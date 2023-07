Juan Manuel Manso: «Los aparcamientos en altura de Gamonal y Casco Alto son una prioridad y ya estamos en ello»

Virginia Martín Burgos

Tras tres semanas en el Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, concejal de Fomento e Infraestructuras, hace un repaso por el estado de la ciudad y analiza las obras en marcha y las propuestas que su formación pretende desarrollar a corto, medio y largo plazo. El Doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos cambia por un tiempo su labor en la Universidad de Burgos por la actividad política y asegura que asume el cargo como un «reto personal».

P.- La alcaldesa avanzó hace unos días que se replanteará partidas recogidas en la modificación presupuestaria aprobada inicialmente por el anterior equipo de Gobierno. ¿Qué proyectos se descartan?

R.- En la última Junta de Gobierno local hemos decidimos que quedaban paradas dos obras. La primera es la glorieta Jorge Luis Borges, que creemos que no es una obra de carácter urgente. Era una intervención de repavimentación que incidía más en lo puramente secundario y sin ninguna solución de calado en el principal problema que tiene la glorieta, que es un problema de tráfico y de accidentes. Nos parecía que 1,7 millones de euros era un gasto muy grande para los beneficios que podíamos obtener con ella. Creemos que hay otras obras que tienen carácter muy urgente.

P.- La rehabilitación de la calle la Bureba.

R.- Sí, es una actuación claramente muy urgente. Basta ir por allí, darse una vuelta con el coche y uno ve el estado de deterioro que tiene esa zona. Es una obra que vale tres millones de euros porque es una intervención importante en la zona y el dinero del Fondo de Cooperación Local que estaba asignado a la glorieta Jorge Luis Borges, va a ir ahora para esta obra. A este polígono se sumarán mejoras en el resto. Es una decisión tomada por la alcaldesa, la parte industrial para nosotros tiene una importancia capital en nuestro programa y en nuestra forma de actuar. Y hemos querido dar preponderancia a estas actuaciones porque además de ser muy importantes, queremos demostrar que lo industrial nos importa y mucho y que estamos dispuestos a apostar por lo que da trabajo a nuestra población.

P.- ¿Qué actuaciones se llevarán a cabo en otros polígonos?

R.- Estamos estudiando qué necesidades hay. Algunas de ellas tienen que ver con la sostenibilidad, pero es muy pronto para hacer anuncios.

P.- La segunda obra que se paraliza en la repavimentación y peatonalización de las calles Fernán González y Cabestreros.

R.- El proyecto, desde nuestro punto de vista, tenía algunos problemas y tampoco daba respuesta a la mejora de la accesibilidad. Además los vecinos se han quejado reiteradamente. Somos gente que escuchamos la opinión de nuestros vecinos, porque para eso nos han puesto en el Ayuntamiento y si bien no siempre podemos hacer todo lo que nos pidan, en algunas ocasiones como esta no nos parece sensato eliminar más de 75 plazas de aparcamiento sin dar a los vecinos una solución previa. Hacer esta obra tal y como está planteada es poner en un brete a los vecinos, y habría un perjuicio si antes no se soluciona el grave tema del aparcamiento. Hemos decidido que esta obra, que evidentemente hay que hacer, deberá esperar a que tengamos solucionado el tema del aparcamiento en el Casco Alto.

P.- De hecho ya hay una propuesta en este sentido.

R.- Estamos barajando varias propuestas para dar solución al importante problema de aparcamientos en el Casco Alto. La solución partiría por desarrollar un aparcamiento disuasorio en el barrio y preferentemente ‘extramuros’ para no meter más presión a esa zona ya prácticamente peatonal, tensionada y con pocas comunicaciones, etc.

P.- Hablando de peatonalizaciones no podemos dejar de hablar de Gamonal. ¿Cómo se desarrollan las obras? ¿Se realizará alguna intervención a mayores?

R.- Todas esas intervenciones están a punto de finalizar o van en tiempo. Pero en este momento estamos pensando mejorar los proyectos con alguna aportación a mayores, sobre todo con vegetación y mobiliario porque creemos que en ese aspecto no han sido muy acertadas.

P.- Vecinos de la zona han manifestado la necesidad de contar con algunos bancos y sombras.

R.- Sí, de hecho la falta de sombra en estas peatonalizaciones ha sido una queja persistente de los vecinos. La misma problemática hay en la peatonalización de San Julián donde tampoco hay ni un solo árbol ni un banco en el que sentarse. Al margen de esas peatonalizaciones ya arrancadas, hemos abordado durante la campaña electoral la posibilidad de aumentarlas en el centro de la ciudad y en concreto en la calle Santande, así como al otro lado del Arlanzón, por la zona sur. Pero de momento estamos ahí y por ahora nos centraremos en acabar las que ya están iniciadas y en mejorarlas.

P.- Las peatonalizaciones suponen una importante pérdida de plazas de aparcamiento. Es lo que ha ocurrido en Gamonal a pesar de que se ha adecentado y puesto en valor el disuasorio. Su formación propone aparcamientos en altura.

R.- Lógicamente no es suficiente para un barrio en el que su principal problema es la falta de aparcamiento. Los equipos técnicos se van a poner la semana que viene a trabajar en estos aparcamientos en altura. Esta misma mañana, antes de esta entrevista, hemos tenido una reunión de coordinación con el gerente de Urbanismo. Y es que una de las tareas que desde la Alcaldía nos ha encargad Cristina, tanto a él como a mí, es tirar para adelante con ese tema. A partir de la semana que viene se ponen a trabajar en ello y esperamos que pronto los ciudadanos tengan noticias de cuál es nuestra idea para avanzar en esa grave deficiencia que tiene el barrio de Gamonal.

Es fundamental mejorar la conexión de los carriles bici

P.- ¿Será el aparcamiento planteado en la calle María Amigo el primero de todos?

R.- Vamos a arrancar con dos, el ubicado en María Amigo y en el Casco Alto. Nos hemos puesto a trabajar de forma urgente para intentar avanzar en ese tema porque son las dos zonas más afectadas por este problema. En mi opinión, pero es una opinión personal, es aún más preocupante en Casco Alto que en Gamonal por la distribución de las calles, la idiosincrasia del barrio y porque no caben coches en doble fila.

P.- También en marcha se encuentra el arreglo del hundimiento de Reyes Católicos y la creación del carril bici en la avenida. La pasada semana señalaba que se había hecho un cambio de material porque no cumplía con la calidad recogida en el pliego.

R.- Así es. La obra avanza, ha vuelto a retomarse después de estas fiestas. La intervención va en tiempo a pesar de que se ha tenido que levantar una parte de la acera gracias a la buena labor de los técnicos que detectaron un fallo de calidad en una partida de baldosas. Esperamos que se acabe pronto, porque al margen de los problemas que tiene la obra, que ha eliminado plazas de aparcamiento que no podemos reponer, los ciudadanos podrán disfrutar de las ventajas que tiene como el carril bici.

P.- Precisamente hablando de carriles bici, ¿qué planteamiento tiene en este sentido el equipo de Gobierno?

R.- Somos favorables a cambiar progresivamente la movilidad en la ciudad, pero no somos enemigos del coche, ni muchísimo menos. La automoción es una de las grandes industrias que tenemos en nuestra ciudad, da muchos puestos de trabajo, tanto a las fábricas como a los concesionarios. Queremos que quede meridianamente claro que nosotros defendemos y protegemos el coche, pero creemos que la movilidad en la ciudad y especialmente en algunas zonas es francamente mejorable sin que eso suponga impedir el tráfico de coches, pero beneficiando a la movilidad con bici o con otros tipos de vehículos. En nuestro programa electoral lo dijimos y trataremos de cumplirlo, que un primer paso que tenemos que dar es la conexión entre los carriles bici existentes. El problema más importante que hemos detectado en la ciudad es que tenemos muchos kilómetros de carril bici, más de los que la gente se cree, pero desconectados entre sí. El gran fallo de nuestro sistema de carriles bici es la conexión. Por tanto, es en lo que vamos a trabajar. Conectar los existentes y publicitar suficientemente nuestros carriles bici con alguna campaña informativa y una buena señalética es fundamental.

P.- Hablemos del Plan de Vivienda. El anterior equipo de Gobierno dejó esa aprobación hecha con una pequeña partida dotacional. ¿Cuál es el camino que va a seguir en este sentido el equipo de gobierno?

R.- Queremos cambiar el plan. Lo primero es dotarlo de una partida importante que aún no hemos decidido y crear la necesaria Oficina de Vivienda. Está muy bien hacer un plan, decir que se van a hacer muchas cosas, pero hace falta tener quien lo haga. Gestionarlo. Además el propio plan en sí contempla una construcción de viviendas un poco escasa. Hablamos de 20 viviendas anuales.

P.- Esa fue una de las quejas de Podemos en el pasado mandato.

R.- Sí, coincidimos. Hemos dicho reiteradamente que era un planteamiento escaso. El exalcalde, Daniel de la Rosa, me ha atacado públicamente en algunas ocasiones por decir que ese plan había que cambiarlo y arreglarlo pero es la realidad, más aún ahora que hay otro factor que influye negativamente en él, que es la Ley de Vivienda Estatal. Una ley nefasta, desde mi punto de vista, que hace que tengamos que replantearnos el plan. No para empeorarlo, sino para mejorarlo no solo con una mayor partida y la creación de la oficina si no creando sistemas de construcción de más viviendas, especialmente para jóvenes. Ya hemos hablado algo con la Junta de Castilla y León en este aspecto, pero son conversaciones previas. El Plan de Vivienda es algo a cambiar y a poner en marcha poco a poco e intentaremos que lo que hagamos sea con acuerdo de todos los grupos políticos.

P.- ¿Y en este sentido el equipo de gobierno es partidario de la construcción de nueva vivienda o de la rehabilitación de vivienda?

R.- Tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que construir nueva vivienda porque nosotros tenemos además dentro del plan de vivienda la idea de hacer vivienda de renta intergeneracional. Hay algún ejemplo de éxito en el país como en el Ayuntamiento de Alicante, en el que se ha hecho alguna experiencia de este tipo.Se pone vivienda a disposición de jóvenes y personas mayores de forma simultánea en formato de promoción pública y de alquiler y con algunos servicios comunes en los edificios como lavandería, comedores, salas de ocio, etc. Creemos que es un planteamiento interesante para una ciudad que aspira a ser universitaria y que cuenta con dos instituciones de este tipo. Con respecto a la rehabilitación de viviendas, existen en este momento unas partidas importantes dentro de los Fondos Europeos para estos menesteres. En el caso de su desarrollo por parte del Ayuntamiento es más problemático porque comprar un edificio viejo para rehabilitarlo tiene sus problemas. Pero en este momento hay ayudas para la rehabilitación energética, entre otras cosas, y creo que es más bien el sector privado el que debería apostar por esa rehabilitación. Insisto en que no venimos a romper el Plan de Vivienda, venimos a sumar, a mejorar y a gestionar. Si es juntos, muchísimo mejor.

P.- Precisamente hablando de rehabilitación. ¿Se prevé desarrollar alguna ayuda a la rehabilitación desde la Administración local?

R.- No nos lo hemos planteado como ayuda directa, pero sí intentar potenciar nuevas Áreas de Regeneración y Renovación Urbana. Creemos que en la capital hay un par de zonas en las que se podría impulsar esta rehabilitación más profunda de viviendas y de entorno. Una de ellas por la zona sur, pero no podemos adelantar algo que apenas hemos hablado ni con nuestro socio de Gobierno.

Mejoraremos las peatonalizaciones con arbolado y mobiliario

P.- No podemos dejar de hablar de la calle Vitoria. ¿Cómo abordará este tema el equipo de Gobierno?

R.- Lo ha dicho la alcaldesa. Nosotros no contemplamos de momento ninguna actuación en esa zona. El Partido Socialista tenía prevista una intervención que nosotros no vemos porque la propia población no ve. Creemos que debemos empezar por resolver el problema del aparcamiento. Una vez resuelto ese problema, nos pondremos con los vecinos y los lobbies de Gamonal- empresarios, comerciantes, vecinos, asociaciones, etc.- a abordar por dónde seguimos, e intentaremos hacer cosas con acuerdo.

P.- Pero el equipo de Gobierno es consciente de la necesidad de mejorar la zona.

R.- Absolutamente. Es necesario darle un lavado de cara importante. El Partido Popular ya lo intentó en tiempos de Javier Lacalle y no conseguimos sacarlo adelante, pero estamos convencidos de que hay que hacerlo. Otra cosa es cuándo, cómo y con el acuerdo de quiénes. Porque lanzarse a hacer obras de este calado, que empeoren la situación general del aparcamiento o perjudiquen comercio, nos parece un flaco favor hacia los vecinos y hacia el barrio. Por tanto, nuestro mayor interés es empezar mejorando lo que creemos que es el nudo gordiano: el aparcamiento.

P.- En cuanto a ExpoBurgos, el recinto ferial previsto por el PP, ¿estará lista la primera fase en 2024?

R.- No, la primera fase, que tiene que ver con la creación de la explanada, al menos tardará dos años. Lo que sí que podemos garantizar en el tema de las barracas es que no va a pasar como este año. Que nos lo hemos encontrado cuando hemos llegado al equipo de Gobierno sin acondicionar y sin preparar. En cualquier caso, estamos trabajando fuertemente en ExpoBurgos. Nos preocupa mucho tener un recinto ferial y creemos que es una de las obras prioritarias. De hecho, ya hemos avanzado que queremos tener una importante reserva de suelo para tener capacidad de expansión, es decir, hacer un proyecto ahora que albergue tres fases, pero que no se quede ahí, si no que en el futuro tenga un lugar donde expandirse. Esto no es ninguna obra megalómana que nosotros estemos pensando, sino que es una expresión del Burgos del futuro que queremos. Creemos que es hacer ciudad a futuro porque necesitamos un recinto no solo por las barracas, que también, si no para proporcionar un espacio a la industria y un espacio de ocio a nuestros jóvenes. Burgos en este momento no tiene un espacio de ese tipo.

P.- ¿Y se ejecutará esa acera de la que se hablaba para unir la zona Villatoro?

R.- Sí, sí. Eso se va a ejecutar. Es una demanda que lleva haciendo el barrio años y que tiene toda la razón. No vamos a cejar en el empeño. Además porque será muy útil también para ExpoBurgos.

P.- ¿Y se dará respuesta definitiva al arreglo de las grietas en el barrio?

R.- Por supuesto. En Villatoro tenemos varios compromisos que queremos cumplir. La dejadez a la que ha sido sometido no es de recibo. En cuanto al arreglo de las grietas, ahora hay que adaptar los precios en el proyecto y volver a licitarlo para contratar la obra.

P.- ¿Eso ocurrirá antes de que acabe el año?

R.- Entiendo que sí. Es una de nuestras obras prioritaria. El nivel más alto de lluvias llega en enero o febrero así que tenemos un cierto margen para intentar atajar este problema. Pero independientemente de la época de lluvias hay que hacerlo. Ha habido mala suerte en esta adjudicación y en que después de la pandemia nos pillará esta subida de precios que estamos sufriendo en todas las obras.

P.- En el programa también se recoge la necesidad e mejorar los accesos a la ciudad.

R.- Estamos estudiando cómo encajar esa actuación en Fondos Europeos. Hemos detectado que tenemos problemas de fealdad en la entrada, de falta de iluminación, de falta de señalética y de señalización. Señalética para poder explicar al que llega a la ciudad dónde están las cosas. Y luego la propia señalización en algunos casos está obsoleta. No serían intervenciones complicadas ni caras. Una de las principales acciones se centraría en la limpieza de pintadas por ejemplo en el acceso por la calle Madrid y desarrollar a través de un plan de ayudas municipal la creación de murales artísticos en espacios como portones de garajes. En los últimos años no se ha limpiado una sola de esas pintadas. Se ha dejado que se deteriore y se ha llegado a un aspecto suburbial en algún caso, que no se merece la ciudad.

La primera fase de ExpoBurgos no estará lista antes de dos años

P.- También se dará continuidad al Plan Castillo.

R.- Sí, nos parece una obra adecuada, un acierto, y desde luego hay que seguir adelante con ella. A mayores en nuestro programa electoral llevamos una mejora del resto de las laderas del castillo para que sean usadas más a menudo por los burgaleses.

P.- Hay muchos frentes abiertos.

R.- Sí, en estas tres semanas nos hemos estado poniendo al día con todo. Y el problema de ponerse al día, es que la ciudad continúa. La vida continúa y los vecinos quieren sus servicios. Tenemos que conseguir ponernos al día manteniendo el ritmo de la ciudad y sin duda es una labor compleja.