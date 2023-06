Así son las mejores creaciones de los arquitectos burgaleses de 2021-2022

Librería La Llave, en Burgos.Bruno Rilova

Premio. Librería La Llave (Burgos).

Ajo Taller de Arquitectura.

En pocas ocasiones, la arquitectura se hace a un lado. Voluntariamente. Y, mucho menos, en los concursos. Cuando esto sucede, cuando la arquitectura hace mutis con estruendoso sigilo, aparece lo que queda de lo que ya no está. Ángel González lo explica como una historia invisible del arte contemporáneo. El Resto. La librería La Llave es poesía invisible. Y es resto.

Lo que queda cuando la arquitectura no quiere estar, porque se ha dejado abstraer. Y lo que ha quedado, el Resto que habita en una calle olvidada de Burgos, tiene estatura, aire, color, y sabor de librería. Seguro que también olor.

Es un trabajo pequeño, porque las librerías, hoy, sobre todo, son, así, pequeñas. Y porque su lugar, una axila de la ciudad, también es muy modesto. Pero, por encima de nada, es una reflexión intensa sobre la oportunidad, el significado, el tiempo, y el habitar de los libros.

Sobre lo que permanece de la lectura en nuestro imaginario, cuando la lectura ha dejado de ser. Los arquitectos, a menudo, quién sabe si para demostrarnos que lo fuimos alguna vez, hablamos de composición, de espacio, de ambigüedad, incluso de realidad o virtualidad. Últimamente nos ocupa, y mucho, la palabra contexto.

Arquitectura reciclable. Arquitectura comprometida con el medio. Arquitectura inclusiva. Arquitectura sostenible. Arquitectura accesible.

Por qué no citarla, también, como sugiere el filtro llamado científico de la prosa de muchos de nuestros congresos, arquitectura de género. Lo que sucede en La Llave no se consigue encerrar dentro de ninguna de estas etiquetas.

Es, como mucho, por no negarle un adjetivo, arquitectura minúscula. Desnuda de ismos. El icono truncado en vertical de un ojo de cerradura hace de tirador en la puerta de salida y de entrada. En el interior, se multiplica casi obsesivamente por todos los rincones. En todas las posiciones. En todos los tamaños.

Una invitación a mirar a su través, que no se puede declinar. Cuando por fin se cede a la provocación, cómo evitarlo, se ve lo que ha quedado. Una librería pequeña, en una calle pequeña, de una ciudad pequeña.

En el imposible reto de juzgar el trabajo, también cada vez más imposible, de los arquitectos, en pocas ocasiones la arquitectura se hace a un lado. Esta vez, lo ha hecho. Cómo no premiarla…