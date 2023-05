Ibercaja gana 54 millones de euros en el primer trimestre

Redacción

Ibercaja ha finalizado el primer trimestre de 2023 con un destacado comportamiento de los ingresos recurrentes, al mismo tiempo que ha continuado fortaleciendo su rentabilidad.

El beneficio neto, excluyendo el gravamen extraordinario aplicado al sector bancario, que el Banco ha contabilizado ya íntegramente por 29 millones de euros en este trimestre, crece un 30,5% interanual hasta los 83 millones de euros. Incluyendo el gravamen temporal a la banca, Ibercaja ha alcanzado un beneficio neto de 54 millones de euros, un 14,8% inferior al del mismo trimestre del año pasado.

La estrategia de diversificación de los recursos de sus clientes hacia productos de mayor valor añadido, como los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro-vida, y la coyuntura de aumento de tipos de interés de los últimos meses han permitido al Banco obtener unos ingresos recurrentes de 291 millones de euros, un 25,8% por encima del primer trimestre del año anterior.

Asimismo, el beneficio antes de provisiones asciende a 115 millones de euros, un 15,7% superior al obtenido entre enero y marzo de 2022.

Ibercaja ha continuado reforzando los indicadores de calidad de sus activos y presenta uno de los balances más sólidos del sistema financiero español: una tasa de mora del 1,6%, nivel que supone un diferencial de 195 puntos básicos respecto a la media del sector; ha aumentado el ratio de cobertura hasta el 90,7%, y mantiene un sólido nivel de solvencia, con un ratio de capital CET1 Fully Loaded del 12,8%.

Con todo ello, Ibercaja ha devengado el 60% de los resultados como dividendo en el trimestre.

Trimestre histórico para la gestión de activos y seguros de vida

Los recursos de clientes de Ibercaja se han mantenido prácticamente estables desde finales de 2022 y suman 68.571 millones de euros (-0,6% intertrimestral), gracias al excelente comportamiento de la gestión de activos y seguros de vida. El aumento de las amortizaciones anticipadas de los préstamos hipotecarios, cuyo volumen se ha multiplicado por dos respecto al primer trimestre de 2022, y el mayor gasto en consumo de las familias debido al entorno de inflación explican la moderada caída de los recursos de clientes en el primer trimestre. En este contexto, Ibercaja aumenta 2 puntos básicos su cuota de mercado en recursos de clientes hasta el 3,48% en este epígrafe. Desde 2019, después del relevante incremento experimentado durante la pandemia, los recursos de clientes han aumentado 7.900 millones de euros, un 13,1%.

Esta evolución se sustenta en una estrategia comercial focalizada en diversificar los recursos de los clientes en productos que suponen un mayor valor añadido para ellos, que aumentan su vinculación y sus niveles de satisfacción. El Banco, en un nuevo entorno de tipos de interés más elevados, ha ofrecido una atractiva gama de productos de fondos de inversión y seguros de vida muy adaptada a las necesidades de los clientes, apoyándoles y ofreciéndoles respuestas en un trimestre nuevamente incierto y complicado para las finanzas de particulares, familias y empresas.

Ibercaja es el banco con un mayor grado de diversificación de los recursos de sus clientes, con un 49,3% del total en gestión de activos y seguros de vida.

Con todo ello, el Banco ha obtenido unos resultados sobresalientes en las nuevas entradas a este tipo de activos, 1.673 millones de euros, cifra que ha superado en estos tres primeros meses las entradas registradas en el total del año 2022. Este importe récord de aportaciones ha elevado el volumen de activos en gestión y seguros de vida al máximo histórico de 33.788 millones de euros, lo que supone incrementar la cuota de mercado en 18 puntos básicos en tan solo un trimestre, hasta el 5,3% y refrenda la especialización del Banco en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros y un modelo diferencial de asesoramiento fundamentado en la cercanía a los clientes y en la capacidad de adaptación a sus necesidades.

En particular, los fondos de inversión de Ibercaja han captado 1.400 millones de euros entre enero y marzo, equivalente al 15% de las entradas totales al sector, lo que ha permitido sumar 25 puntos básicos de cuota de mercado en tres meses, hasta el 6,1%, logrando un nuevo hito histórico.

Ibercaja lanzaba, el pasado mes de enero, Ibercaja Renta Fija Horizonte 2025, un nuevo fondo de renta fija privada con objetivo de rentabilidad no garantizado del 3% TAE y con vencimiento el 31 de mayo de 2025. Los fondos de rentabilidad objetivo no garantizada, construidos con carteras invertidas en renta fija de deuda pública o de deuda privada de máxima calidad y atractivas rentabilidades, han constituido la apuesta principal de la gestora de fondos de inversión de Ibercaja en los últimos meses.

También, la actual coyuntura de tipos de interés ha favorecido que el Banco continúe actualizando su oferta de seguros de vida ahorro, que constituyen una interesante alternativa de inversión, por su atractiva rentabilidad garantizada, seguridad y liquidez. La cuota de mercado de estos productos ha aumentado 7 puntos básicos en estos tres meses.

Por su parte, la nueva producción de seguros de riesgo ha tenido un desempeño positivo en el periodo analizado, tanto en el caso de los de no vida como de vida riesgo. Así, la nueva producción de primas de seguros de vida riesgo han aumentado un 6,3% interanual y las de no vida un 8,4% interanual. Del mismo modo, la cartera de estos seguros crece en el trimestre un 4,9% interanual, hasta los 75 millones de euros (6,1% en no vida y 2,0% en vida riesgo). Ibercaja ha renovado la oferta de estos seguros, incluyendo coberturas más específicas y personalizadas según las diferentes necesidades de sus clientes y ha incorporado la posibilidad de su contratación on line para agilizar los procesos de venta.

La cartera de préstamos brutos (ex repos) asciende al finalizar marzo a 28.982 millones de euros, un 0,9% por debajo del cierre de marzo de 2022, debido a un comportamiento menos dinámico de las nuevas formalizaciones. Mientras, la subida de los tipos de interés ha propiciado un incremento de la rentabilidad crediticia de la cartera de 140 puntos básicos en el trimestre.

El marco de incertidumbre en el que las empresas han desarrollado su actividad, que ha retraído sus decisiones de inversión, y el aumento de tipos de interés, lo que está ralentizado la compra de vivienda por parte de las familias y acelerando las amortizaciones anticipadas, han impactado de manera negativa en la demanda de crédito por parte de estos segmentos de clientes.

Así, las formalizaciones de préstamos y créditos suman entre enero y marzo 1.285 millones de euros, lo que supone una disminución del 16,7% respecto al primer trimestre de 2022. Ibercaja mantiene su cuota de mercado estable en el trimestre al registrar una evolución similar a la del sector.

Los clientes digitales representan ya un 60,7% del total

Los clientes de la App de banca móvil han aumentado un 11,3% interanual hasta los 694.000, de manera que el número total de clientes digitales crece por encima de los 928.000, representando el 60,7% del total de clientes de Ibercaja.

El porcentaje de ventas digitales se mantiene por encima del 40%, encaminado al objetivo del 45% fijado en el Plan Desafío 2023 para el final del trienio estratégico. En particular, el peso del uso de estos canales continúa creciendo en la contratación de hipotecas, que ya supone el 29,8%; y en la de seguros de riesgo, un 9%.

Excelente comportamiento del margen de intereses

Los ingresos recurrentes crecen un 25,8% interanual, hasta 291 millones de euros, impulsados por el margen de intereses, que obtiene un incremento del 48,9% respecto al primer trimestre del pasado año.

Es remarcable que el diferencial de clientes crece 126 puntos básicos respecto al mismo trimestre de 2022, impulsado por el crecimiento de la rentabilidad de la cartera crediticia en 140 puntos básicos, debido al aumento de tipos de interés; y el mantenimiento del coste de los depósitos, a consecuencia de la estrategia de Ibercaja de diversificar el ahorro de sus clientes hacia la gestión de activos y seguros de vida.

Como resultado de ambas tendencias, Ibercaja es la Entidad con mayor incremento relativo de este diferencial entre sus comparables.

Las comisiones del primer trimestre, 109 millones de euros, suponen un retroceso del 2,6% interanual. Las comisiones no bancarias ceden 2 millones de euros respecto a los tres primeros meses del año pasado, derivado de la evolución de los mercados financieros en 2022. Sin embargo, aumentan un 2,2% en el trimestre, como consecuencia de las fuertes entradas en fondos de inversión y la evolución positiva del mercado. Es previsible que el relevante volumen de entradas netas que han tenido lugar en los últimos dos trimestres en estos productos impulse de manera significativa la mejora de los ingresos netos en los próximos meses.

La destacada evolución de los ingresos recurrentes ha permitido compensar en el margen bruto el impacto del gravamen temporal establecido por el gobierno, que Ibercaja ya ha contabilizado por 29 millones de euros.

Por otro lado, los gastos recurrentes han aumentado un 6,2% interanual debido, principalmente, al aumento de los costes de personal del primer trimestre. Ibercaja realizaba en febrero el pago de 6 millones de euros a su plantilla como compensación por los efectos de la inflación sobre sus salarios. Excluyendo este impacto, los gastos de explotación aumentan un 1,8% interanual, muy por debajo de las tasas de inflación actuales.

La evolución de estas partidas ha traído consigo una sustancial mejora del ratio de gastos recurrentes sobre ingresos, que ha pasado al 51,6% desde el 61,1% del primer trimestre de 2022.

Todo ello ha permitido a Ibercaja mejorar un 56,7% el beneficio recurrente antes de provisiones frente al primer trimestre del año pasado, alcanzando los 141 millones de euros.

Las provisiones de riesgo de crédito y adjudicados han retrocedido un 10,9% interanual, hasta los 16 millones de euros, situándose el coste de riesgo en 21 puntos básicos.

El beneficio neto, excluyendo el gravamen temporal de 29 millones de euros, crece un 30,5% interanual hasta los 83 millones de euros. Se trataría del beneficio neto más alto obtenido por el Banco en el primer trimestre en la última década. Incluyendo el gravamen, el beneficio neto es de 54 millones de euros, un 14,8% menos que el primer trimestre del año anterior.

Uno de los balances más sólidos del sistema financiero español

A pesar del endurecimiento de las condiciones financieras, Ibercaja mantiene sus destacados niveles de calidad de activos y presenta uno de los balances más sólidos del sistema financiero español.

La tasa de mora se sitúa en el 1,6%, manteniendo un diferencial positivo de 195 puntos básicos respecto a la media del conjunto del sector. Los activos problemáticos, que incluyen dudosos y activos adjudicados, disminuyen 13 millones de euros en el trimestre y el ratio NPA se sitúa en el 2,9%, uno de los más bajos del sistema financiero.

Asimismo, Ibercaja mantiene una sólida posición de liquidez, con un ratio LCR del 239%. Durante el mes de noviembre, el Banco realizó el pago anticipado del total de los 5.959 millones de euros correspondientes a la subasta TLTRO III. La Entidad muestra un sólido perfil de financiación con una estructura de depósitos altamente granular.

El ratio NSFR se sitúa en el 145% y el ratio de crédito sobre depósitos en el 83,5%. Los depósitos de la clientela representan el 82,6% de la financiación externa de Ibercaja. Sobre el total de depósitos, el 76,5% se consideran estables mientras que el 77,2% están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Los veinte mayores depositantes representan alrededor del 1,6% del total de depósitos de Ibercaja.

El ratio de capital CET1 Fully Loaded aumenta en 39 puntos básicos hasta el 12,8% y el índice de Capital Total Fully Loaded asciende al 17,5% (y 17,7% en términos Phased In), que supone un aumento de 42 puntos básicos en el trimestre, después de la exitosa emisión de capital AT1 realizada en enero. Así, la solvencia de la Entidad se sitúa 477 puntos básicos por encima de los requerimientos regulatorios SREP 2022, en términos de distancia MDA.

Avance en el apoyo a la transición hacia una economía descarbonizada

El Banco ha continuado alineando su estrategia comercial con los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas y lanzaba en el primer trimestre dos nuevos productos sostenibles. Continúa, de esta manera, trabajando en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización diseñados para lograr cero emisiones en 2050 y ayudando a sus clientes en la necesaria transición hacia una economía descarbonizada.

La nueva hipoteca “Más Sostenible” está dirigida a financiar viviendas con calificación energética A o B. De esta forma, Ibercaja facilita a sus clientes el acceso a viviendas sostenibles mediante la mejora de sus tarifas de financiación y ofreciendo una solución integral para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas que no alcanzan esa calificación.

La Entidad también incorporaba en marzo a su catálogo de productos un nuevo préstamo para la financiación de proyectos de energías renovables de empresas y autónomos.

Su finalidad es cubrir las necesidades de inversión para la producción o autoconsumo de electricidad a través de fuentes de energías renovables sostenibles de las empresas. Entre ellas, destaca la generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica, eólica, oceánica, hidroeléctrica, geotérmica y producción y aprovechamiento de biocombustibles.

Ibercaja es neutra en emisiones (1 y 2) y participa en proyectos de compensación certificados por Ecodes – Climate Trade y el MITERD – CO2Gestión.

Por otro lado, cabe destacar que el Consejo de Administración aprobaba en marzo la Política de Gobernanza de Riesgos ASG, que pone de manifiesto y formaliza la gobernanza, gestión y control de los riesgos ASG.

En el ámbito social, Ibercaja, a través de los fondos de inversión y planes de pensiones Sostenibles y Solidarios, donaba 225.000 euros a proyectos solidarios de asociaciones sin ánimo de lucro en el primer trimestre de 2023, en colaboración con sus fundaciones accionistas Caja Inmaculada, Caja Badajoz y Caja Círculo.

Por su parte, Ibercaja y Fundación Ibercaja, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) impulsaban, a principios de febrero, una campaña solidaria con las víctimas de los terremotos que devastaron el sudeste de Turquía y el norte de Siria.