Profesional María Madre y de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, recordaban los organizadores.

Pero al margen de todas estas dificultades, la fiesta se está ultimando con el lema ‘Nunca dejes de florecer’ y con un cambio de ubicación de la plaza del Huerto de Rey pasa al paseo de El Espolón.