Lipedema: la enfermedad silenciosa que la sanidad pública no reconoce

Diego Santamaría Burgos

Primero la culpa, después la frustración. Entre medias, acusaciones infundadas y frases demoledoras.

- No has bajado de peso, ¿seguro que estás haciendo bien la dieta?

- Tú comes a escondidas, ¿no?

- Es retención de líquidos.

- Haz más ejercicio.

- ¿Lipedema? Será linfedema. Las gordas os inventáis unas cosas...

La lista de «tópicos médicos que nos hacen salir hechas polvo de la consulta» es extensa. Tan real como cruel. A falta de datos oficiales, se estima que un 11% de las mujeres padece lipedema. Una enfermedad (casi) exclusivamente femenina, infradiagnosticada, dolorosa e incluso silenciada consistente en la acumulación progresiva e incontrolada de tejido graso en distintas partes del cuerpo, fundamentalmente piernas y brazos. Genera angustia, desamparo e incertidumbre.

«Agresión por desconocimiento» a base de juicios de valor hasta que la paciente descubre qué le sucede en realidad. Aún así, la sanidad pública continúa desentendiéndose pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció oficialmente la enfermedad en 2018. En Castilla y León, por cierto, la Asociación de Linfedema y Lipedema (Adelprise) cuenta actualmente con 75 socias.

Estefanía del Barrio-Herguedas, psicóloga sanitaria especializada en lipedema y trastornos de la conducta alimentaria y de la imagen corporal, se enteró «por casualidad» hace cuatro años de que padecía esta enfermedad. Fue gracias a un reportaje televisivo que estaba viendo su madre. De repente, descubrió que no estaba sola. Y que su viacrucis hospitalario no obedecía a una falta de voluntad tal y como le habían hecho creer. A partir de ahí, confirmó definitivamente lo que sospechaba desde hacía tiempo: había sido «mal diagnosticada de linfedema» en su adolescencia.

Del Barrio-Herguedas empezó a acumular tejido adiposo durante la pubertad en brazos, piernas y pecho. Se sometió a una reducción mamaria por la sanidad pública porque «no había manera de controlarlo», desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria y fue derivada a Psiquiatría, donde le amenazaron con ingresarla en un centro.

Su periplo, por desgracia, no había hecho más que empezar. «Cualquier persona que haga dieta adelgaza», le decían dando por sentado que «comía a escondidas». También que las fuertes dolencias que padecía eran «de crecimiento» y que podían prolongarse «hasta los 24 años». Le diagnosticaron erróneamente fibromialgia e incluso llegó a escuchar en más de una ocasión que «tenía poca tolerancia al dolor».

Cuatro cirugías desde que, por fin, obtuvo el diagnóstico preciso. «En las primeras no tenía ni idea del protocolo que había que seguir después del posoperatorio. Te encuentras desamparada», recuerda esta joven vallisoletana, doctoranda en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Oviedo, inmersa de lleno en el primer proyecto de investigación sobre intervención psicológica en pacientes de lipedema en España. Desde que abrió su propia consulta en marzo de 2022, ya ha atenido a más de un centenar de mujeres.

«Te operas por la sanidad privada, pero ante cualquier complicación la sanidad pública se desentiende». Triste pero cierto, Del Barrio-Herguedas sufrió una úlcera de 10 centímetros de largo por 4,5 de ancho que le provocó una severa infección en la pierna. «Decían que me había operado por estética y no tienes derecho a baja laboral».

Por si fuera poco, la úlcera empezó a supurar. «No me podía poner las medias y, si no me las ponía, no me podía poner de pie porque te desmayas». De nuevo, como si un déjà vu se tratase, volvieron los juicios de valor cuando fue trasladada al hospital. De nuevo, como no se cansa de decir, «agresión por desconocimiento».

«El lipedema deja muchas secuelas físicas, pero sobre todo emocionales» Lucía Bastida

«Empecé a notarlo en la adolescencia, al darme cuenta de que mis piernas no eran como las de las demás. Tenía una desproporción en relación al resto del cuerpo y eso me hacía dejar de hacer cosas que me gustaban por ocultarlas», cuenta Lucía Bastida, vecina de Miranda de Ebro oriunda de Cantabria. Poco a poco, los complejos desembocaron en la abrupta aparición del «dolor y los hematomas en mis piernas sin haberme dado ningún golpe».

Aún así, no dejaba de culpabilizarse «pensando que era algo mío». E intentó ponerle remedio mediante dieta y ejercicio, pero «pese a ser disciplinada sólo conseguía frustración». Desesperada, se puso a investigar por su cuenta y acabó siendo diagnosticada de lipedema en piernas grado 2.

«El lipedema deja muchas secuelas físicas, pero sobre todo emocionales». Obviamente, el hecho de poner nombre a la enfermedad supuso «un antes y un después», pero le apena comprobar que «estamos desamparadas por la sanidad pública». En su caso, tuvo que «’luchar’ contra el médico de cabecera para que reconociese mi enfermedad y me ayudase en este largo camino».

Tanto Bastida como Del Barrio-Herguedas saben a ciencia cierta que hay infinidad de mujeres que sufren en silencio porque no se les reconoce su patología. «El tratamiento de esta enfermedad es realmente muy duro y no todo el mundo tiene la fuerza mental que se necesita para afrontarlo ni los medios económicos», apunta Bastida. Porque no basta con ir por lo privado. También hay que asumir importantes gastos extra como las medias de compresión, que a medida pueden superar los 500 euros, o los manguitos para brazos que no son precisamente baratos.

La principal reclamación de la Asociación de Afectadas de Lipedema de España (Adalipe) y del resto de entidades regionales del país a este respecto es que se cubra desde lo público tan importante desembolso. Según explica Del Barrio-Herguedas, a lo sumo se recetan medias y manguitos con una «prescripción de linfedema». Y si se da el caso, lo habitual es adelantar el dinero en su totalidad y esperar a que Sanidad valore posteriormente si dicho gasto es susceptible o no de cobertura.

Lucha colectiva

Junio, Mes del Lipedema. Las reivindicaciones siempre están sobre la mesa, pero llega el momento de visibilizarlas con más ahínco si cabe a través de las redes sociales. De ello se encargan infinidad de mujeres a título particular y la Federación Española de Asociaciones de Linfedema y Lipedema (Fedeal) a nivel colectivo.

Cada día, un resumen de frases negativas y positivas, de esas que «llegan al alma para mal y para bien». De lo que se trata, a grandes rasgos, es de compartir experiencias, no cejar en el empeño ante las administraciones y demostrar que el empoderamiento es capaz de vencer a los complejos, el dolor físico y las secuelas emocionales.

«¿Por qué una caricia, que debería ser agradable, es como darte un golpe con la esquina de una mesa?» Estefanía del Barrio-Herguedas

«¿Por qué una caricia, que debería ser agradable, es como darte un golpe con la esquina de una mesa?». Con esta pregunta retórica, Del Barrio-Herguedas subraya que pasar «toda una vida con un patrón de culpa al final influye en todo». Básicamente, porque «acabas normalizando el fracaso y lo llevas muy interiorizado».

También consciente de ello, Bastida insiste en la necesidad de incluir el lipedema en la cartera de básica de servicios asistenciales de Castilla y León, y de todo el país, garantizando al mismo tiempo un «diagnóstico precoz adecuado y un digno tratamiento al alcance de todas las pacientes». En esa lucha, ardua pero colectiva, centenares de mujeres anónimas se van encontrando. ¿Tirar la toalla? Ni de lejos, aunque cueste hacerse oír.

«Están forzándome a que desista»

Las asociaciones que velan por los derechos de las mujeres con lipedema tan sólo tienen constancia de tres operaciones realizadas desde la sanidad pública. Este periódico ha tenido acceso al testimonio de una de ellas. Según su relato, una vez intervenida apenas se le administró heparina para seis días. Una cantidad «más que suficiente» porque «no podía estar todo el día en la cama». Además, tampoco le recetaron las medias adecuadas para el posoperatorio ni se le hizo seguimiento.

Le recomendaban, eso sí, tomar «muchos caldos de verduras e infusiones para eliminar líquidos», como si estuviese «comiendo manteca todo el día». Por si fuera poco, se veía en la obligación de desplazarse casi 200 kilómetros hasta el hospital donde se operó para quitarse los puntos.

Después de pasar tres veces por el quirófano, esta mujer cree que quizá lo mejor sea «olvidarte de esto y aceptar vivir así lo mejor que puedas». Desesperada, y sobre todo estupefacta por el trato recibido, siente que están «forzándome a que desista».