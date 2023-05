«Paré una furgoneta, le monté y se murió en mis piernas. Estaba jodidísimo»

Diego Santamaría Burgos

El motivo por el que V.A. quiso acompañar a su amigo Francis Frías hasta su casa fue porque sospechaba que «le iban a esperar» y «sabían dónde vive». Finalmente, acabaron dirigiéndose hasta la parada de taxis de la calle Vitoria, a la altura de Juan XXIII, cuando se toparon con Harry Alexander H.P. y Yordani J.L. El «forcejeo» previo en el bar Nueva Tentación sería el detonante del violento altercado que acabaría con la vida de Frías tras recibir una puñalada de 12 centímetros de profundidad. Inmediatamente, su compañero quiso auxiliarle: «Paré una furgoneta, le monté y su murió en mis piernas. Estaba jodidísimo».

Así resumía V.A. lo acontecido en el barrio de Gamonal el 26 de marzo de 2022 a primera hora de la mañana durante la segunda sesión del juicio en la Audiencia Provincial contra el presunto asesino y su cómplice. «Fueron a por nosotros, de coincidir nada», ha relatado tras explicar que el «forcejeo» que tuvo lugar previamente en el local de la calle Francisco Grandmontagne se debió a que Harry Alexander H.P. «se estaba pasando con una chica, queriendo besarla a la fuerza».

Lo que no se explica el amigo de Frías es la actitud de Yordani J.L., con quien dijo tener «buena relación». Sin embargo, no ha dudado en culpabilizarle de lo sucedido al aseverar que estuvo «riéndose» y jaleando a Harry Alexander H.P. incluso cuando sacó el cuchillo de 20 centímetros de hoja con el que acabó con la vida de la víctima. De hecho, está convencido de que «sin la participación de Yordani no estaríamos aquí hoy».

«Nunca le hice nada. No entiendo ese odio», declaraba V.A., a preguntas del Ministerio Fiscal, después de señalar que tanto él como Frías fueron advertidos previamente de que Harry Alexander H.P. había ido a su casa «a buscar un cuchillo». Además, se ha mostrado convencido de que Yordani J.L no solo facilitó su localización, sino que «sabía lo que iba a pasar».

«Lo iba a hacer de todas maneras»

Antes del testimonio de V.A. ante la Audiencia, Yordani J.L. afirmaba desconocer que Harry Alexander H.P. portase un cuchillo. Según su versión, después de la trifulca en el Nueva Tentación se dirigía a casa con unos amigos cuando se encontró con el presunto asesino, al que decidió acompañar pensando que iría a «buscar a sus tíos». Después, cuando ambos se cruzaron con la víctima y su acompañante, se sintió «sorprendido» al ver que su colega blandía un arma blanca, pero no le dijo nada porque «lo iba a hacer de todas maneras».

Sobre los conflictos previos con Frías y V.A., el joven acusado ha relatado que los dos tenían amistad su madre. Y aunque ha reconocido que mantuvo una disputa con la víctima tres meses antes, al final «se resolvió todo». No en vano, también ha remarcado que Harry Alexander H.P. les tenía «miedo» porque un día le amenazaron con una pistola en el parque Félix Rodríguez de la Fuente.

«Lo voy a matar, ya me tiene harto»

También ha prestado declaración un testigo que la acusación particular considera «fundamental» para esclarecer el grado de culpabilidad de los acusados con el fin de demostrar que se les debe juzgar por asesinato y no por homicidio, tal y como sostiene la Fiscalía. Se trata de L.A.L., quien ha comparecido por videoconferencia al residir actualmente en el Reino Unido.

L.A.L. estaba en el Nueva Tentación y vio «absolutamente todo» lo que allí ocurrió. De acuerdo a su testimonio, Harry Alexander H.P. se propasó con una chica en el cuarto de baño y esta respondió «gritando». A continuación, siempre según su versión, Francis Frías le dio «una cachetada, sólo eso». En su opinión, «lo que le desató esa ira (a Harry) fue que le tocaran delante de todo el mundo».

Ya en la calle, este testigo asegura que Harry H.P., recién expulsado del establecimiento, llegó a decirle que «lo voy a matar, ya me tiene harto». Tenía la «mirada perdida» y se fue corriendo. Hasta el altercado, Frías permanecía «tranquilo en el sofá», aparentemente «pacífico», dejando entrever que «no quería problemas». Por otro lado, L.A.L. ha subrayado que Yordani J.L. estaba al tanto de que su amigo había ido a por un cuchillo. Y cuando le preguntó si sería capaz de cometer algún acto violento, éste replicó que «está un poco loco».

Por la espalda y sin farola

A lo largo de la sesión, la teoría defendida por el presunto asesino sobre el tropiezo de la víctima, su choque contra una farola y la gravedad del apuñalamiento por este motivo tan sólo ha sido corroborada por su acompañante. Según V.A., la cuchillada de produjo a la carrera y en una zona donde «no hay farolas».

Tampoco vio nada de eso J.J.P., testigo presencial del crimen desde el bar África. Estaba desayunando con su amigo A.C. cuando vio, a través de la ventana, cómo un joven corría hacia dos personas y apuñalaba a una de ellas «por la espalda». En su declaración ante el juez, ha afirmado que el acusado «se abalanzó». No obstante, ni él ni su acompañante, también citado como testigo, vieron a Yordani J.L. ni los patinetes en los que se desplazaron.