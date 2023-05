30.000 trabajadores siguen sin convenio pese al acuerdo marco de revisión salarial

Manuel Remón Burgos

El contexto generado por la firma, primero a nivel nacional y después a nivel regional, del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, debía generar un clima de «paz social», en palabras del presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, en los próximos tres años

No obstante, tal y como señala el secretario general de CCOO en Burgos, Juan Núñez, se trata de un acuerdo que no es de obligado cumplimiento, «no obliga a nadie», es un marco, unas pautas que establecen criterios a partir de los que negociar las revisiones salariales. El responsable provincial de CCOO se ha trasladado este acuerdo que se firmó entre las patronales y los sindicatos a nivel nacional y regional y «de la misma manera se ha hecho en la provincia de Burgos, de invitar a FAE a que se sume». Por el momento, indica Núñez, «no hemos obtenido respuesta, me han dicho que valorarán y que ya nos dirán algo».

Este acuerdo entre patronal y sindicatos contempla, a mayores, subidas salariales del 4% en el año 2023 y del 3% en los dos años siguientes, con una cláusula de revisión salarial de un máximo del 1%. Con este marco fijado entre la patronal y los sindicatos, hay convenios colectivos que siguen sin avanzar en sus renovaciones. Especialmente, dos, los de del Metal y Hostelería, que afectan a cerca de 25.000 trabajadores. En el caso de la Hostelería, con cerca de 8.000 empleados, no se han iniciado aún las negociaciones. Al igual que ocurre con los de oficinas y despachos, con más de 2.000 trabajadores. Sí que hay negociaciones en curso en sectores como el de panaderías, con cerca de 1.000 trabajadores, repostería industrial y obradores, que afecta a 310 trabajadores, y envasado y preparación de especias, con 16 empleados. Este sector, al igual que el de exhibición cinematográfica, con 29 trabajadores, lleva sin renovar el convenio colectivo desde el año 2016

También ha negociaciones en marcha en el sector del Metal, que aglutina a cerca de 15.000 trabajadores en Burgos, y que después de tres reuniones las posturas están casi más alejadas que cuando comenzó el proceso de renovación del convenio colectivo del sector. La última de estas reuniones apenas duró diez minutos. Los representantes de los sindicatos se levantaron de la mesa después de que la patronal mantuviera la necesidad de eliminar la cláusula de revisión del IPC, congelar la antigüedad y eliminar los complementos por incapacidad temporal para aceptar una subida salarial.

La última oferta de la patronal en la reunión celebrada el pasado 24 de mayo contemplaba una congelación de los salarios para el presente, una subida salarial del 1% para el año 2024 y del 1,5% para el año 2025.

En este sentido, el responsable de FICA UGT, Ramiro Marijuán, recordaba que en las anteriores reuniones «dijimos que estábamos dispuestos a ceder en cuanto a la cláusula de revisión salarial y buscar otra fórmula que fuera menos gravosa». Pero, añadía, «ellos plantearon que si queríamos subir sueldos que lo estudiarían, pero a cambio de congelar la antigüedad y quitar el complemento por incapacidad temporal». Tras esa propuesta, los representantes de los sindicatos se levantaron de la mesa. Los incrementos que plantea la patronal del Metal no han cambiado desde la primera reunión, así como la eliminación de la cláusula de revisión, la congelación definitiva de la antigüedad o la eliminación del complemento por incapacidad temporal.

El responsable de Industria de CCOO, Juan Ignacio Ruiz, señalaba que, con la cláusula de revisión, «se podría estudiar alguna medida, que sea más flexible, pero de ninguna manera estamos dispuestos a perderla para siempre», ya que es «una cláusula tipo que ha funcionado muy muchos años». Ruiz indicaba que es «la única garantía para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, que harto hemos perdido porque el IPC no refleja el aumento del coste de la cesta de la compra».

Las dos partes se han emplazado para una nueva reunión el próximo 5 de junio. Desde los sindicatos, las perspectivas no son positivas.