Marta Casado Burgos

El colectivo LGTBIQA+ de Burgos está entre «preocupado y sorprendido» por el incremento de insultos y agresiones que se observan en las últimas semanas en las calles de la ciudad. En los últimos 15 días han llegado hasta la asociación Espacio Seguro un total de ocho agresiones por orientación sexual de las víctimas. «Es muy sorprendente, en Burgos pasan cosas, está claro, pero con esta intensidad y en tan poco tiempo es preocupante», señalan desde la organización. Sobre todo muestran preocupación porque «a Espacio Seguro no llega todo lo que pasa, así que serán más».

De los ocho ataques registrados por la entidad «sólo dos se han atrevido a denunciar», explican. Se muestran sorprendidos porque «lo normal es que la conflictividad crezca conforme se acerca el Día del Orgullo, pero esto así es la primera vez que pasa y nos sorprende la intensidad y la frecuencia en tan poco tiempo».

Las agresiones no se han dado solo entre gente joven. «Hay todo tipo de perfiles, personas jóvenes sí que son la mayoría, pero también personas mayores», señalan. Entre los casos «dos energúmenos que insultaron y gritaron a dos trans». Achacan a la tensión electoral este incremento de agresividad. «Estos últimos meses hemos constatado con los compañeros que hay más agresividad, no sé si es por el periodo electoral que se debate todo, al final parece que se cuestiona si tienes derecho a ser homosexual o si tienes derecho a existir por serlo o no», lamenta.

Uno de los incidentes que ha trascendido es el que Espacio Seguro denuncia que ha tenido lugar en el pub New Miel. Apuntan en un hilo de Twitter «una agresión homófoba» por parte de personal de seguridad de pub de la Plaza de los Castaños el pasado 24 de junio. Apuntan que «se negó la entrada a una persona y cuando pidió explicaciones le dijeron que por maricón». Entonces el agredido cogió el móvil para tener testimonio de la agresión verbal, según relatan en el hilo, y el portero le «arrebató el dispositivo de las manos mientras se negaba a devolvérselo seguía insultándole, le cogió del cuello y le tiró al suelo», denuncian.

Desde Espacio Seguro apuntan que «no es la primera vez, la actitud de los porteros de este local es recurrente». Responsables del pub La New Miel apuntan que los hechos denunciados por Espacio Seguro «es mentira absoluta, eso no ha pasado y vamos a mirar con el abogado para realizar una denuncia». Añaden que «en el local entra todo tipo de personas, de todos los colores, quien se pase por el local lo pueden ver». La labor de seguridad no es algo arbitrario en el pub ya que quien realiza la labor «es el encargado del bar, siempre es la misma persona y quien vaya puede ver el trato que se da al cliente» al mismo tiempo que reta a quien denuncia a que «enseñen las pruebas, algo porque es que no ha habido nada de eso».

¿Qué hacer ante una agresión homófoba?

Espacio Seguro es la entidad que representa al colectivo LGTBIQA+ en Burgos y cuenta con apoyos para gestionar la tramitación y registro de agresiones homófobas. Denuncian que «si son insultos los agentes no nos hacen mucho caso, no le dan importancia, pero los insultos son ya delito de odio aunque no haya una agresión física y han tenido que ir a comisaría», explican. Para atender estos casos la entidad ha firmado un acuerdo de colaboración con Innova Abogados. «En caso de contactar con nosotros, informamos del suceso a la Policía de Diversidad de Policía Local y con tamos con el apoyo de Innova Abogados para redactar la denuncia pertinente y tener asesoramiento legal».

Desde Espacio Seguro están muy satisfechos con el trabajo que realizan los agentes de la Policía de Diversidad porque no es solo tramitar la denuncia, es mucho más. «Acompañan a la víctima, te asesoran, te escuchan, y luego, ya tienes opción de denunciar y, si finalmente no lo haces, al menos queda registrado lo que ha pasado», explica. La Asociación Espacio Seguro organiza una asamblea de libre asistencia cada jueves por la tarde en Espacio Tangente (Avenida Valentín Jalón) y pueden contactar con ellos en el correo espacioseguroburgos@gmail.com y en su redes sociales.