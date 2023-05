Podemos- IU- Alianza Verde apuesta por la remunicipalización de los servicios públicos

Virginia Martín Burgos

Bajo el lema ‘Cuidemos lo público’, la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde ha presentado un anticipo de su programa compuesto por 18 medidas para crear «una ciudad solidaria, sostenible y que cuide de los servicios públicos», tal y como avanzó la candidata a la Alcaldía de Burgos, Marga Arroyo.

Asegura que «la coalición de izquierdas» es «la alternativa al gobierno en blanco y negro del PP que busca beneficiar siempre a los mismos y al de continuación y poca valentía del PSOE, que no ha querido enfrentarse a los lobbies de la ciudad».

Arroyo avanzó así que el programa electoral de la coalición pivota en tres pilares: «la defensa de la vivienda, la apuesta por lo público mediante la remunicipalización de servicios y una transición ecológica justa para crear una ciudad que cuide a las personas».

En cuanto a la municipalización y remunicipalización de los servicios, Saiz señaló que «para ello es clave dotar de plantilla al Ayuntamiento» y recordó que «el 27% de los puestos está sin cubrir». Así lamentó que los socialistas «no han corregido las privatizaciones ni las externalizaciones del PP».

En ese camino de remunicipalización, la coalición pone como ejemplo «la gestión del teléfono 010, los comedores infantiles, las instalación deportivas y las piscinas» así como «los equipos de segundo nivel de los CEAS» y ya en un medio plazo «la Ayuda a Domicilio y en un plazo más largo el cuidado de los parques y jardines y la limpieza urbana».

Por otra parte, apuesta por «ampliar la cartera de servicios sanitarios con psicólogas y dentistas municipales con tasas en virtud de la renta de cada uno». Además, la coalición quiere «dar más importancia a los centros culturales municipales como La Parrala, el Francisco Salinas, el Andén o instituciones como el Espacio Tangente», dotándoles de más actividad.

También en esa apuesta por la remunicipalización, la coalición hizo hincapié en que «la gestión de los consorcios debe hacerse exclusivamente desde el Ayuntamiento de Burgos».

Precisamente sobre la vivienda, Fernando Saiz, número dos de la lista, apuntó que «tal y como ya ocurre en otras ciudades, queremos crear una Oficina Municipal de Vivienda» que «permita gestionar las 20.000 viviendas vacías que hay en la ciudad y generar alquileres de carácter social para dar respuesta a una carestía que afecta especialmente a los jóvenes». Por otra parte, la formación también apuesta por «promover viviendas sociales en los solares del Sareb y terrenos castrenses de la ciudad».

En el tercer apartado, el referido a la transición ecológica, la formación quiere «desarrollar zonas de bajas emisiones no solo en el casco histórico si no trasladarlas a barrios con índices de contaminación muy elevados como Gamonal».

Además aboga por «potenciar otra movilidad con un plan director de carriles bici cosidos entre sí y la potenciación del transporte público». Por otra parte, señaló «la necesidad de crear un plan municipal de ocio para los más jóvenes», una modelo de entretenimiento que «se asemejaría a la Operación Murciélago de Olivares».

Grandes apuestas

Por otra parte, la coalición también recogerá en su programa electoral la creación de un gran complejo deportivo en Villímar. «Debe estar creado a partir de la inteligencia colectiva y eso significa preguntar a los vecinos qué es lo que necesitan y quieren», añadía Saiz al tiempo que señaló que «el espacio se destinaría al deporte base y escolar».

En cuanto a las juntas de distritos, el segundo de la lista aseveró que «se trata de una herramienta fundamental para recoger las necesidades de los barrios y deben estar dotados de un cuantía económica más ambiciosa». Así, la coalición apuesta por «dotarlas con el 1% del presupuesto, es decir unos dos millones de euros, para dar respuesta a necesidades que no son especialmente caras».

Preguntada por el Mercado Norte, Arroyo señaló que «si bien la intervención es fundamental, la forma no es la correcta» y «ya estamos viendo problemas con el contrato y con la construcción del provisional». Arroyo aseveró que «la gestión debería ser totalmente municipal porque el Ayuntamiento tiene dinero» y «contar con la participación de los comerciantes para no tener un mercado turístico si no que dé servicio a los vecinos».