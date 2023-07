Laura Briones Burgos

Medio Ambiente encargará a una empresa externa el control de la limpieza urbana. Lo ha anunciado el nuevo responsable del área, Carlos Niño, tras conocer que "la posible causa del mejorable estado de la ciudad" en este sentido sea una "falta de supervisión de las labores realizadas por la adjudicataria" de este contrato. Insiste el edil 'popular', para despejar dudas, que aunque "no se han detectado incumplimientos y la comunicación con la empresa es correcta, consideramos que quizá, por falta de control precisamente, la calidad de los resultados no sea la suficiente".

El problema de personal que este área municipal comparte con otras tantas ha motivado la redacción de un pliego para externalizar la mencionada fiscalización lo antes posible. No obstante, Niño no descarta asumir esta inspección con medios propios en un futuro o en otros contratos de similar calado.

Ejemplo de ello puede ser el que vela por el mantenimiento de los parques y jardines, del que el concejal hace idéntico diagnóstico. En este caso, con la adjudicación en vigor ya en prórroga, Medio Ambiente ha iniciado la redacción de un nuevo pliego que además de contemplar mejoras "necesarias" dejará "muy claro que el control de su cumplimiento compete al Ayuntamiento" y no a una empresa elegida por la propia adjudicataria o vinculada a ella, "como es el caso en la actualidad", lo que podría propiciar que la supervisión sea más 'relajada' de lo deseable.

El nuevo pliego, según ha avanzado Niño, exigirá un incremento de la dotación material y humana exigida a la futura beneficiaria o la inclusión de una partida específica para el Cinturón Verde "que permita proteger el patrimonio forestal de Burgos". Estas novedades elevarán el presupuesto de licitación en unos dos millones, y pasará de los 4,2 abonados por el servicio actual a más de 6.

El deseo del concejal, que ha evitado dar plazos demasiado concretos por ser buen conocedor del particular ritmo de las administraciones públicas, es que el procedimiento culmine a tiempo para no extender la actual prórroga, 'activada' por necesidades urgentes: "Siendo optimistas esperamos tenerlo listo en un año o año y medio, si no surge ningún problema".

Establecido por tanto en este pliego quién tendrá el control, quedará por concretar si se optará por emplear medios municipales o externos. "Va a depender de los recursos de los que dispongamos", reconocía el edil de Medio Ambiente.

Claro está en el caso del contrato de basuras adjudicado a Urbaser en 2022. El coste de la mencionada externalización de la supervisión de su óptimo cumplimiento alcanza los 183.000 euros anuales, según ha detallado Niño y su duración se acompasará a la vigencia del acuerdo vigente.

En términos generales, el nuevo concejal tiene claro el objetivo que se fija para este mandato: "Burgos ha sido y debe ser un referente en aspectos medio ambientales. Tenemos que volver a ser pioneros en este ámbito. Sé que no es una meta que se pueda alcanzar de la noche a la mañana y por eso pido paciencia, pero ya estamos trabajando en ello".