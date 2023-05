Los funcionarios de Justicia esperan que el Gobierno negocie ya tras la convocatoria de elecciones

Manuel Remón Burgos

Lejos de ser un inconveniente, la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio anunciada por el presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, los funcionarios de Justicia creen que se abre un escenari0 más esperanzador, dentro de una situación de incredulidad y hartazgo porque no se les ha convocado para negociar desde que empezaron las movilizaciones el pasado 17 de abril.

Unas movilizaciones que se han transformado en huelga indefinida mientras la administración de Justicia «sigue paralizada», según explica la representante de CCOO Ana Isabel Bernaldo de Quirós. «Esperemos que se adelante la negociación, porque les interesa más que nunca tener una campaña electoral tranquila», en referencia al Gobierno.

Los funcionarios se concentraron ayer a las puertas de los juzgados de Reyes Católicos para exigir algo que el Gobierno no ha hecho con estos empleados públicos desde que comenzaron las movilizaciones, sentarse a negociar unas mejoras laborales que sí han conseguido los letrados de la Administración de Justicia, los jueces y los fiscales. «No pedimos más que igualdad de trato», señalan.

La convocatoria de elecciones, recuerdan desde los sindicatos, no significa que el Gobierno no pueda negociar, «mientras no haya otro gobierno, el Gobierno puede seguir negociando». Y recordaron que en el año 2008 ya hubo una huelga indefinida de los funcionarios de Justicia en plena campaña electoral y «mientras se eligió gobierno se pudo negociar con nosotros». No es un gobierno en funciones, apuntan, por lo que «tiene capacidad de comprometer gasto por real decreto y tienen capacidad para negociar con nosotros».

Los funcionarios, que representan el grueso de la plantilla de Justicia, reclaman mejoras salariales para se les paguen funciones que realizan y que no se les pagan y que se paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa.