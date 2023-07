El precio de seguir vivo. ¿Quién puede pagarse un tratamiento contra el cáncer de 6.000€ al mes?

Alberto Marroquín Burgos

Los lectores de este periódico conocerán a José Antonio Abella (Burgos, 1956) por una larga y sólida trayectoria literaria que comenzó con Yuda en 1992 y que tiene como último hito hasta el momento El corazón del cíclope, obra ganadora del Premio de Novela Ateneo - Ciudad de Valladolid 2023. Pero hoy no vamos a conversar de libros ni de escultura, la otra faceta artística que ha llenado sus días. Hoy toca hablar de lo más importante: la vida, su vida y la de otras tantas personas, más de 500, que están en este momento en su mismo trance.

A finales del verano de 2021, Abella comenzó a sentir unas molestias en un costado. Los síntomas de aquel padecimiento alertaron a su condición de médico. Tras unas pruebas, llegó el diagnóstico: padecía cáncer de colon. En diciembre de ese mismo año fue operado con éxito de ese cáncer, que estaba en fase avanzada con metástasis hepáticas. La biopsia que le realizaron indicó que el autor burgalés padecía una de las mutaciones más agresivas: la variante BRAF V600E, que afecta a un 6% de estos cánceres.

«El encorafenib es una medicación autorizada y que es necesaria si quieres sobrevivir si padeces este cáncer. Pero si no te la puedes pagar y el Estado no te la paga, estás abocado a una muerte segura» JOSÉ ANTONIO ABELLA

La quimioterapia que recibió después fue muy efectiva, pero dos tromboembolismos causados por efectos secundarios del tratamiento obligaron a suspenderlo. Al poco, aparecieron nuevas metástasis, por lo que Abella debería pasar a una segunda línea de tratamiento con dos fármacos, encorafenib y cetuximab, una combinación que se ha mostrado eficaz contra este tipo de cáncer.

El precio de seguir vivo

Pero -aquí llega el PERO- uno de estos medicamentos, el encorafenib, está autorizado por la sanidad pública desde 2020 pero no financiado y tiene un coste para el paciente de casi 6.000 euros al mes. «Esto absurdo y muy injusto, ¿quién se puede permitir este gasto? Porque el otro medicamento, el cetuximab, sí está financiado. Pero son necesarios ambos para que funcione el tratamiento», apunta Abella y subraya que en catorce países de nuestro entorno -Portugal, Italia, Francia, Alemania y Bélgica, entre otros- sí está sufragado por el Estado.

Otro dato que deja perplejo a Abella es que este medicamento también se utiliza en el tratamiento de pacientes con melanoma que tienen esa misma mutación cancerígena, la BRAF, y en este caso el encorafenib está aprobado y financiado. «Es muy discriminatorio que los pacientes de melanoma sí puedan tener acceso a este medicamento y los de cáncer de colon, no».

El escritor burgalés, que reside en Segovia desde hace más de 30 años, introduce en la conversación un guarismo que todas las personas que han padecido un cáncer o sus familiares graban a fuego en su cabeza: el tiempo de supervivencia. «Sin este medicamento y con esta mutación, el tiempo de vida que te dan, de media, va de los cuatro a los nueve meses». Poco más se puede decir.

Dada su condición de profesional de la sanidad, el autor de Aquel mar que nunca vimos conoce en profundidad y sin ambigüedades todo lo que ha ocurrido en su cuerpo desde que enfermó. Pero se acuerda y se pone en el lugar de esas otras más de 500 personas que también padecen esta terrible variante de cáncer. «Estoy casi seguro que gran parte de ellos no entienden lo que les pasa. Es más, es posible que algunos no sepan que hay otra alternativa», señala.

Imagen de una caja del fármaco encorafenib.

Abella comenzó el pasado 8 de junio, costeándoselo de su propio bolsillo, el tratamiento con el encorafenib y el cetuximab, «que es una medicación autorizada y que es necesaria si quieres sobrevivir si padeces este cáncer. Pero si no te la puedes pagar y el Estado no te la paga, estás abocado a una muerte segura... Pueden parecer palabras muy fuertes y gruesas, pero a los enfermos de cáncer como yo el Estado nos ha condenado», confirma.

«De momento, el tratamiento está yendo muy bien, los marcadores tumorales han bajado a límites por debajo de lo normal y estoy respondiendo bien. De aquí a un mes me tienen que hacer nuevas pruebas de imagen y ahí espero que se confirme mi mejoría... Mientras yo pueda pagarme los 6.000 euros al mes que cuesta, adelante. Pero ¿hasta cuándo podré permitírmelo? ¿Y cuánta gente lo puede hacer?», se pregunta muy indignado. «Mi reivindicación no es algo personal. Lo estoy moviendo yo, con ayuda de otras personas, pero afecta a muchos enfermos y a sus familias, más de 500 en España. Es una situación en que o tienes dinero y pagas o adiós a este mundo en pocos meses», advierte Abella.

Desde que al autor de La sonrisa robada, Premio de la Crítica de Castilla y León 2014, le diagnosticaron el cáncer, la vida -inevitablemente- le dio un revolcón. Pero gracias al cariño de su familia y amigos y el «poder salvador de la literatura» sobrelleva la enfermedad lo mejor que puede. «Cuando te entra algo así, sabes que tus días están contados. Será más o menos tu tiempo de vida, pero finalmente el cáncer podrá contigo. Yo, dentro de lo que cabe, estoy bastante tranquilo. Otra cosa es la rabia que me genera esta injusticia, puramente económica, de que los enfermos como yo no podamos acceder a este medicamento», reitera. «Afortunadamente, la actividad mental no se deteriora y yo, como escritor, me puedo escapar a otros sitios imaginarios y dejar las penurias del mundo real. Pero no todo el mundo tiene esa fortuna», admite.

Campaña en change.org

Héctor Abella Martín, hijo de escritor burgalés, lanzó a mediados de junio una campaña en la plataforma change.org para que la Seguridad Social y Muface -Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, donde Abella recibe sus prestaciones sanitarias al haber sido médico- financien el encorafenib y den la oportunidad de seguir viviendo a esas más de 500 personas que tienen la misma mutación del cáncer de colon que padece el escritor. «Llevamos más de 3.000 firmas, pero necesitamos muchísimas más. Es algo que poco a poco se va haciendo, lo sabemos», señala.

José Antonio Abella agradece los apoyos que está recibiendo tanto en el ámbito privado como a través de las redes sociales. También hay algunos medios regionales se han interesado por su demanda. Pero es consciente de que el aldabonazo a las grandes esferas políticas llegará cuando los medios nacionales se hagan eco de ello. «Creo que todo es vencer la inercia y que salga este asunto en toda España... Algunos periódicos y digitales ya se han puesto en contacto conmigo y espero que publiquen alguna información en breve», concluye.