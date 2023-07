Carpintero: «Han sido las mejores fiestas en 20 años»

Natalia Escribano Burgos

«Creo que han sido las mejores fiestas de San Pedro de los últimos 20 años». Así de rotunda se mostraba la exconcejala de Festejos, Blanca Carpintero, responsable de la programación de este año. Y a pesar de no estar ya al frente de esta área y de ocupar ahora un puesto en la oposición, no ha dudado en realizar un balance positivo, aunque también ha lanzado varias propuestas para futuras ediciones. «Este es ese último legado del anterior equipo de Gobierno que no dejó de programar ni durante la pandemia siguiendo las medidas de seguridad del momento», señala.

Con respecto al planteamiento de rebajar el presupuesto que se lanzaba desde el Partido Popular, Carpintero considera un error esta idea porque supondría no tener conciertos de artistas de actualidad y, por tanto, volver a colocar a Burgos en «el vagón de cola» de las fiestas de entre las ciudades cercanas. De esta manera, recordaba la apuesta que realizó el anterior equipo de Gobierno «por invertir en Cultura y en el bienestar de los vecinos».

La concejala socialista es partidaria de revisar el modelo de fiestas y acortar la programación a una Semana Grande, una de las propuestas que el PSOE incluía en su programa electoral. Eso sí comenta que sería necesario consensuar esta idea con los colectivos implicados como hostelería y comercio ya que considera que, de recortar los días, sería necesario que las empresas se implicaran «con todo cerrado» para que la gente pudiera participar.

En relación con otras ideas para el futuro, Carpintero coincide con Álvarez en la necesidad de acortar la Cabalgata, pero iba un poco más allá y planteaba que se celebre por la tarde noche para evitar el exceso de calor que, por ejemplo, se vivió el domingo, 25 de junio.

Desde el PSOE se hacían eco del descontento de los feriantes y recordaban al actual equipo de Gobierno su propuesta de llevarlas a la parcela de la antigua CLH que es lo más parecido a la zona de la Milanera. Carpintero lamenta que se deseche esta idea porque esto supondrá que se va a alargar la provisionalidad del espacio de la calle Laredo, en las cercanías de Villatoro.

«En un lapso de tiempo de tres años, es decir para 2024, podrían estar en la CLH y con el cambio de Gobierno y de criterio nos vamos a una perpetuidad casi indefinida hasta que se haga la obra del recinto en Villalonquéjar», sostiene. Desde el punto de vista del grupo municipal socialista, la obra no podrá comenzar hasta 2027.

Día de las peñas, en sábado

Otra de las ideas que lanzaba Carpintero, que también trasladará en las reuniones de la comisión de fiestas que se celebre en estos días, es cambiar al sábado el día de las peñas y alargar por la tarde noche la programación en Fuentes Blancas. De esta manera, ya el domingo no habría otra actividad festiva.