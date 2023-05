Así está Villagonzalo Arenas en imágenes

Marta Casado Burgos

El centro del barrio de Villagonzalo Arenas no es el área con más vecinos pero es un centro de una localidad medieval, a juzgar por su torreón, que hoy adolece de cierto abandono. Denuncian que llevan 40 años sin asfaltarse las calles. "Entendemos que no sean una prioridad, pero de tanto no serlo su aspecto es terrible".