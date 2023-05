El PP plantea un plan antigrafitis y no descarta subir la cuantía de las multas

Natalia Escribano Burgos

La candidatura de Cristina Ayala (PP) contempla en su programa electoral un plan contra las pintadas vandálicas que iría acompañado del proyecto para decorar con arte urbano paredes medianeras de edificios, así como vados. La popular presenta estas ideas que se unen al plan de embellecimiento de las entradas a Burgos.

Acompañada de buena parte de su equipo, en una comparecencia en el parque Europa, la número uno del PP considera que la ciudad está bastante sucia de grafitis y, por tanto, es necesario abordar una limpieza más específica de las pintadas desde las áreas de Medio Ambiente, Juventud, Bienestar Social, Educación y Policía Local.

Ayala no descarta que sea necesario endurecer las multas contra este tipo de actos vandálicos, sin embargo se conforma con que los expedientes sancionadores no se queden varados en el Ayuntamiento por el «caos» organizativo.

En este sentido, explica que las sanciones no se tramitan hasta el final y, por tanto, a las personas a las que se las pilla no acaban recibiendo sanción alguna. «Dentro de este caos administrativo en el que está sumido el Ayuntamiento una de las cosas que pasa es que las sanciones que se ponen en un momento determinado no se llevan a efecto, por tanto hay que empezar por cobrar las multas», indica.

«Dentro de este caos administrativo en el que está sumido el Ayuntamiento una de las cosas que pasa es que las sanciones que se ponen en un momento determinado no se llevan a efecto, por tanto hay que empezar por cobrar las multas», indica. CRISTINA AYALA

La candidata a la Alcaldía señala que sería necesario realizar una comparación para conocer cuál es la sanción media que se impone en otras ciudades y si la de Burgos está por debajo, se podría estudiar aumentarla.

Sin embargo, subraya que el objetivo «no es castigar únicamente», sino mantener la ciudad limpia. En este marco es donde entran otras de las propuestas que ha comentado como es la creación de una escuela de Arte Urbano, que podría instalarse en la ciudad de la Ciudad de las Artes y de la Cultura de Villafría, otra de las iniciativas que el PP desarrollaría de conseguir formar Gobierno tras las elecciones de este domingo.

Esa escuela podría relacionarse con la idea de decorar paredes medianeras y vados de aparcamientos con arte urbano. Ayala indica que en otras ciudades hay rutas para visitar murales y considera que Burgos podría sumar este atractivo a los que ya tiene.

Los populares hablan de colaborar con las comunidades de propietarios, que son las dueñas de esas medianeras, e incluso sacar una línea de subvenciones siempre que los murales se vinculen a la historia de Burgos. «Nos gustaría que las medianeras llevasen motivos relacionados con la cultura burgalesa con el Cid o la Catedral», concretaba.

En cuanto al plan de embellecimiento de las entradas de la ciudad, los populares se muestran dispuestos a desarrollar un plan director para ir mejorando todas ellas, como el acceso a la ciudad por la calle Madrid. Precisamente, por ese motivo se trasladaban hasta parque Europa para explicar esta propuesta, pero no obviaron el hecho de la información recogida por este medio de comunicación en relación con que los vecinos de esta zona han arreglado la pista polideportiva «hartos» de que el Ayuntamiento no respondiera a esta necesidad. «Los vecinos han tenido que tirar de sus propios medios porque el Ayuntamiento ha sido incapaz», reflexionaba.

Cristina Ayala con miembros de su candidatura, en el parque Europa de la capital burgalesa.© Tomas Alonso

Asfaltado

Por otro lado, la número 1 de la candidatura del PP criticaba la «improvisación» del equipo de Daniel de la Rosa al generar «un atasco inmenso» en la calle Vitoria por ponerse a asfaltar en estas fechas esta céntrica calle. «Si el PP obtiene la confianza de los burgaleses haremos planes cuatrienales de mantenimiento de la ciudad para que cada barrio sepa cuando le toca y que esto no sea una cuestión de actuar mal y deprisa», sostiene.