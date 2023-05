Vox quiere poner orden en la gestión municipal y acercarla al ciudadano

Marta Casado Burgos

Vox quiere poner orden en la gestión del día a día en el Ayuntamiento. Consideran que para "acabar con la paralización burocrática, o al menos intentarlo". En base a una proposición presentada en julio del año pasado, la propuesta de la formación es implantar un sistema de gestión de calidad en el día a día municipal, basado en las normas ISO y con procesos certificados que "permitiera después analizar resultados como trasparencia, agilidad, reducción de plazos", aclara Fernando Martínez Acitores.

Explica el candidato de Vox a la alcaldía de Burgos que "se podría empezar implementándolo en un servicio concreto, por ejemplo urbanismo, dada su complejidad burocrática, y una vez analizados los resultados se podría extender el modelo a toda la administración". Señala que el proceso, complejo, debería sustentarse con la colaboración de una empresa de consultoría.

"Es un proceso de certificación de gestión muy común en la empresa privada y no es nuevo en la administración, en otras se ha mostrado muy efectivo, y querríamos aplicarlo en Burgos porque generaría satisfacción en los empleados públicos, en los ciudadanos y el grado de afección al Ayuntamiento cuando se implanta un sistema de calidad", explica.

No es una estrategia nueva para Vox quien recuerda "se aprobó en pleno y ahí quedó vamos para un año y no se ha hecho nada, lo que queremos es que se ejecute porque la misión fundamental de la actividad de los empleados públicos municipales es satisfacer las necesidades del ciudadano de Burgos al menor coste posible".

Atención presencial

"Por otro lado, en lo que ha gestión municipal, Vox clama por no perder la atención directa y presencial con el ciudadano. "Parece que la política de papeles cero es un nuevo dogma, pero ¿qué ocurre con la gente mayor? ¿qué pasa con quien no se maneja en las nuevas tecnologías? no se puede perder la atención presencial", reclama.

Considera que "la política todo vía internet tiene muchas ventajas" pero "hay mucha gente que no está habituada, que está sufriendo y le cuesta". Por eso considera que "hay que compatibilizar las dos cosas". Añade también que se debe recuperar la información completa en los tributos. Señala que llegan recibos con un genérico Tributos varios. "Y la gente a las que les llega el recibo a su entidad quieren saber el concepto, que tributo es en concreto... esto es una regresión". Y recuerda que decir que ir a la web y a la app "no es solución acudir a una aplicación o al ordenador porque hay quien no sabe hacerlo".

Por otro lado, remarcó que para acercar la administración al ciudadano hay que plantear la gestión de trámites municipales en los barrios. "Es una proposición que llamamos accesibilidad efectiva de la gestión municipal al ciudadano donde, también, acordábamos la creación de un registro telemático municipal, la descentralización en zonas municipales ofertando servicios de trámites administrativos en barrios". El objetivo pasa por utilizar los centros cívicos de los barrios donde se podrían hacer gestione administrativas con la "máxima eficiencia de medios materiales y humanos". Reconoce que es algo que "se ha intentado" pero "no con muchas ganas".