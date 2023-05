«Si te cuidas, podrás donar»

Laura Muñoz

Con el lema ‘Disfruta de la vida, se donante’ Álvaro Saiz García se ha coronado, por segundo año consecutivo, ganador del concurso de carteles de donación y trasplante de órganos. La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER) en colaboración con la concejalía de juventud de Burgos han proyectado la decimosexta edición de este concurso y la han calificado «de un alto nivel». La entrega de premios tuvo lugar el pasado martes 16 de mayo a las 12.00 horas en la estación de Ciencia y Tecnología.

Álvaro Saiz García, artista y ganador del certamen, tiene la intención de seguir «luchando» por la victoria en las ediciones venideras. «Es una cosa que me gusta hacer y tengo que volver a repetir», comentaba. Para el joven, el año que viene «es todo un reto» pero al margen del premio del concurso, el motivo de su participación radica en «poner su granito de arena» visibilizando el trasplante de órganos.

Ganadores del concurso de carteles de donación y trasplante de órganos con sus trabajos©Tomas Alonso

Son muchas las personas que no conocen este tipo de iniciativas. El ganador de esta edición ha comentado que el año pasado se enteró por redes sociales y desde entonces marcó la fecha en el calendario. «No sé ni cómo lo vi, pero me apareció en redes sociales, participé y casi sin darme cuenta, gané», decía orgulloso el joven artista. «No podía no jugármela a ver si este año tenía las mismas posibilidades», decía sonriendo.

Álvaro García Saiz ha tenido la avenencia de relacionar los mensajes de ambas ediciones usando la fruta como factor protector de la salud. «El año pasado usé unos gajos de mandarina que simbolizaban unos pulmones», decía el joven. «Y este año he querido repetir la idea sumando diferentes elementos». El ganador del concurso tuvo la brillante idea de introducir una fresa –el corazón- y un par de rodajas de manzana –los riñones- a los dos gajos de mandarina. El mensaje del lema ‘Disfruta de la vida, se donante’ cae por su propio peso. «Con mi trabajo he querido plasmar que si comes fruta estarás sano y por ende podrás ser donante», explicaba. El joven chico argumentaba que el estilo de vida de una persona es «determinante» para que sea donante de órganos o no. De esta forma, el artista manda un mensaje que alienta a todo el mundo a trasplantar sus órganos el día que acabe su recorrido vital, así como fomenta la práctica de llevar una vida saludable.

El podio

Aunque pueda parecer sencillo, el trabajo de los jueces no ha sido ‘pan comido’. El pasado miércoles 10 de mayo se reunió un amplio arsenal de expertos en artes y sanidad para designar el ‘pódium’ entre las 16 participantes y los 26 carteles que se presentaron. A pesar de lo difícil que era elegir cuál era el mejor de todos los trabajos, finalmente se llegó a una unanimidad siendo el ganador el del joven Álvaro Saiz. «La calidad de los carteles ha sido muy alta, por lo que estamos muy contentos por la participación de tantas personas y por el alto nivel que han tenido todos los trabajos presentados», ha expuesto Estrella Paredes, concejala de juventud de Burgos. Cabe destacar que el segundo y tercer puesto han estado muy reñidos con el ganador. María Lorenzo ha quedado en segundo lugar con el cartel que tenía por lema ‘Con una segunda oportunidad, dona vida’. En tercer lugar ha estado Eva Martín Cámara con un trabajo enmarcado en la frase ‘Dona órganos, da vida’.