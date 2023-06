Sumar ya trabaja en su lista en Burgos para el 23J sin descartar candidatos independientes

Diego Santamaría Burgos

Izquierda Unida, Podemos y Equo se encuentran ya en «pleno proceso» para configurar su lista bajo las siglas de Sumar de cara a las elecciones del 23J en Burgos. De momento, se desconocen los nombres de los candidatos que tratarán de representar a la provincia en el Congreso y en el Senado, aunque es bastante probable que se integren perfiles independientes.

«Todavía no hay nada decidido», asegura el coordinador local de IU, Fernando Saiz, mientras destaca que las relaciones con Podemos, tal y como se demostró durante las últimas municipales, siempre han sido «muy buenas». Según fuentes consultadas por este periódico, todo apunta a que serán los candidatos de Izquierda Unida quienes encabecen la lista.

Pero más allá de los nombres, lo fundamental para la coalición de cara a las generales es obtener el mejor resultado posible tras el varapalo del 28M. En este sentido, Saiz afronta con «ilusión» y «esperanza» el adelanto electoral promovido por Pedro Sánchez. El objetivo, partiendo de esta base, sería conseguir al menos un diputado de Sumar defendiendo los intereses de la provincia en la Cámara Baja.

Tomando como referencia las encuestas que, de entrada, darían a Sumar 40 diputados, el coordinador local de IU confía en que algunas circunscripciones medianas como la de Burgos sean determinantes para evitar que la derecha se haga con el poder. En este sentido, ve factible alcanzar un porcentaje de votos que oscile entre el 15 y el 17%.

Un factor indispensable para que Sumar obtenga representación en Burgos sería un menor índice de abstención que en las municipales, algo que en su opinión lastró las opciones de Unidas Podemos de entrar en el Ayuntamiento capitalino. En definitiva, espera una «participación mayor» en las urnas con el objetivo de defender el «interés del bien común».

El optimismo de los partidos integrados en Sumar se basa fundamentalmente en el «tirón» que pueda tener Yolanda Díaz tras su experiencia como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. A este respecto, Saiz destaca la reforma laboral, la denominada Ley Rider o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta un 47% gracias a la presión ejercida por UP en el Gobierno de coalición con el PSOE.

Aún con todo, Saiz es consciente de que «el ruido no ayuda». Con ello se refiere a los ríos de tinta que han corrido, y seguramente sigan corriendo, sobre «aparentes desavenencias que después no han sido tales» entre Podemos e Izquierda Unida. Sobre ese ruido mediático al que alude, el mismo que «no ayudó en su momento en Andalucía», no le cabe duda de que tarde o temprano «se va a poder revertir».

Con o sin ruido de fondo, Saiz cree que ha llegado el momento de que «se hable de proyecto, propuestas y programas». Es decir, toca dejar a un lado los debates internos sobre los nombres que confeccionarán cada lista para centrarse de una vez por todas en las elecciones por «todo lo que nos estamos jugando».