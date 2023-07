El bipartito descarta también mantener el Proyecto Europa

Laura Briones Burgos

El nuevo bipartito PP-Vox al frente del Ayuntamiento de Burgos suprimirá el casi recién nacido Proyecto Europa. Está decidido. Así lo asegura el actual responsable de la Sociedad de Promoción, César Barriada, convencido de que esta renuncia no sorprenderá a nadie. «Nunca hemos compartido ni apoyado esta iniciativa y mucho menos menos tal y como está concebida. Lo hemos reiterado en numerosas ocasiones durante el anterior mandato», recuerda.

La apuesta del anterior vicealcalde, al mando también de Promueve, Vicente Marañón, celebrará por tanto este verano su segunda y última edición. Barriada no descarta retomarla en un futuro, eso sí, con cambios sustanciales y, «por supuesto, organizada por un área municipal que tenga competencia en este ámbito». He ahí una de las discrepancias. Y es que el concejal del PP considera que la sociedad a la que se encargó esta iniciativa -denominada oficialmente Premio a la Brillantez Académica- «no está para eso».

«Promueve tiene la doble misión de atraer personas a nuestra ciudad, sean turistas o inversores, y de proyectar en el exterior nuestra imagen. No tiene sentido que envíe jóvenes a formarse al extranjero, más coherente sería que trabajara en traer a Burgos estudiantes interesados en aprender español. Esa, por ejemplo, sí es su función», relata el edil, para convenir que de un posible sustituto del Proyecto Europa, si lo hubiera, tendría que encargarse Cultura o, en concreto, Educación, incluso Juventud.

Pero las desavenencias con este proyecto, tanto de PP como de Vox, no acaban ahí. Para Barriada, otro problema es el método de selección de los participantes. «No es la fórmula adecuada», insiste, evidenciando la principal razón por la que suprimirán la iniciativa. A su juicio, el planteamiento con el que se han desarrollado las dos ediciones incumple el objetivo anunciado de premiar a los mejores expedientes académicos del último curso de Educación Secundaria Obligatoria de la ciudad.

«El método que se ha empleado para elegir a los 200 beneficiarios no respeta esa premisa, contraviniendo incluso sus propias bases, pues se realiza una suerte de reparto de tal forma que a cada instituto le corresponden unas plazas para sus mejores alumnos, dejando fuera a jóvenes brillantes que si la selección se circunscribiera solo a este indicador -la nota- tendrían todo el derecho a participar. Es decir, puede ocurrir y ha ocurrido que a dos centros les toque enviar a tres alumnos cada uno, pero las mejores calificaciones de uno de los dos, siendo sobresalientes también, sean inferiores a las de alumnos del otro que se quedan sin ir, por ocupar en su instituto el cuarto, quinto o sexto puesto. Esto demuestra que no es una fórmula justa porque no premia lo que dice», indica Barriada.

Su intención de suprimir una de las propuestas estrella de su predecesor en el cargo, Vicente Marañón, no se topará con impedimentos administrativos. Si bien el contrato suscrito con la adjudicataria de este servicio, la empresa de enseñanza internacional de idiomas en el extranjero EF, se rubricó por tres años, el modo elegido para extenderlo a tal plazo fue disponer de una prórroga del acuerdo año a año hasta cubrir el periodo total «por lo que solo habría que desistir», aclara Barriada, que muestra como «una prueba más de lo equivocado del planteamiento» del Proyecto Europa el hecho de que «la primera licitación quedó desierta y en su segunda edición solo ha recibido una oferta, que resultó ser la adjudicataria».

Los cien alumnos seleccionados en esta ocasión viajarán a Irlanda en dos grupos, los días 13 y 14 de agosto. Allí participarán en una experiencia de inmersión lingüística durante cuatro semanas con los gastos pagados.

Según explicaba Promueve Burgos hace menos de un mes, la empresa ganadora de la licitación «cuenta con más de 430 escuelas en 50 países y ha diseñado un programa de 32 clases de mañana y tarde por semana, con especial dedicación a la gramática y al vocabulario mediante una combinación de enseñanza digital y presencial».

Los jóvenes, que recibían la noticia de su selección a finales de junio, recibirán esta formación en el campus de EF en Dublín, «ubicado en la zona de Donnybrook, una de las zonas más interesantes de Dublín, con el objetivo, según la empresa, de acercar a los estudiantes una ciudad vibrante y amigable».

Más allá de los objetivos de una propuesta que debe su implementación al pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos. Formaba parte del programa electoral de los liberales en 2019 y encajó en el listado de puntos del acuerdo.

A partir de ahí crecían, en paralelo, el empeño del vicealcalde, Vicente Marañón, por poner en marcha el Proyecto Europa y las críticas de la oposición. El propio César Barriada, que toma el testigo al frente de Promueve, lo tildaba en reiteradas ocasiones de «capricho» y el anterior portavoz de Vox, Ángel Martín, cuestionaba el desembolso económico que conlleva.

Cabe recordar que el coste del contrato aún en vigor -adjudicado el pasado mes de marzo- asciende a 300.000 euros.