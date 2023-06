Los hoteles ven con «prudencia» las reservas de verano tras un junio flojo

Marta Casado Burgos

Los hoteles acaban de rozar el lleno tras un fin de semana repleto de actividades. A las oposiciones de maestro de secundaria se unió acoger la Final Four de baloncesto para nutrir un fin de semana que, al ser junio, ya tiene afluencia del público objetivo tipo de la capital. El turista de fin de semana.

«El pasado fin de semana ha habido una fuerte ocupación, podríamos decir que se ha rozado el lleno tanto el viernes como el sábado», explica el portavoz de la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos, Luis Mata. El viernes las plazas estaban casi cubiertas con las oposiciones de maestro de secundaria convocadas por la Junta de Castilla y León aunque «en este tipo de situaciones siempre se producen cancelaciones de última hora». El sábado la ocupación «ya está en niveles muy altos por la inercia de la temporada».

A ello hay que sumar el impacto de la final del ascenso de los equipo de baloncesto. La Final Four. «Pudimos colocar a la gente como pudimos pero más a lo que son equipos deportivos y organización del evento que aficionados que ha sido más bien flojo». La procedencia de los equipos en liza (San Sebastián, Palencia y Valladolid) hace que las federaciones de peñas organizaran viajes de ida y vuelta. «El 99% de los aficionados ha hecho el viaje de un día», explican los hoteleros. Aunque sí ha dejado un importante impacto en el resto del gremio. «Se ha notado mucho en la hostelería en la calle, en las zonas de tapas era evidente el color que daban a la ciudad, pero en hoteles el efecto aficionado ha sido mínimo».

Y la alegrías para el sector parecen terminar aquí a pesar de estar en el arranque de la temporada alta. Las fiestas de San Pedro y San Pablo no muestran el mismo tirón que otros años. «Extraña que están muy cerca las fiestas de Burgos y, aunque esto no es San Fermín, sí suele haber expectación y reservas pero este año ya están cerca y es un poco flojo, veremos a ver en los próximos días». Tampoco este año se ha hecho una gran promoción de los festejos de San Pedro y San Pablo en un Ayuntamiento en plena constitución.

Por otro lado, el ritmo de las reservas está siendo especialmente bajo. «La perspectiva de cara al verano es la prudencia, en junio, salvo las cuestiones puntuales, la cosa ha estado floja y las reservas en el mes de julio no va muy allá, veremos a ver», explica Mata. El sector teme que, este mismo verano, empiecen a notarse los efectos económicos en las familias. La subida de las hipotecas, los costes energéticos, la gasolina «es raro que no se haya dejado sentir aún en nuestro sector y mucho me temo que el cansancio económico empiece a llegar este verano», lamenta.

No ayuda la convocatoria electoral del mes de julio. Rompe de lleno el puente del 25 de julio para el que «no hay ni una reserva aunque el voto por correo haya crecido mucho pero serán más bien los que tienen el grueso de sus vacaciones en esos días, pero las salidas de fin de semana, que es nuestro fuerte, no se mueve nada en esa fecha», concluye.

El factor al que se agarran para mantener la expectación es el comportamiento de turista extranjero. «Este verano va a pesar mucho el turista de otros países, no está afectado por nada de las elecciones y con una economía a otro ritmo y con ganas de salir.... Veremos a ver qué turismo nos llega de camino a la playa», añade. También fían en este ámbito el impacto que pueda tener el Camino de Santiago si bien «tener uno de los albergues municipales de lujo, y brutalmente grande para la proporción de Burgos, no permite actividad de peregrinos en hoteles», lamenta.