Redacción

La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) arrancaba ayer en el distrito universitario de Burgos. Las pruebas se desarrollaron con total normalidad y con ausencia de incidencias, como viene siendo la tónica general de los últimos años. Más 1.600 estudiantes participan en estas pruebas repartidos por las diferentes sedes de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina de Pomar.

Como es tradicional, lengua castellana y literatura han sido las primeras materias de examen. La poesía de principios de siglo, el modernismo y la Generación del 98, con Antonio Macha y Rubén Darío; Claudio Rodríguez y la poesía de 1939 a 1975; y el teatro de Buero Vallejo, han sido los tres temas propuestos en literatura. En cuanto al comentario de texto el estudiantado debía elegir entre dos artículos publicados en El País: Mujer educada: mujer peligrosa de Najat El Hachmi y No Leáis de Javier Cercas.

Los nervios, o su ausencia, centraban los comentarios tanto como el contenido de las pruebas. Candela García González aseguraba tener buenas sensaciones tras la primera prueba, pese a los nervios iniciales «me ha costado dormir, pero el examen de literatura y él de historia me han parecido asequibles y ya me he tranquilizado». Candela espera obtener un buen resultado en la prueba de lengua extranjera, que se celebró por la tarde - quiere estudiar Filología Inglesa - y se muestra confiada en lograr la nota de acceso.

Rubén Merino, que quiere estudiar Ingeniería Mecánica en la UBU, aseguraba que las materias de la mañana le habían resultado más costosas, aunque su compañero Jorge Bueno afirmaba que no le había parecido difíciles porque «venir tranquilo y positivo es el 90% del examen», aseveró el futuro estudiante de Finanzas y Contabilidad en la UBU.

Las pruebas continuarán miércoles y jueves y las calificaciones se conocerán el viernes, 16 de junio. El plazo de preinscripción a grados irá del 8 de junio al 5 de julio.