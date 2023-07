CGT Burgos denuncia la «precariedad» de los trabajadores frente a la ola de calor

Diego Santamaría Burgos

No nos mata el calor, nos mata el capitalismo. Con este lema, la CGT ha iniciado en Burgos una campaña informativa que plantea diferentes actuaciones y medidas preventivas para la clase trabajadora que, en pleno verano, se ve obligada a desarrollar su actividad soportando altas temperaturas. De esta forma, el sindicato pretende denunciar la «precariedad» que afecta a numerosos sectores, tanto públicos como privados, ante un «sistema depredador» que sigue «manteniendo toda su capacidad destructiva».

Consciente de que de nada sirven los protocolos si no resultan efectivos o directamente no se cumplen, el coordinador de la campaña, Néstor Cerezo, lamenta que la Inspección de Trabajo apenas tenga capacidad de acción por su «escasez de medios y de ganas» a la hora de controlar situaciones dignas de sanción en plena ola de calor, por no hablar del tiempo de resolución que se dilataría más allá del verano.

Por otro lado, pone como ejemplo el panorama que han de afrontar los equipos de extinción de incendios forestales porque «no hay una gestión correcta de los bosques y los montes». El problema, según esgrime, reside en que la Junta de Castilla y León prefiere «gastar millones en extinción y no en prevención».

La solución, visto lo visto, pasa en gran medida por «empoderar a los trabajadores para que se autoprotejan». En cuanto a los sectores de la población más afectados por la ola de calor, que el año pasado acabó con la vida de 42 trabajadores, no duda en poner el foco sobre las personas migrantes -sobre todo aquellas que trabajan en el campo- y el «sesgo de género».

Hablando de «desamparo absoluto», el delegado de Administración Pública de la CGT en Castilla y León, Michel Espinosa, relata su experiencia el año pasado en Huelva. Allí vio de primera mano a un elevado porcentaje de trabajadores pakistaníes «sin cobertura de la Seguridad Social ni identificación laboral», apilados en furgonetas e «invisibilizados» mientras soportaban temperaturas extremas en el campo. Casos que no se denuncian por hallarse en situación irregular y que «cuando mueren lo tapan».

Samuel Pérez, trabajador de Urbaser, también hace hincapié en que muchas empresas lanzan campañas y activan protocolos únicamente para «cubrirse las espaldas». En su caso, todavía «no se han negociado los horarios ni la modificación de las jornadas» a expensas de una «reunión extraordinaria» que todavía no se ha celebrado con la «disculpa» de las «vacaciones»,