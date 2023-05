Virginia Martín Burgos

Dar voz a los adolescentes del medio rural, poniendo el foco en sus sueños, pensamientos, motivaciones y miedos y en lo que pueden aportar a la sociedad y al futuro. Ese es el objetivo del documental que la empresa Simbiotia rodará el próximo mes de junio en Belorado de la mano de alumnos y profesores del IES Hipólito Ruiz López.

Simbiotia nacía hace seis años con el objetivo de «humanizar diferentes espacios», tal y como explica Albert Cervera, fundador y ceo de la firma. El grueso de la actividad de la empresa se ha centrado en estos años de recorrido en «transformar espacios como hospitales, oficinas o residencias de mayores dando prioridad a las personas y a su bienestar». Un ejemplo es el proyecto de transformación y humanización desarrollado en el área de Oncología del Hospital San Joan de Reus.

Con la pandemia surgían además otros proyectos alejados de la transformación de espacios y que, sin embargo, seguían teniendo como objetivo poner a las personas en el centro. Y es que la semilla del documental que se rodará en Belorado se plantaba hace ya dos años, cuando la empresa presentaba el documental ‘La llamada del bosque’, para impulsar el proyecto de creación de un bosque terapéutico en el soto de Castaños de Villar de los Barrios (El Bierzo).

«Aquel proyecto nació de una forma muy organizada y tuvo una gran repercusión para la comarca», relata Cervera. Beatriz Vega, profesora del instituto beliforano, fue el nexo de conexión entre la localidad y Cervera.

«Yo soy de El Bierzo y al ver el documental se me ocurrió contactar con Albert para contarle todas las acciones que nuestros chavales llevan a cabo desde el instituto». La docente asegura que a Cervera «le gustó la idea desde el principio» y especialmente porque «ponía el foco en los adolescentes y en su implicación con el entorno en el que viven y en el mundo rural».

Dar forma al proyecto «ha sido un proceso largo de dos años», explica el creativo. Hace tan solo unos días, el equipo se trasladaba a la localidad burgalesa para «conocer a los estudiantes y al profesorado participante» y «las localizaciones».

Un centenar de jóvenes entre 12 y 18 y una docena de docentes son los protagonistas de este documental que «además quiere romper con la percepción negativa que la sociedad tiene de los adolescentes», añade la docente. Vega es muy clara en este sentido: «los adolescentes son sensibles, pero hay que saber tocar la cifra y despertar la pasión y la motivación».

Cervera conversa con varios alumnos.SIMBIOTIA

«No es un trabajo sencillo», reconoce. Pero sí «muy gratificante» porque «nuestros adolescentes son el futuro de la sociedad en la que vivimos». Vega se ríe al asegurar que le apasiona la etapa de la adolescencia. «La gente no se lo cree. Pero después de años trabajando con ellos aprendes que la intensidad que les rodea no solo tiene una connotación negativa. Todo lo contrario». En este mismo sentido se expresa Cervera. «En la adolescencia hay una energía creadora que bien capitalizada puede ser impresionante».

Cocreadores

Precisamente por eso, los estudiantes no solo serán los protagonistas de la cinta, también serán cocreadores. «Queremos que participen en la creación del documental», apunta Cervera. Para ello se han creado grupos de diez alumnos en los que cada uno se encarga de una función de la creación audiovisual: sonido, grabación, vestuario y maquillaje, guión, etc.

En este sentido, el creativo asegura entre risas que «ya les he avisado que no les voy a tratar como niños si no como si formaran parte del equipo profesional».

Asegura Cervera que «será una grabación un poco loca» porque «el proyecto quiere romper los esquemas». Y es que «no será el típico documental de testimonios si no que estará muy ligado a la música y la danza y sobre todo a la comarca». En este sentido, el ceo de Simbiotia asegura que «en el proyecto no solo se han implicado los estudiantes y los profesores, si no todo Belorado, Cerezo de Río Tirón y Pradoluengo».

«Es un proyecto de comarca», añade Vega. De hecho, «ha conseguido financiación de los tres ayuntamientos así como Adeco Bureba y Agalsa», señala la docente, quien además explica que «Cervera nos dio un presupuesto ‘ridículo’» porque «creyó en el proyecto y en su valía».

Antes de que lleguen los días de grabación- del 12 al 16 de junio- «los profesores hemos empezado a trabajar el proyecto con los alumnos», señala Vega. El documental, que aún no tiene nombre, quiere ser un «mensaje directo a los adolescentes, que aunque llegue al público adulto, esté sobre todo dirigido a sus iguales», relata la profesora, quien comenta que «al participar jóvenes de varias edades, el espectador disfrutará de la madurez de los más mayores y de la frescura y la espontaneidad de los pequeños».

El documental será presentado el próximo 30 de septiembre en la localidad pero «nuestro objetivo es que se lleve a todos los rincones posibles porque queremos que estos chavales vuelen alto», añade la profesora, convencida de que «ellos tienen la llave para cambiar a mejor el mundo en el que vivimos».