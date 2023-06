Consuelo donó un riñón a su marido Javier: «No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí»

Virginia Martín Burgos

Agradecimiento y concienciación. El salón de actos del Hospital Universitario de Burgos se llenó de emoción en el acto homenaje al donante de órganos y a sus familias con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Donante de Órganos el 7 de junio. El espacio sanitario acogía un acto en el que las responsables de la Unidad de Coordinación de Trasplantes del HUBU abordaron los datos de donaciones y en el que cuatro personas contaron sus experiencias con la donación.

Dos de ellas fueron Consuelo y Javier, un matrimonio que compartió con los asistentes su «emocionante y complicada» experiencia. Javier estaba a punto de entrar en diálisis cuando su mujer, Consuelo, decidió donarle un riñón.

«El destino quiso que fuéramos compatibles. Tuvimos esa inmensa suerte», recordaba ella visiblemente emocionada. «Cada día veía lo mal que estaba y decidí hacerlo». Asegura Consuelo que está «orgullosa» de lo que hizo porque «donar un órgano es dar la posibilidad de vivir a una persona que lo está pasando muy mal».

Javier miraba con ojos de orgullo y agradecimiento a su mujer. «No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí», aseguraba el hombre, quien señaló que «un acto como este rompe los esquemas sobre lo que una persona está dispuesta a hacer por otra».

Cuando Javier supo que Consuelo quería donarle uno de sus riñones dijo que ‘no’. «Al principio no quería que ella me donara un riñón, prefería entrar en diálisis y esperar a otro donante porque no me perdonaría que ella tuviera algún problema». Sin embargo, finalmente cedió. La intervención tuvo lugar en Salamanca. «Primero bajó mi mujer a quirófano y después yo y mientras tanto nuestro hijo en medio esperando», relataba el nombre visiblemente emocionado.

Ahora ambos se encuentran «muy bien». «Tenemos que cuidarnos mucho y si bien hay algunas limitaciones en cuanto a hacer determinados esfuerzos estamos muy bien», aseguró Javier, que aprovechó su intervención para «agradecer a la Sanidad Pública y a todos sus profesionales las facilidades que pusieron en todo momento». «Cuidemos nuestra Sanidad Pública porque en cualquier momento la podemos necesitar», aseveró para después levantarse a aplaudir a su esposa.

La segunda vida de Raúl

También una nueva vida tiene Raúl García. Este joven burgalés de 36 años está trasplantado desde hace 13 años de los dos pulmones. Durante más de veinte años tuvo que (mal)vivir con su enfermedad: hipertensión pulmonar severa. Una patología que «te destruye poco a poco por dentro porque obstruye las arterias y limita la respiración hasta que dejas de valerte por ti mismo, como era mi caso».

Raúl está trasplantado de los dos riñones.©Tomas Alonso

La intervención tuvo lugar cuando tenía 22 años en el hospital Vall d’Hebron Barcelona. Tras el trasplante explica que «hay que cuidarse mucho a nivel físico y mental» y «seguir una pauta de medicación y de revisiones». El trasplante le ha permitido a Raúl «respirar bien, no tener dolores y hacer deporte», en definitiva «volver a nacer». Asevera el joven que «el trasplante ha sido una segunda oportunidad. Una nueva vida» y animó a los burgaleses a «donar porque donando se salvan muchas vidas».

Vida prácticamente normal

Casi seis años trasplantando lleva Antonio Ortiz, presidente de Alcer Burgos. Tras muchos años en diálisis peritoneal, este burgalés ha vuelto a «vivir» gracias a «la generosidad de quien decidió donar sus órganos». «Me encuentro muy bien y hago una vida prácticamente normal», aseguró.

Antonio lleva cinco años con un trasplante de riñón.©Tomas Alonso

Este es su primer trasplante y Antonio afirma que «solo tiene palabras de agradecimiento» porque «el cambio de vida es total». El presidente de Alcer recordó que «a día de hoy hay 250 personas en la Unidad de Diálisis y en total 600 personas con una enfermedad renal en diferentes fases».

Las cifras

A lo largo del año 2022, el Hospital Universitario de Burgos encabezó las listas de donantes de la Comunidad «con 22 donantes y 51 órganos donados, de los cuales 51 se han implantado con éxito». Unos datos «muy positivos que ponen de manifiesto que Burgos es una provincia muy comprometida con la donación», afirmó María Eugenia Perea, médico responsable Unidad de Coordinación de Trasplantes del HUBU. «La tasa de donación a nivel de nacional es de 46,3 donantes por millón de población, mientras que en Burgos esa cifra asciende a 60», aseveró.

La cifra de donantes de órganos en lo que va de año es también «muy positiva». De hecho «en estos cinco primeros meses del año se han registrado 16 donante y se han extraído 50 órganos», añadía María Amor Hernando, enfermera de la unidad. «Familias y donantes son imprescindibles para que el proceso de donación se lleve a cabo», señaló la facultativa preguntada por el objetivo del homenaje.

Donantes, familias, pacientes y sanitarios antes del homenaje.©Tomas Alonso

Y es que únicamente en un 11% de los casos las familias se niega a donar los órganos de sus familias. «Es una tasa inferior a la registrada a nivel nacional, que se sitúa en el 15%». Los motivos principalmente «son culturales o porque el fallecido expresó en vida su deseo de no hacerlo», añade Perea.

En este sentido, la médico responsable comentó que «si bien un documento expresando que se quiere donar órganos en caso de fallecimiento facilitaría mucho el trabajo, no se suele hacer por lo que, de forma genera, lo más sencillo es hacer saber a nuestras familias en vida que es nuestro deseo hacerlo en caso de que se pueda» ya que «lo que finalmente se pide es el consentimiento explícito de la familia».

Por otra parte y con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la donación de órganos, durante el acto homenaje se puso en valor el trabajo que desde la unidad se hace especialmente en centros escolares, donde se han realizado 49 encuentros, además de 9 colaboraciones con Alcer y 32 con alumnos de enfermería.