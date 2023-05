«Debemos ser llave en la ciudad para no reeditar el Gobierno de la Junta»

Virginia Martín Burgos

Pregunta.- ¿Cómo describiría el mandato que se cierra?

Respuesta- Empezamos el mandato con muchas expectativas y con mucha ilusión porque cambiaba el gobierno. Pensamos que por fin iba a haber un gobierno de progreso en la ciudad. Pero realmente nos queda un sentimiento agridulce porque ha sido un poco decepcionante la gestión que ha hecho Daniel de la Rosa en el sentido de no haber tenido las agallas o la valentía para transformar de verdad la ciudad. Y eso pasa por enfrentarte a los diferentes lobbies, especialmente al del ladrillo. Luego tampoco nos ha dado mucho tiempo a respirar durante dos años con la pandemia de la covid-19 y en este caso siempre hemos tratado de ser parte de la solución y del problema.

P-. ¿Y a nivel de partido qué balance hace? ¿Cómo se gestionó la salida de Israel Hernando?

R-. Pues un balance muy positivo porque hemos reforzado todo el partido, toda la estructura interna. No solo hemos ampliado apoyos, si no que además hemos conseguido ponernos de acuerdo con el espacio de progreso a la izquierda del Partido Socialista, con Izquierda Unida y con Alianza Verde. La salida de Israel fue difícil. Y yo siempre digo lo mismo, que una de las cuestiones de las que me acuso a mí misma es de no haber sido capaz de arrastrar a Israel al trabajo consensuado. Pero en cualquier caso aquello ya pasó y ahora mismo tenemos la mirada puesta en las elecciones y en el próximo mandato.

P-. Hablando de la coalición, finalmente Equo decidió quedarse fuera. ¿Qué pasó?

R.- No fue una decisión de Equo si no una persona en concreto. Sea como sea, no está en la candidatura y creo que es una mala decisión por parte de quien la tomó pero yo no le daría más importancia porque no la tiene. Hubiera sido muy interesante contar con Equo para el desarrollo del programa en todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y con la emergencia climática.

P.- Se presentan 14 candidaturas a la Alcaldía. Todo un récord.

R.- Es una barbaridad lo mires por donde lo mires. Pero este año hay un cambio. Siempre hemos tenido esa sensación de que la izquierda siempre estaba más disgregada y en estas elecciones ocurre lo contrario, es la derecha la que está muy polarizada. En nuestro caso hemos tratado de unir a la izquierda y lo hemos conseguido tanto aquí como en Aranda y en Miranda.

P.- ¿Ha habido entendimiento desde el primer momento con Iu y Alianza Verde?

R.- Sí. Izquierda Unida propuso que yo fuera la candidata pero podría haber sido Fernando (segundo de la lista en la coalición) porque tenemos las mismas ideas. De hecho, el programa se ha realizado de forma conjunta y lo ha coordinado una persona ajena a todas las formaciones. A veces en una coalición pueden darse choques, pero por el momento no ha sido así. Todo lo contrario.

P.- Podemos aspira a ser la llave de Gobierno pero el PSOE espera tener la mayoría suficiente gobernar en solitario.

R.- Yo creo que vamos a ser la llave y además es necesario para la ciudad que tengamos la llave de la gobernabilidad para que, por un lado, de verdad haya medidas transformadoras en Burgos y por otro, para no reeditar el gobierno de la Junta de Castilla y León.

La candidata posa frente al Ayuntamiento de Burgos.©Tomas Alonso

P.- Si hay una palabra que puede describir la intención de Podemos en este mandato y en el programa de la coalición es vivienda. ¿Siente que se ha hecho poco en este ámbito?

R.- Empezamos el mandato pidiendo medidas de vivienda y hemos cerrado el último pleno pidiendo declarar a Burgos zona tensionada de la vivienda. La idea era cerrar el círculo, sobre todo apostar por una vivienda enfocada a la gente joven porque parece que el problema de acceso a la vivienda solamente lo tienen las familias vulnerables y nada más lejos de la realidad. Es un problema para muchas personas y precisamente por eso el mandato has sido frustrante. El equipo de Gobierno empezó diciéndonos que no era competencia municipal y cuando pedimos los pisos de la Sareb, el concejal de Urbanismo poco menos que hizo chanza del tema diciendo que eran activos tóxicos para que luego lo propusiera Pedro Sánchez. Eso me encanta porque significa que por fin se han dado cuenta que de verdad es un problema.

P.- El Plan de Vivienda llegó sobre la bocina y sobre la Oficina Municipal de Vivienda no se ha avanzado nada.

R.- Y ahora es una propuesta de la candidata del PP. En el próximo mandato hay que dotar al plan de presupuesto y debe ser un plan flexible, abierto, que se vaya modificando conforme se vayan viendo las necesidades de la ciudad y que vaya habiendo rectificaciones conforme veamos las necesidades que haya en cada momento. La Administración también debe dinamizar los barrios desde el punto de vista de mezclar edades y generaciones. Hay que lograr que todos los barrios de la ciudad tengan usos transversales, distintos y diferentes. Tampoco podemos conformarnos con un Parque de Viviendas Municipal en el que se creen 20 viviendas al año porque es insuficiente y tampoco consideramos que el Ayuntamiento deba ser constructor de vivienda. Lo suyo es buscar vivienda ya construida, rehabilitarla y sacarla a la luz para las familias.

P.- Una de las columnas del programa de la coalición es municipalizar y remunicipalizar servicios.

R.- Queremos empezar por servicios sencillos como el 010. El contrato caduca .y se hizo uno nuevo pero se tuvo que reescribir porque no estaba bien dimensionado. Nosotros hemos hecho los cálculos y el Ayuntamiento se ahorraría dinero. Se puede continuar por las instalaciones deportivas. La mayoría son públicas pero las hay privadas como el Talamillo y ya vimos lo que pasó en pandemia con la piscina. Se cerró por los costes dejando sin servicio a los usuarios. No podemos olvidar que los servicios públicos protegen tanto las empresas privadas como a la ciudadanía.

P.- Agilizar el servicio que el Ayuntamiento presta al ciudadano es uno de los retos del próximo mandato. ¿Qué propone su coalición?

R.- Lo primero es cubrir todas los puestos de trabajo de la RPT. Actualmente hay un 27% de puestos sin cubrir. Y después es muy importante mejorar todos los protocolos y todos los procesos. Y eso solamente se hace reuniéndote con los trabajadores y con los jefes de cada una de las secciones para que expliquen qué es lo que necesitan. Los funcionarios son profesionales muy polivalentes y están súper preparados.

P.- De la Rosa ha señalado en más de una ocasión que en el Ayuntamiento hay ‘vicios’ y tendencias de trabajo que hay que cambiar para que los proyectos salgan adelante.

R.- Él ha sido el que ha estado gobernando y en sus manos ha estado cambiar esas dinámicas de la mano de los funcionarios. En todos los trabajos hay gente que se escaquea pero normalmente son los menos. Sin duda será uno de los retos del próximo mandato pero venimos de una gestión perniciosa del área del Personal por parte del Partido Popular. Por ser justos, no podemos olvidar que el Ayuntamiento estaba manga por hombro, con decenas de contratos caducados o a punto de caducar y sí ha habido un esfuerzo por parte del PSOE, pero eso va con el cargo.

P.- Si hablamos del próximo mandato hay que hacerlo de transición ecológica y de movilidad sostenible.

R.- No solo es uno de los pilares del programa de Podemos, si no de la Agenda 2030 y es que la emergencia climática debe ser el paraguas de todas las medidas que se saquen adelante. Dos puntos clave en este sentido son la movilidad y la Zona de Bajas Emisiones. En cuanto a esto último debemos extender las zonas al barrio más contaminado que es Gamonal. Y en cuanto a la movilidad, el Ayuntamiento tiene que poner al servicio de la ciudadanía unas líneas de transporte público que permitan moverse sin necesidad de usar el coche. y unas infraestructuras ciclistas conectadas por toda la ciudad.

P.- La cultura es otro de los pilares del programa.

R.- Es una realidad que los profesionales del sector se han quejado de la falta de movimiento cultural en Burgos. Tenemos que hacer una ciudad vivible, no solo en la que haya trabajo, también en la que haya una oferta de ocio para todas las edades. De hecho en su momento presentamos un Plan de Ocio Joven y nunca más supimos de él. La cultura tiene que llegar a todos los barrios, a todos los barrios. Tiene que ser lluvia fina. Para eso proponemos hacer del Silo un centro de arte y de creación artística. Ya tenemos el edificio y un gran tejido cultural con el que crear la programación y los espacios.