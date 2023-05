Si Burgos acoge la Final Four de la LEB Oro, habrá que correr para montar la plaza de toros

Natalia Escribano Burgos

A contrarreloj. Así tendrán que trabajar los operarios que se encargan de desmantelar el parqué del Coliseum y los que montan el albero de la plaza de toros si el Hereda San Pablo consigue ser anfitrión de la final a cuatro de la LEB Oro.

Las fechas de esta final four están ya decididas y se desarrollará el fin de semana del 17 y 18 de junio. No obstante, el nombre de la ciudad que acogerá esta cita deportiva no se conocerá hasta que no finalice la primera fase del play off, de modo que la ciudad elegida salga de entre una de las cuatro finalistas.

El San Pablo Burgos ya anunció que está dispuesto a organizar esa final a cuatro. Pero para ello tiene que dar la cara en lo deportivo y ganarse uno de los cuatro billetes para la final four. De momento ya está clasificado para disputar la fase previa del play off, que comenzará después de la finalización de la temporada regular, que en el caso del San PAblo Burgos será el viernes 19 de mayo a las 21:00h.

Planificación con el Ayuntamiento por si acaso

Es cierto que por ahora nada se sabe del destino de esta competición de baloncesto, pero también es verdad que está habiendo reuniones para planificar el montaje del albero de cara a las fiestas de San Pedro 2023.

La transformación del Coliseum de cancha de baloncesto a plaza de toros se realiza cada año al final de la temporada de juego. Pero este año si se consiguen los objetivos de la directiva del club habrá que correr un poco más por las fechas en las que comienzan las fiestas mayores.

El último partido de la final se jugaría el 18 de junio, según las fechas marcadas en el calendario de la LEB Oro, y el primer festejo taurino, el campeonato de recortadores, está fijado para el 24 de junio a las 18.30 horas, apenas con cinco días de diferencia.

Concurso de recortesSantiago Otero Ramiro

Desde el área de Deportes, el concejal Leví Moreno, explica que el mismo domingo por la tarde se iniciaría el desmontaje del parqué, las canastas y las gradas que utiliza este club de baloncesto. Esta parte del trabajo le corresponde al Ayuntamiento de Burgos.

Al día siguiente podría comenzar la empresa adjudicataria de la feria taurina para montar el albero que requiere de 32 camiones de arena para dejar lista la plaza de toros, además de la capa de zahorra que se echa para que sirva de base.

En el caso de que el Hereda San Pablo no llegue a la final four habrá más tiempo para ejecutar ese trabajo, pero «se irá a destajo» si es que se da el mejor escenario para el club burgalés en la lucha por el ascenso. Ayuntamiento de Burgos y empresa taurina ya lo tienen hablado para conseguir el objetivo en esos pocos días. Pero el tiempo podría ser demasiado justo.

Cómo se monta el albero

En colocar los puntales, las tablas y echar la arena se tarda una mañana, según explicaron a este periódico fuentes taurinas que advierten que dejar reposar el albero cerca de tres semanas para que se asiente, cosa que no podría ser en el caso de que se dispute en Burgos la final four de la LEB Oro.

El proceso arranca con el relleno, extendido y apisonado de tierras propias, en tongadas de 30 centímetros de espesor, hasta lograr un 95% de compactación, incluyéndose el regado.

Sigue una fase de pavimentación del albero, compuesto por una mezcla de arenas de miga y mina, que se vierte sobre la base de zahorras, perfilando los bordes, dando humectación y terminando con el apisonado final. La seguridad de las cuadrillas y los animales depende en buena medida de que se haga correctamente esta operación.