Marta Casado Burgos

La hostelería de Burgos tomará las calles durante las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo. Lo hará con una doble oferta: las tradicionales casetas en el Paseo del Espolón y en el paseo de Atapuerca y en barras que los establecimientos de toda la ciudad quieran sacar a la calle. Ambos proyectos llegaron al Ayuntamiento de Burgos hace meses. Ambos han obtenido el ok de la administración la semana pasada. Un margen muy escaso de tiempo.

«Tenemos el tiempo justo para organizar la iniciativa de sacar barras a la calle, la idea inicial era algo más grande, más bonito pero al aprobarse todo in extremis no se ha podido hacer todo lo que queríamos», explica el portavoz de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Enrique Seco. De esta manera, hasta ayer por la mañana solo había cuatro locales inscritos al programa. Quien desee sacar sus barras a la calle tiene hasta hoy para realizar su inscripción. La Federación presentó en abril la iniciativa de sacar las barras a las terrazas o a la calle en quien no las tenga. Hasta la semana pasada no se aprobó la iniciativa.

Obtener luz verde en el tiempo de descuento es algo que ya no es nuevo en la Feria de Tapas. Este año ha vuelto a suceder aunque los trámites y primeros contactos intentaron cerrarse entre enero y febrero no ha sido hasta la semana pasada en la que se han solventado todos los problemas técnicos. «Había más hosteleros interesados pero al no concretarse nada hasta la semana pasada algunos desisten por falta de tiempo», explica el secretario de la Asociación por y para nuestra ciudad, Víctor Izquierdo.

La asociación, que aglutina a un grupo de empresarios de la hostelería de la capital, empezó a solicitar reuniones o encuentros con responsables entre enero y febrero. Tratar de evitar las prisas de última hora como el año pasado. «Hace dos meses solicité la ocupación de suelo pero es todo muy lento, hacer las cosas con más tiempo nos permitiría tener más garantías para los participantes y organizar algo más potente», añade. Esa inseguridad hace que el número de casetas se reduzca. Serán 16, una se ha caído. Siete establecimientos se ubicarán en el Paseo del Espolón y nueve, uno menos de lo previsto, en el Paseo Sierra de Atapuerca.

La feria arrancará el 23 de junio a las 20 horas, con el inicio de las fiestas. Se mantendrá abierta desde las 12 del medio día hasta la una de la madrugada todos los días de San Pedro hasta el 1 de julio. Los horarios de apertura de los locales que saquen sus barras a la calle serán los que marquen su actividad y se mantendrán las mismas fechas que las casetas. « El objetivo es sacar a la gente a la calle, generar actividad y ambiente de fiesta y yo creo que tanto la campaña de la prolongación de las barras de los locales a la calle como la Feria de Tapas se complementan», explica Seco.

Esta actividad de los Sampedros en la calle cuenta con cuatro asociados y el día de hoy para ampliar barras. Desde la Federación de Hostelería, que organizan el evento, aclaran que «quien tenga terraza puede desocupar un par de mesas y ubicar su barra y quien no tenga la Federación puede gestionar el permiso siempre y cuando la zona cumpla las normas de accesibilidad que exige el Ayuntamiento».

También se plantean actividad de animación. En caso de contar con varios locales próximos se definirá una zona que contará con animación a pie de calle con charangas, magos... Se abre la opción a que cada local pueda desarrollar su propia actividad de animación. La Federación devolverá hasta 200 euros a cada hostelero que realice esa inversión.

Las casetas se instalarán también en el Paseo del Espolón.SANTI OTERO

En cuanto a la Feria de Tapas la dificultad han vuelto a ser los suministros. Existe garantía de obtener 70Kw pero no son suficientes y el Ayuntamiento dispone de otros 50 que se necesitan para poder tener la energía suficiente para las casetas. Acceder a ellos es uno de los escollos que año tras año retrasan esta actividad. A ello hay que sumar otros suministros para nutrir a las casetas de servicios mínimos y que se están ultimando desde ayer por la tarde en que se empezaron a instalar las casetas.

«Es una lástima que no se reconozca con una estabilidad lo que supone la Feria de Tapas, hacerlo con mas tiempo nos permitiría hacer un evento al 100%», lamenta Izquierdo quien no tira la toalla. Igual que Enrique Seco quien recuerda a la nueva corporación que «tengan en cuenta que las fiestas son entorno al 29 de junio, en octubre se puede empezar a hablar para organizar eventos como los que Burgos se merece».

Víctor Izquierdo recuerda el impacto de las casetas y los pinchos. «Es un evento que genera riqueza que se queda en Burgos, se generan 150 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos y un gasto en establecimientos de aquí que puede alcanzar los 600.000 euros», reivindica. Una vez se haya podido presentar toda la documentación de seguros de todas las casetas, y una por una, de planes de seguridad y salud, los suministros... Hay que contratar personal. «No será fácil porque al llegar tan tarde la aprobación ya no llegamos al curso que suele hacer la Cámara de Comercio», añade. Y la música. El año pasado les costó una multa así que están viendo como poder disponer de animación y reivindica lo que en otras ciudades como Valladolid se denomina excepción de normativa en fiestas que flexibiliza este tipo de eventos durante las fiestas mayores.