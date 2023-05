«Creo que hemos sido útiles y creo que ahora somos necesarios»

Marta Casado Burgos

Acude tras un fin de semana en el que la gestión de la parte de Ciudadanos en el equipo de Gobierno ha vuelto a sacar a los burgaleses a la calle. «Muy satisfecha» con la Noche Blanca, apunta que ese cambio dado a una de las citas tradicionales de la cultura burgalesa, o la Feria de las Flores, o la modernización de la administración municipal, o la transparencia impuesta en un «ente opaco» como el Servicio de Aguas son un aval para que Ciudadanos rompa con todas las predicciones que le auguran la desaparición del salón de plenos del Ayuntamiento de Burgos.

Pregunta- Todos los presagios electorales hablan de una debacle en Ciudadanos, de tener muy poca o ninguna representación en un Ayuntamiento que han cogobernado en la última mitad de legislatura. ¿Cómo es ponerse en primera fila cuando hay tantos malos augurios?

Respuesta- Yo lo afronto con ilusión. Ya sabíamos que los medios de comunicación iban, han estado desde hace ya muchísimo tiempo intentando meter en la población esa idea, que no es cierta. Yo solo conozco dos encuestas en las que una nos daba representación y en la otra no. Tengo otras encuestas que nos dicen que vamos a entrar, que vamos a ser decisivos y que vamos a ser determinantes. Es cierto que el partido no está como en 2019, hay que reconocerlo. Yo creo que Ciudadanos ha hecho una gestión brillante en el Ayuntamiento, le ha dado estabilidad al gobierno y el votante lo va a reconocer. Tampoco sabemos como se hacen las encuestas.

P-. ¿No se fía de ellas?

R.- Sabemos como se han hecho las llamadas. Precisamente se ha llamado a gente de nuestro partido y al decir que iban a votar a Ciudadanos, les hacían mas preguntas como para desanimarles. O sea, que no me creo esas encuestas.

P-. Hace cuatro años, después de la cita electoral, la negociación fue con PP y Vox y acabaron apuntalando el gobierno del PSOE. Hay quien no entiende ir de un lado al otro. ¿Cómo se lo explica?

R-. Los vecinos deben de entender que Ciudadanos es un partido liberal que está en el centro, porque debemos de ser capaces de entendernos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, para que ellos mismos no se vayan con los extremos. Cuando los partidos tradicionales se unen a Ciudadanos les hacemos mejores. Se ha visto en el Ayuntamiento. Al Partido Socialista le hemos centrado, no les hemos dejado irse al monte como hubieran hecho con Podemos. Nosotros les hemos centrado y tanto les ha gustado que en su eslogan quieren centrarse, o sea, no quieren saber nada ni de Sánchez ni de Podemos. Y en la Diputación, gobernando con el PP, hemos dado estabilidad y también hemos gobernado bien.

P.- En caso de tener la clave en la composición del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, ¿Cuáles serían sus líneas rojas?

R.- No tenemos ninguna línea roja, nada más tenemos puntos naranjas que van a ser los que vamos a poner encima de la mesa. Nuestros puntos naranjas se pueden negociar tanto a izquierda como a derecha, siempre con partidos constitucionalistas que miren por el bien de los burgaleses.

P.- ¿Cuáles son esos puntos naranjas?

R.- Pues todos los posibles. Es que no voy a decir ni cuatro ni cinco. Yo voy a ser muy ambiciosa. Voy a entregarles el programa entero. Si voy a ser decisiva, voy a ser ambiciosa, ambiciosa con los burgaleses. Si nosotros en Ciudadanos hemos elaborado ese programa es porque creemos que es bueno para la vida de los burgaleses. Entonces yo, por amor a los burgaleses, voy a intentar que los puntos naranjas sean la mayoría.

P.- Si tuviera que priorizar, ¿Cuáles estarían en los primeros puestos?

R.- De momento van todos. Es que además a mí me parecen tan importantes todos que me va a costar. Yo abro mi programa electoral y digo, es que esto todo es bueno. Hay puntos que son importantes, que son de infraestructuras, pero hay puntos que van con las personas, de servicios sociales, de mejorar la vida de los jóvenes, de mejorar la vida de las personas mayores. Por ejemplo, Burgos Río. Es un proyecto de ciudad muy potente que vamos a continuar en Ciudadanos. Es uno de los puntos naranjas. Si algún partido ha dicho que no lo quiere, pues bueno, puede ser algo que determine la balanza.

P.- La legislatura pasada arrancaron con problemas internos, conocidos tiempo después, acabaron con un concejal tránsfuga ¿Cómo se gestionan estas situaciones para que no sean un sainete público?

R.- Pues con mucha calma, hemos hecho lo que teníamos que hacer, y yo creo que se gestionó con responsabilidad y con acierto. Esto pasa en muchos partidos, puede pasar, y de hecho ha pasado. En el Partido Popular hemos visto que está muy fracturado, pero además incluso la que ha sido portavoz durante casi cuatro años ha fundado un partido. Nosotros creemos que lo hemos hecho con responsabilidad, con discreción, como deben hacerse las cosas.

P.- ¿Por qué se pactó con el PSOE para dar estabilidad al Ayuntamiento?

R.- Por ayudar a la gente. Hay que entender que estábamos en un contexto de pandemia. Fuimos responsables. Entramos en el gobierno por eso, para ayudar, porque un gobierno tan minoritario como el PSOE no lo iba a tener fácil para gestionar. Y cogimos cuatro áreas en las que hemos estado peleando mañana, tarde y noche. Creemos que hemos ayudado a que la ciudad siga avanzando y hay proyectos que hemos iniciados que tienen que continuar.

P.- ¿De qué logros de Ciudadanos está más orgullosa?

R.- En poco menos de dos años y medio hemos sacado adelante muchísimos proyectos. Entramos por la necesidad de salvar a los burgaleses en una época de pandemia global e internacional, luego nos ha llegado la guerra lo que eso ha supuesto proyectos que ha habido que volver a licitar porque habían subido precios. Ha sido una legislatura muy, muy complicada, gestionar todo ha costado muchísimos. Aún así, con nuestras cuatro concejalías hemos movido el Ayuntamiento. Si miras los logros: administración electrónica, la trasparencia en la Sociedad de Aguas, los bonos al consumo, diez millones que hemos puesto en plena pandemia para que el comercio y la hostelería estuvieran mínimamente vivas...

P.- Todos los partidos miman en sus propuestas electorales a Gamonal. ¿No hay más barrios que unidos son tan decisivos o más?

R.- Pues en mi caso, precisamente, he dado ruedas de prensa en Vadillos, San Pedro y San Felices, Regino, Calzadas, también para Gamonal y Capiscol, en el centro que no es casco histórico... A poco que sales del centro histórico y en la periferia hay mucho que hacer. Para eso el Plan de Vivienda, que no hemos hecho más que aprobarlo, es clave. Yo soy partidaria de planes directores por zonas amplias, donde haya un estudio de la vivienda, de como regenerar o rehabilitar en barrios degradados. Del pavimento, del mobiliario de las luminarias... El plan integral de vivienda debe estudiar las necesidades de cada barrio con una estrategias enfocadas en los ciudadanos que allí viven.

P.- ¿Cómo es el Burgos que dibuja ciudadanos para 2027?

R.- Pues me gustaría un Burgos más moderno que lo que tenemos ahora con la cultura y la industria como ejes de desarrollo. Hay que pelear por esa candidatura de la cultura. Y la industria, que ya es importante, pero Burgos tiene que estar en el mapa, en el mapa de las infraestructuras que tanto el PSOE como el PP no han sabido pelear.

P- Ser Capital Europea de la Cultura en 2030 es algo que se fraguará en la próxima legislatura. Más allá de los grandes proyectos y megalomanías. ¿Qué hay que hacer para que Burgos sea una ciudad más cultural?

P- No podemos presentarnos a ser Capitalidad Europea de la Cultura teniendo un Teatro Principal que no está al 100%. No se ha hecho nada desde la remodelación de Peridis. Hemos hecho un pliego para cambiar las butacas, pero hay que arreglar el Salón Rojo, la Sala Polisón que utilizan muchas asociaciones. Se usan a diario. Hay que transformar la Casa de Cultura de Gamonal, ir más allá de una remodelación y dignificar estas instalaciones para ponerlas a la vanguardia, como una casa de cultura del Siglo XXI. Y el centro Francisco Salinas, en los mismos términos, y con más necesidad aún.

P- ¿Son las instalaciones en peor estado?

R.- También hay que mejorar la instalaciones deportivas. Si queremos pelear por un grado de Ciencias del Deporte no podemos tener un polideportivo como el de San Pedro y San Felices. Necesita una remodelación urgente y me fastidia porque es el peor polideportivo de Burgos y es en el que sistemáticamente hacen deporte las niñas. Me parece fatal y va a ser prioritario.

Y el Castillo. El proyecto es mucho más que una renovación, es dotar a Burgos de un nuevo espacio cultural para conciertos de gran y medio formato, un espacio más de cultura a cielo abierto. Ya estamos trabajando en Turismo para materializar el pliego de las lanzaderas que conecte con un autobús el centro y el castillo de forma continua. Es un espacio que va a estar muy vivo y replicar todo el año, aunque sea los fines de semana, lo vivido estos días con la Romería de la Virgen Blanca.