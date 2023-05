Segundo asalto en 5 meses a la peluquería Nati de Gamonal: «Da mucha rabia, te sientes impotente»

Diego Santamaría Burgos

Natividad Fernández volvía a temerse lo peor cuando a primera hora de la mañana comprobó que el cristal de la puerta estaba reventado. Imposible no acordarse en ese momento del robo perpetrado el pasado 9 de enero: más de 2.400 euros en material. Sin embargo, los ladrones no tuvieron tanta suerte esta vez. El establecimiento se encontraba intacto, no llegaron a entrar porque la maza que utilizaron para intentar entrar se rompió. Esa es al menos la principal hipótesis que baraja después de localizar la parte desprendida «en un rincón».

Interior de la peluquería Nati visto a través del agujero que dejaron los ladrones en el cristal de la puerta.TOMÁS ALONSO

La propietaria de la peluquería Nati, ubicada en el Paraje de Buenavista, cree que el atraco frustrado tuvo lugar entre las 7 y las 8:20 horas. Más que nada, porque un par de vecinos pasaron delante del negocio a eso de las 6 y todo estaba en orden. Sea como fuere, Fernández se quedó de piedra al observar que «querían apalancar la puerta». Y aunque no lo consiguieron, «da mucha rabia porque te sientes muy impotente».

Segundo robo, esta vez frustrado, en lo que va de año. En enero «arrasaron con todo», pues aparte de sustraer toda clase de productos destrozaron el establecimiento de arriba a abajo. Con el tiempo iría echando «en falta más cosas», pero ya había dado parte al seguro. Como es lógico, puso la pertinente denuncia y las cámaras de seguridad de un portal cercano, que ahora volverán a resultar claves, identificaron a una pareja tristemente conocida por numerosos comerciantes de Gamonal.

Se trata de un hombre y una mujer detenidos por la Policía Nacional a principios de abril por diversos hurtos en establecimientos del barrio. «Están todos los días», advierte Fernández incapaz de ocultar el miedo que siente cada vez que se les cruza. Pero no piensa achantarse. Lleva 40 años en Gamonal trabajando de sol a sol y ya ha vivido episodios desagradables en el pasado. Hace muchos años, por ejemplo, su peluquería fue desvalijada en varias ocasiones aunque entonces «venían a por la caja».

Comerciantes «en alerta»

La oleada de robos en negocios de Gamonal comenzó a ser palpable hace unos meses. La mayoría son pequeños hurtos, pero la situación preocupa, y mucho, en el seno de la Asociación de Comerciantes Zona G. «Hacía tiempo que no pasaba», reconoce el gerente de la entidad, Borja García, a sabiendas de que este tipo de acciones delictivas se producen «casi a diario».

Lo bueno, dentro de lo que cabe, es que los comerciantes ya tienen ‘fichados’ a los amigos de lo ajeno. Entre ellos, a la pareja recientemente detenida. «Suelen ser las mismas personas, les tenemos calados», advierte antes de precisar que, gracias de WhatsApp, los propietarios de los negocios comparten información sobre las características físicas de los ladrones y sus movimientos cuando se percatan de que andan al acecho. Cuando eso ocurre, los dependientes ya están en «alerta» para extremar la vigilancia.

Resulta curioso que los objetivos de estos ‘cacos’ varíen en función de las «campañas comerciales». En vísperas de la festividad de San Lesmes, por ejemplo, pusieron el foco sobre las pastelerías. Y después, de cara al Día de la Madre, las floristerías se llevaron la peor parte. Visto lo visto, a García no le extraña que esta vez lo intentasen en una peluquería porque es época de comuniones y bodas. Todo apunta a que miran el calendario para determinar dónde «hay más dinero» en la caja.

Más allá de lo anecdótico, Zona G reclama más presencia policial en Gamonal para frenar los hurtos de raíz. Tal y como apunta García, el hecho de ver a agentes uniformados «priva a los ladrones de realizar actos de este tipo». Partiendo de esta premisa, la asociación ha recurrido a las redes sociales para pedir «más seguridad en Gamonal».

Mientras tanto, los comerciantes mantienen el contacto a través de sus teléfonos móviles para ayudarse mutuamente. Aparte de compartir avisos, también se dan consejos. Uno de los más importantes, apunta García, es llevarse la recaudación del día y «dejar las cajas vacías, abiertas y a la vista».