Colas de 20 minutos para adquirir los pañuelos de las Fiestas de San Pedro 2023

Marta Casado Burgos

Hay ganas de fiesta. Ya se pudo ver en el Parral con la concentración de unas 30.000 personas. Se ve día a día en el ambiente de las Peñas que han recuperado la normalidad. Y se ha visto esta misma mañana en las colas generadas en el reparto de programas y pañuelos que ya generaba colas antes de arrancar.

«Yo a las 11.30 ya estaba aquí en la cola, y había bastante, he avisado en la peña y me llevo unos cuantos pañuelos para todos», explicaba una de las primeras en la cola. A pesar de haber ido con tiempo no fue de las primeras y si la entrega de pañuelos arranco a las 12 ella no recibió los suyos hasta 25 minutos después.

Muchos acudían por ellos y por todos sus compañeros de fiestas. «No hay límite de unidades, te puedes llevar unos cuantos», comentaba uno de los que había iniciado la cola con un buen fajo de pañuelos. El Ayuntamiento saca un total de 4.800 unidades del pañuelo rojo con el logotipo del ayuntamiento y un ribete alrededor. El precio es de un euro la unidad y lo recaudado irá a parar a la Asociación Parkinson Burgos que este año celebra su 25 aniversario.

Integrantes de la Asociación Parkinson se han encargado de la entrega de los pañuelos de fiestas.©Tomas Alonso

El reparto se ha iniciado esta mañana a las 12 y se mantuvo hasta las 14 horas. Se volverá a abrir las puertas laterales que dan al Paseo del Espolón a las 17 horas para seguir repartiendo parte de los cuatro millares de unidades del emblema festivo de la ciudad. La entrega se podrá realizar hasta las 20 horas.

La entrega del formato revista y de bolsillo del programa de fiestas es gratuita y se realiza a las puertas del Ayuntamiento.©Tomas Alonso

A la misma hora, 12 del mediodía, se ha iniciado también el reparto del programa de fiestas. Con menos afluencia de gente, disponer de la versión digital ha ahorrado colas, eran numerosos los documentos festivos que se reclamaban a las puertas del Ayuntamiento de Burgos. En total se han editado 30.000 ejemplares de bolsillo y otros 20.000 en formato revista encabezados por el cartel de las fiestas como cada año. Las colas de los pañuelos y el programa son el primer aviso de que las fiestas de San Pedro y San Pablo 2023 están a la vuelta de la esquina.