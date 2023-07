Miguel Tellado: «No nos planteamos una coalición con Vox. Queremos un Gobierno monocolor»

Virginia Martín Burgos

«No nos planteamos un escenario de gobierno en coalición con Vox porque no podemos renunciar a nuestro objetivo de ganar las elecciones». Así respondía Miguel Tellado, vicesecretario nacional de Organización del Partido Popular a las declaraciones que Santiago Abascal, líder de Vox, vertía el lunes en el mitin que ofreció en la capital burgalesa en las que aseguraba que «Feijóo está más preocupado por no pactar con Vox que por echar a Sánchez».

Tras felicitar a sus compañeros de partido por los resultados de las elecciones municipales, Tellado aseguró que «a Pedro Sánchez le han sentado tan mal que no nos ha dejado celebrarlo convocando unas elecciones generales como cortina de humo». Unos comicios en los que «Sánchez quiere que participe poca gente» porque «su objetivo es mantenerse en el poder aún perdiendo y volver a gobernar de la mano de los separatistas».

El popular afirmó así que el objetivo de su formación es «concentrar el voto en el centro derecha porque el voto dividido ya nos ha demostrado que favorece a Pedro Sánchez» e hizo hincapié en que «un gobierno de coalición no es lo mejor para este país tal y como se ha demostrado con el gobierno PSOE- Podemos que ha acabado roto y divido».

Sin embargo y a la vista de los pactos de gobierno alcanzados por PP y Vox en diversos ayuntamientos tras las elecciones municipales y preguntado por su idoneidad, el popular avanzó que «una vez que los ciudadanos hablen tras las elecciones y a la vista de los resultados, si nos piden un cambio tendremos la obligación de dar repuesta a lo votado en las urnas».

Considera, además, que esos pactos alcanzados con la formación de Abascal a nivel local «no mermarán nuestra capacidad electoral» mientras que «el PP no traicione su ideario ni su oferta programática».

Sea como fuere Tellado incidió en que el PP sale «a ganar y a gobernar en solitario». «Queremos unir a la sociedad española en torno a un proyecto de cambio» y por eso «apelamos al voto del centro- derecha, a quienes en algún momento dejaron de votarnos y a quienes nunca nos votaron pero creen que España necesita un cambio».

Y es que está convencido de que «cada vez más votantes socialistas no quieren seguir apoyando a Sánchez y se sienten defraudados por él» y señaló que «los votantes de 2019 no le dieron su voto para que pactara con Podemos y Bildu o para que pusiese el peligro a las mujeres del país y que ha dejado en la calle a más de 100 pederastas y violadores».

«Mentiroso compulsivo»

El vicesecretario de Organización del PP calificó al líder del PSOE de «político mentiroso compulsivo» porque «ha mentido a todo el mundo y todo el tiempo» y se adelantaba a los resultados del CIS asegurando que «Tezanos no defraudará y volverá a ser el único que dé la victoria al PSOE». Lamentaba así «la manipulación a la que el Gobierno ha sometido a todas las instituciones del país para condicionar la opinión pública».

La meta, incidió, es «derogar el ‘sanchismo’ y dar a los ciudadanos un gobierno serio, único y unido con un gobierno monocolor». Una unidad que según Tellado has sido inexistente en el gobierno de Pedro Sánchez donde su PSOE y Podemos «gobernaban por la mañana y por la tarde, desde las sedes, criticaban lo que habían votado a favor esa misma mañana».

A este tenor, el secretario de organización del PP ahondó en la importancia de «devolver a los españoles la confianza en las instituciones pública» y en «legislar para todos», al tiempo que se mostró seguro de que «Pedro Sánchez de 2019 no votaría al Pedro Sánchez de 2023 porque se ha traicionado en todo».

Estamos preparados para ganar y gobernar porque sabemos lo que España necesita y tenemos un equipo a la altura». También en Burgos, donde Tellado espera que el PP consiga tres diputados. «Un 3-1 (en referencia a los diputados que PP y PSOE conseguirían respectivamente) «sería un magnífico y apuntalaría la senda de cambio», apuntó.

«Provincia maltratada»

El popular aseveró que «Burgos has ido una provincia tremendamente maltratada por el Gobierno desde el año 2010 con un abandono de sus infraestructuras». Un maltrato que asegura «empezó con el PSOE y no se ha podido subsanar» y que «ahora que ha habido recursos no ha habido voluntad a pesar de que Sánchez ha contado con los presupuestos más altos de la historia.

Así las cosas, Tellado afirmó que «el PP de Feijóo atenderá esa demanda histórica de los burgaleses» y «contará con la inyección económica necesaria para que las infraestructuras vuelvan a estar en la planificación del Gobierno».