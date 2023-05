El consejo del consorcio del Polígono Industrial de Villalonquéjar ha dado luz verde a la venta de cuatro parcelas por un valor cercano al millón de euros. La empresa Gestta, dedicada al reciclaje de aceites vegetales y ubicada en la localidad de Villalbilla, ha resultado la adjudicataria de tres parcelas en el polígono de la capital burgalesa. La firma, que tendrá hasta el próximo mes de noviembre para ratificar la compra, deberá abonar 546.000 euros más IVA.

Por otra parte, el consejo también daba luz verde a la adjudicación de otra parcela en el polígono a la Fundación Caja de Burgos por un valor de 401.000 euros más IVA.

El buen ritmo de venta en el polígono a lo largo del año pasado permitió no solo amortizar la deuda de 2022 del ente con las entidades bancarias, si no «adelantar» la de 2023, tal y como apuntó el consejo en el mes de diciembre. Este adelanto del pago de la deuda pone de manifiesto «la buena situación económica del consorcio de Villalonquéjar».

Distinta suerte corre el consorcio del Desvío de la Variante Ferroviaria cuya deuda asciende a 129,4 millones de euros. De hecho, el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Burgos aprobaba en Pleno extraordinario una aportación de casi 3,8 millones de euros para abonar la deuda del ente ante la falta de liquidez por la ausencia de ventas de terrenos.

Unos días antes de la sesión extraordinaria, el Consorcio del Desvío presentaba un escrito en el Ayuntamiento en el que se solicitaba el pago de esta cantidad para el pago de la deuda. Se recordaba que el pasado 30 de abril había vencido el pago de la cuota de los préstamos con las entidades financieras. Al no poder hacer frente al pago, se acordó con las entidades bancarias prorrogar el pago hasta el 30 de octubre.

Precisamente en el mes de junio y con el objetivo de hacer más atractivo el suelo para agilizar la venta de parcelas y poder así reducir la deuda que tiene el ente, el bipartito daba luz verde a la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos (PGOU) promovida por el consorcio para reducir el porcentaje de suelo terciario del 40 al 20% de once parcelas de la zona.

Sin modificación en Villatoro

Por otra parte y tras la preocupación mostrada por los vecinos de Villatoro ante el posible cambio de calificación de unos terrenos del polígono industrial que de terciario, es decir uso comercial, podrían pasar a industrial, que pensaba acometer el consorcio de Villalonquéjar, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, aseguraba a la asociación del barrio que por el momento no se ha tramitado ninguna modificación del PGOU.

Los vecinos estaban preocupados por si pudiera instalarse alguna empresa contaminante en los aledaños del barrio. En concreto, se planteaba el cambio en 73.000 metros cuadrados por los que hace años pujó Bogaris. Una inversión que nunca se concretó.

Así, tras la reunión con miembros del barrio el regidor municipal concretó que no hay previsto hacer ningún cambio «porque no hay interés por ocupar ese espacio por parte de ninguna empresa logística ni industrial». Otra razón fundamental por la que se ha caído de los planes esta modificación es que no hay posibilidad de trasladar el uso terciario que tiene ese suelo a alguna otra parcela de Villalonquéjar y esto es algo de obligado cumplimiento, según las normas urbanísticas.

De la Rosa quiso dejar tranquilos a los vecinos y aseguró que independientemente de quien presida el consorcio de Villalonquéjar, no sería posible tramitar la modificación urbanística.