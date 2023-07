Maroto reclama el voto para el PP para «impedir que haya un bloqueo en España»

Redacción Burgos

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, pidió hoy en Burgos el voto para el PP el próximo domingo, 23 de julio, en el marco de las elecciones generales para «impedir que haya un bloqueo en España» y garantizar «un cambio seguro, de forma tranquila y humilde, pero contundente».

«El cara a cara de ayer entre los candidatos del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejó un mensaje claro: si queremos que nadie bloquee el cambio político en España, el voto útil es el PP», subrayó durante su comparecencia ante los medios acompañado de los candidatos al Congreso y Senado por Burgos.

Maroto subrayó que Burgos es «una pieza fundamental» que «va a ayudar al cambio político en España». «Si recorremos en los últimos días de la campaña solo podemos encontrarnos que el Partido Socialista está de salida», dijo, y agregó que «es un partido socialista que está en el ocaso porque no es el partido socialista sino el sanchismo lo que está contando sus días finales».

Asimismo, el portavoz del PP en el Senado manifestó que en el cara a cara del pasado lunes «se comprobó qué significa el sanchismo» y afirmó que «hay poco debate sobre quién ganó ese cara a cara». «Vimos a un Sánchez desconcertado, en ocasiones noqueado, hasta físicamente balbuceante, utilizando la mentira y argumentos que no se sostenían y, al otro lado, hemos visto un candidato a la presidencia del Gobierno que ya parecía el presidente del Gobierno, examinando al opositor Sánchez, calmado, contundente con propuestas hasta el punto de vista de dejar en evidencia a Sánchez», manifestó. «El ocaso sobre el sanchismo se vio ayer en el debate y ahora hace falta que en provincias como Burgos podamos juntos decirle a Sánchez que tiene que irse a casa porque ha llegado un nuevo tiempo para España, que es un nuevo tiempo mejor para todos los españoles», exclamó Javier Maroto.

En este sentido, reconoció quedarse con una idea fundamental después de lo que se vio ayer en el debate televisado: «Vimos un Sánchez perdedor y un Sánchez que no tiene un discurso que enganche». «Hemos visto que la mejor opción de Sánchez ya no es ganar las elecciones, ni siquiera la mejor opción de Sánchez es tratar de formar un gobierno perdiendo las elecciones», alertó, sino que apuntó que «la única opción que tiene Sánchez es bloquear el gobierno de Alberto Núñez Feijóo».

«Eso es lo que todos los españoles vieron ayer en ese debate», exclamó. Por ello, pidió el voto para el Partido Popular. «Pido el voto en Burgos para estas seis personas que me acompañan para impedir que hayan bloqueo en España» porque, dijo que «la única opción real para impedir un bloqueo en España y además un cambio seguro en España se llama Partido Popular y se llama Alberto Núñez Feijóo».

Por eso, apeló a que «de forma tranquila, de forma humilde pero de forma que totalmente convencida» los ‘populares’ piden el voto «a todas las personas que no quieren a Sánchez en el Gobierno, que han votado al PP o no en otras ocasiones, pero que ahora unidos podemos cumplir ese objetivo: producir un cambio en España y que ese cambio no tenga líos en la investidura, no haya bloqueos en la investidura». «Hace falta una mayoría muy sólida, una mayoría muy contundente de Alberto Núñez Feijóo», concluyó.