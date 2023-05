PSOE y CS aprueban la Ordenanza de Chamizos sin el visto bueno del secretario general

Virginia Martín Burgos

«Garantizar la seguridad de los jóvenes burgaleses». Ese es el objetivo de la Ordenanza de Locales Menores de Ocio Privado, que el bipartito aprobaba definitivamente con el apoyo de Podemos. Una norma que, como ha ocurrido con otras, no está exenta de polémica y es que el documento no cuenta con el visto bueno del secretario general del Pleno.

En el informe, el funcionario señala que el Ayuntamiento de Burgos no tiene competencia en esta materia y si bien el documento no es vinculante a la aprobación, PP, Vox y la concejal no adscrita, Carolina Blasco, se agarraron a ello para votar en contra de su aprobación.

La exportavoz del PP aseguraba que «con esta ordenanza no solo se persigue a los jóvenes de una forma impresentable» si no que además «el secretario le dice al alcalde de Burgos que no tiene competencias en esta materia y que es discriminatoria y le da igual».

En este mismo sentido, el concejal de Vox, Fernando Martínez Acitores, señalaba que «ante el informe desfavorable del secretario la nueva ordenanza no debería traerse al Pleno para su aprobación ni tener más recorrido».

Una afirmación a la que se sumaba la concejal del PP, Carolina Álvarez. «La norma no nos gusta porque no regula lo que debe y no deja claro qué acciones son susceptibles de llamarse ocio y cuáles son susceptibles de ser multadas y se otorgan a la Policía Local más competencias de las que pueden asumir». La edil afirmaba que «el documento está lleno de incertidumbres susceptibles de recursos como veremos en el futuro».

Ante las críticas, el concejal responsable del área, Miguel Balbás, señaló que la nueva ordenanza, a pesar de no contar con el aval del secretario, «sí está avalada por la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y por sentencias del Tribunal Constitucional». Así aseveró que «tenemos competencia y buscamos la seguridad de los jóvenes y el descanso de los vecinos».

Sobre el documento, el edil de Ciudadanos apuntó que se han realizado algunos cambios como que «se reduce la cuantía de la cobertura mínima del seguro de responsabilidad civil, se reduce la cuantía de las infracciones muy graves de 6.000 a 3.000 euros, se añade la habilitación a la Policía Local para la clausura cautelar, precinto de actividad y el desalojo como medida de urgencia y en base a unos hechos determinados y que los locales no pueden ser domicilio o que los usuarios tienen que tener una edad mínima de 14 años».

Así, el concejal de Cs añadió que el documento tiene cuatro premisas: «conseguir la seguridad de quienes usan los locales, conseguir la seguridad de las instalaciones en polígonos y de los trabajadores de empresas colindantes, posibilitar y hacer atractivo el uso de estos locales y lograr el descanso y la seguridad de los vecinos.

Vivienda

En otro orden de cosas, el Pleno municipal aprobaba la proposición de Podemos para que el Ayuntamiento de Burgos inicie la recopilación de datos, informes y estudios necesarios valorativos de la situación de la vivienda en la capital para saber si la ciudad de Burgos debiera ser declarada como zona tensionada del mercado de vivienda.