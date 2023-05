De la Rosa: “No vamos a permitir que la ciudad de un paso atrás”

Redacción

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa, afirmó durante el acto de inicio de campaña electoral que no va a “permitir” que la ciudad dé “un paso atrás” tras lograr hace cuatro años una victoria del PSOE tras años de gobiernos del PP, y añadió que la “gestión” al frente del Ayuntamiento de Burgos este mandato será su “mejor aval” para estas elecciones municipales.

Arropado por el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, el actual alcalde de Burgos animó a los miembros de su candidatura a salir “convencidos” de los objetivos que tienen para esta campaña electoral, para lograr así “ganar estas elecciones.

“Esta es la campaña electoral más importante que he tenido que afrontar de las tres a las que me he presentado como candidato. Es la campaña en la que tenemos la responsabilidad de consolidar el cambio de progreso que provocamos en 2019”, indicó, a la vez que animó a su equipo a “movilizar al electorado” y “mover al más centrado en torno al PSOE”

Seguirá ampliación