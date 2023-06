Así es Ana, la arquitecta burgalesa que concursa en 'Saber y Ganar'

Virginia Martín Burgos

El programa ‘Saber y Ganar’, presentado por Jordi Hurtado, lleva algo más de un cuarto de siglo en pantalla. La burgalesa Ana Santamaría recuerda sentarse frente a la tele para ver el concurso «cuando podía», pero sobre todo a su madre que «nunca se ha perdido un solo programa».

Fue precisamente su madre quien año tras año animaba a esta arquitecta a presentarse al concurso de cultura general asegurando que «lo haría muy bien». Y aunque tuvieron que pasar algunos años, Ana se decidía hace unos meses a escribir al programa para participar. «La respuesta fue rápida», asegura. En menos de un mes tenía un mensaje en su email.

Tras esa primera toma de contacto, la productora realizó una entrevista a la burgalesa. «Querían saber algo más de mí», explica. Además «me realizaron una prueba de cultura general». Ahora Ana, de 39 años, está participando en el mítico programa de Televisión Española y afirma que en su entorno todo el mundo está «muy orgulloso» de que esté participando en el concurso.

«No solo me han escrito familiares y amigos, también conocidos para decirme que me están viendo y que me animan», apunta. También le han llegado mensajes desde los pueblos de sus padres: Celadilla Sotobrín y Villamayor de los Montes.

Ana es una mente inquieta. Le gusta saber. Saber de todo. Se describe como «una amante de la lectura». Pertenece a dos clubes de lectura de la Biblioteca de San Juan. «Uno de ellos es sobre ensayos y ahí analizamos textos sobre temas muy diversos», comenta. El segundo grupo se centra en la novela. Le cuesta elegir un autor o una obra pero acaba nombrando a Rachel Cusk.

También disfruta de «compartir tiempo con los amigos» y de hacer rutas por la naturaleza. De hecho es miembro del Club Deportivo Montañeros Burgaleses aunque «últimamente no he salido mucho con ellos», comenta. Ana también canta. Lo hace desde que tiene memoria y de hecho ha participado en diversos coros: en el de la iglesia, en el colegio y ya de adulta, en coros amateur de la ciudad. Ahora y desde el pasado mes de septiembre forma parte del Coro Interludio de la capital burgalesa.

Ana estudió Arquitectura en Madrid y allí estuvo ejerciendo durante un tiempo. «Me dediqué durante varios años a la rehabilitación de espacios», relata. Hasta hace cinco. La burgalesa aprobó las oposiciones y desde ese momento trabaja en el Catastro de la capital burgalesa.

El concurso

Si tuviera que describir su experiencia en el concurso Ana diría que es «emocionante y cansada». Y es que para las grabaciones debe trasladarse hasta Barcelona. «Allí son varias horas de rodaje y cuesta concentrarse porque hay muchas distracciones», comenta entre risas. «No es lo mismo que participar desde casa», afirma.

Destaca el «buen ambiente y el compañerismo» que hay entre los concursante, la «profesionalidad y el buen carácter» de Jordi Hurtado «tanto delante como detrás de las cámaras» y la «cercanía y empatía» de Elisenda Roca, la voz del programa.

De las pruebas que tiene que sortear en el programa, la burgalesa se queda con ‘El reto’. «Aunque si fallas te vas del programa, es muy emocionante». También disfruta con ‘Batería de sabios’. «Al contar con dos opciones de respuesta es una prueba algo más relajada». En el lado contrario de la balanza, señala ‘La parte por el todo’ como la prueba más complicada del programa. «Son pistas muy genéricas y eso la hace más difícil», señala.

Ahora Ana se encuentra disfrutando de una de sus grandes pasiones y es que aprovechará este pequeño puente para «volver a recorrer algunos kilómetros del Camino de Santiago».