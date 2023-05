Ayala se postulará a la Alcaldía en sus negociaciones con Vox para gobernar

Manuel Remón Burgos

La candidata del PP a la Alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, tiene claro que «nos queremos postular a la Alcaldía» en el Pleno de investidura que se celebrará el próximo 17 de junio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Ese es el punto de partida de unas negociaciones con Vox para tratar de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad para los próximos cuatro años. Unas conversaciones, según confirma Ayala, que todavía no han comenzado y que se empezarán a realizar en los «próximos días».

Serán los ‘populares’ los que den el primer paso en ese acercamiento para conseguir el apoyo de los cuatro concejales de Vox que les otorgarían una mayoría absoluta de 15 concejales. La candidata del PP indicó que esas conversaciones con Vox se realizarán en «función un poco de lo que hemos dicho siempre, de las coincidencias en el programa y de cómo saldrá Burgos adelante conforme a las cosas que tenemos en común».

La candidata del PP, que logró subir de los 7 concejales de las pasadas elecciones hasta los 11 de los comicios del pasado 28 de mayo, señala que «hay que empezar a caminar así», en este nuevo periodo de acercamiento a Vox para llegar a un acuerdo de gobernabilidad. E insistió mucho en que «lo que ha sido nuestro leitmotiv, que la ciudad estaba paralizada, y nosotros queremos sacarla de esa paralización y lo que nos han dicho las urnas es que claramente querían cambio».

Sobre el margen de maniobra que tendrá en esas negociaciones, Ayala indicó que «aún es pronto, ni siquiera hemos empezado las conversaciones». Sí que dejó claro, antes de empezar cualquier acercamiento con Vox, que «nosotros vamos a dar el paso, nos queremos postular a la Alcaldía». Y a esa premisa añade que, a pesar de que el alcalde y candidato del PSOE, Daniel de la Rosa, haya ganado las elecciones y logrado 12 concejales, Ayala recordó que «De la Rosa es un gobierno de 12 concejales», lo que supone, según la candidata del PP, «una inestabilidad absoluta» para la ciudad.

Por su parte, Ayala, a través de ese posible acuerdo de gobierno con Vox, apuntó que «ofrecemos estabilidad con un pacto de centro derecha y creo que eso es lo que se merece la ciudad y no estar en el bloqueo absoluto durante cuatro años más porque ellos sean incapaces de avanzar nada porque no tienen una mayoría suficiente y porque sus proyectos no son los de las mayoría de los ciudadanos burgaleses». Ayala, a la que el candidato del PSOE apeló a que se comprometiera a dejar gobernar a la candidatura más votada, habló de los resultados de las elecciones del pasado 28 de mayo como que «al final ha caído del otro lado, donde los burgaleses tienen su confianza para un nuevo gobierno», aunque «sin cerrar escenarios, que todos están absolutamente abiertos».

Insistió en que «lo que está claro es que el PSOE no va solo a ningún sitio», ya que «no tiene ninguna posibilidad y es en ese sentido, la ciudad quiere cambio y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para protagonizar ese cambio».