Santillaland. El festival de una pedanía de 20 habitantes para conectar(se) con la España rural

Virginia Martín Burgos

Todo empezó por la abuela Mercedes. Podría decirse que ella es el motor de lo que el sábado 8 de julio vivirá la pequeña localidad burgalesa de Santillán del Agua. Ubicada a solo 4 km de Lerma y con veinte habitantes empadronados, aunque muchos menos viviendo, el sábado celebrará el festival Santillaland.

Santillaland es la ‘locura’ de un pueblo de la España vaciada y especialmente de Jaime Ruiz, uno de los creadores. «Santillán siempre ha sido el punto de encuentro de toda mi familia, aquí vivía a mi abuela Mercedes, aquí nos hemos criado gran parte de nuestra vida y hemos celebrado navidades y cumpleaños», explica el burgalés.

La abuela Mercedes fallecía el año pasado y tras esa circunstancia la familia empezó a tener conversaciones para «no perder el pueblo». El mismo día del entierro, Ruiz y sus primos hablaron con la alcaldesa de la localidad, Rosa María Delgado, para proponerle celebrar «las primeras fiestas del pueblo» y aprovechar para «darnos visibilidad».

La alcaldesa acogió la idea de muy buena gana y les animó a organizar una verbena. Sin embargo, la idea se quedaba corta. «Nosotros queríamos montar un festival». Y dicho y hecho. Del entusiasmo por la tierra y de los buenos contacto nace la I edición del Santillaland.

«Nos empezamos a ‘calentar’ y cuando nos quisimos dar cuenta había un montón de personas que querían colaborar con nosotros». La idea creció tanto que Jaime quiso aprovechar el evento para tratar de solucionar una de las grandes carencias del pueblo: la cobertura y la conexión a internet.

Ya no solo se trataba de organizar un festival al uso si no de poner en valor las necesidades de la España rural, de ‘la tierra que menos le importa al gobierno’ como reza la canción de La Maravillosa Orquesta del Alcohol. «En Santillán no tenemos cobertura móvil y mucho menos conexión a internet», señala Ruiz, quien recuerda que es «una vergüenza que esto siga ocurriendo en el siglo XXI».

Jaime lamenta no poder llamar a su madre, que ahora vive en la casa de su abuela Mercedes, o teletrabajar ya que su profesión le permite hacerlo pero «no las compañías de teléfono». De hecho, la fibra sí llega al otro lado de la carretera. «A la compañía no le salía rentable tirar fibra hasta nuestro pueblo y decidió dejarnos sin cobertura». Y es que la meta del joven es llevar cobertura a su pueblo y después de varias conversaciones, Jaime avanza que «si todo va bien, lograremos tener cobertura en Santillán gracias a la instalación de una antena».

El festival

Santillaland no solo dará visibilidad a esta problemática que comparten decenas de pueblos de la provincias si no que ofrecerá buena música, buena comida, arte, homenajes y un escenario sin parangón en pleno corazón de la comarca del Arlanza.

Con la idea en la cabeza, Jaime puso en marcha a su familia y a otros vecinos del pueblo y bajo el lema #4CasasYunFestival se pusieron manos a la obra. Lo primero que hizo fue contactar con algunos «grupos amigos» que «se sumaron a la iniciativa sin pensarlo». Lehia, El Nido, Lobocordero y «un grupo sorpresa» componen la oferta musical del festival junto a los DJs locales Comtessa de postre.

La fiesta, que arranca a las 18 horas, se completará con una propuesta única: el I Campeonato de Lanzamiento de Router. Jaime lo comenta entre risas. «Aún nos queda pintar el campo ya tenemos todo preparado». Y es que hasta la localidad burgalesa se acercarán para participar en esta divertida modalidad de lanzamiento exjugadores del San Pablo, la gimnasta Iris Ventura o el artista Félix Yáñez, quien además ha sido el encargado de realizar los trofeos del campeonato. El periodista de Movistar+, Fran Fermosso, será el speaker de la cita.

El festival, patrocinado por Heineken y de acceso gratuito, se completa con una propuesta gastronómica de foodtrucks y «los productos de primera calidad de Arcecarne», la creación de un mural en el depósito de agua de la localidad de la mano de la artista Elvira Mateos y «un homenaje a la persona más mayor de la localidad».

Además de los 4.000 euros que el Ayuntamiento de la localidad ha aportado a la cita, para poder financiar el festival los organizadores han vendido papeletas. «Sortearemos tres cestas con productos que varias empresas y negocios nos han donado y a los que agradecemos su colaboración», explica el joven burgalés. «No pedimos dinero a nadie solo que nos ayuden aportando productos».

Los nervios ya están a flor de piel. No queda nada para la cita a la que Jaime espera que acudan un millar de personas. «Lo más complicado vendrá el día de antes cuando estemos preparando todo y pensando si estaremos a la altura de esta locura en la que nos hemos metido», señala. Sea como fuere Santillaland nace con vocación de continuidad y «ojalá que de crecimiento».