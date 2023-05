Anécdotas del 28M en Burgos: un candidato fallecido, falta de papeletas y miembros de mesa ausentes

Diego Santamaría Burgos

Constituidas las 795 mesas de Burgos a las 9:15 horas, la jornada electoral transcurre con «normalidad» en el conjunto de la Comunidad, tal y como ha remarcado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, tras mantener una primera toma de contacto con los subdelegados de cada provincia. Sin embargo, ya se han producido unas cuantas anécdotas, curiosas cuanto menos, que han obligado a intervenir rápidamente a las juntas electorales de Zona.

Resulta especialmente llamativo el caso de Barbadillo del Pez, con listas abiertas al tratarse de un pueblo con menos de 100 habitantes. Uno de sus candidatos falleció recientemente y su nombre figura en las papeletas, ya que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo determinó que no se le puede sustituir para no inferir en el voto por correo.

Ante esta circunstancia, con las papeletas ya impresas antes de que se produjese el deceso, la Junta Electoral de Zona considera, por lo menos en principio, que los votos dirigidos a esta persona se consideren en blanco y no nulos. Sin embargo, desde la Subdelegación del Gobierno en Burgos se indica que no se trata de una decisión en firme.

Mientras tanto, el plan urdido por los vecinos en Jaramillo Quemado, el pueblo más pequeño de la provincia, no ha salido según lo previsto. Los cuatro vecinos llamados a las urnas se habían puesto de acuerdo para votar a las 9 de la mañana, de tal manera que los miembros de la mesa pudiesen «librar» lo antes posible. Pero no contaban con el voto por correo de uno de sus paisanos, por lo que no ha quedado más remedio que esperar a que llegue para cerrar el escrutinio.

En la capital, la anécdota más reseñable tenía lugar en el colegio electoral del instituto Comuneros de Castilla. Según informa la Subdelegación, a una de sus mesas tan sólo se habían presentado dos integrantes, lo que ha obligado a la Junta Electoral de Zona a comunicar la incidencia a la Policía Nacional y Local para que fuesen a buscar a los ausentes a sus domicilios.

¿Dónde están las papeletas?

Según denuncia Vía Burgalesa a través de las redes sociales, hay cabinas electorales en las que no figuran las papeletas de su candidatura. Por ello, la formación asegura que «estamos obligando, en primer lugar a mesas, y luego a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a cerrar cabinas y mesas».

Algo similar ha sucedido, aunque no directamente relacionado con partidos políticos, en Espinosa de los Monteros. En este caso, el proceso electoral se ha visto temporalmente interrumpido tras detectarse la ausencia de papeletas para las pedanías de Quintana de los Prados y Para.

Una vez constatada la incidencia, una empresa de Burgos capital se encargaba de la maquetación para que las papeletas pudiesen imprimirse posteriormente en Villarcayo y proceder rápidamente a su traslado. Debido a esta paralización, el colegio electoral cerrará una hora más tarde.

A las urnas en noviembre

La ausencia de candidaturas en Trespaderne, Quintanilla de la Mata, Peral de Arlanza y Zael, así como en 17 entidades locales menores de las juntas electorales de Briviesca, Lerma, Miranda de Ebro, Villarcayo y Burgos obliga a celebrar los comicios en el plazo de seis meses. Si la situación se mantuviese igual el próximo mes de noviembre, la Diputación Provincial o el órgano competente de la Junta de Castilla y León asumiría directamente su gestión.