Ayala impulsará la colaboración con la provincia en materia de turismo

Natalia Escribano Burgos

La candidata del PP a la Alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, abogó por impulsar «sinergias con la provincia en materias como turismo y medio ambiente». Durante el acto con la ex ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, y con ex ministro de Seguridad Social y ex alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, apostó por incrementar la relación del Ayuntamiento de Burgos con la provincia, ya que en estos momentos es «prácticamente inexistente» y explicó varios proyectos que desarrollará si obtiene la confianza de los burgaleses en las urnas el próximo 28 de mayo.

La número 1 del PP por Burgos plateó la organización de rutas turísticas conjuntas con la provincia, al considerar que se trata de «una asignatura pendiente» en una provincia que atesora innumerables monumentos y tradiciones. Así, considera que esta medida favorecerá el incremento de las pernoctaciones que, tal y como ha indicado,» son las menores en una capital de provincia de Castilla y León».

Además, compromete la creación de un centro gastronómico y enológico que se sirva de productos burgaleses, en lo que ha vaticinado que será «toda una experiencia de éxito».

Otro de los proyectos a desarrollar en colaboración con la Diputación Provincial, es la recuperación de las riberas del río Arlanzón desde Atapuerca hasta la capital, con el objetivo de ponerlas en valor y favorecer la práctica deportiva y zonas de estancia para peatones.