Burgos, referente formativo en autismo

Redacción Burgos

Durante esta semana y la que viene, Burgos se convierte en referente formativo para cuarenta profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, social y político llegadas desde Chile con el fin de formarse y conocer más sobre el autismo. Concretamente llegaron a la ciudad el domingo 9 de julio y terminarán la formación “Una aproximación al Autismo: Comprensión y estrategias de intervención a lo largo de la vida” el sábado 22. La pasantía está organizada por la Cátedra 'Miradas por el Autismo' de la Universidad de Burgos y la Fundación Miradas junto a la agencia Master Tour Chile, contando para su desarrollo con la colaboración de la Asociación Autismo Burgos y la Universidad de Burgos.

Los objetivos de la pasantía son trasladar a la comunidad chilena los modelos y las teorías más actuales sobre el autismo y la intervención en los diferentes contextos de vida de las personas con autismo y de sus familias en España. Esto se lleva a cabo formando a las personas participantes, desde una dimensión tanto teórica como práctica, sobre competencias profesionales clave para el acompañamiento educativo y social para la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo.

Durante estos días se imparten seis bloques formativos en lo que se habla sobre el contexto y aproximación a la condición del espectro del autismo, el autismo y el modelo de calidad de vida, la educación, primera infancia, apoyos a personas con autismo y sin discapacidad intelectual y la vida independiente en las personas con autismo. Un programa completo que servirá para que conozcan la situación actual de las personas con autismo en España y el desarrollo de servicios de apoyo experimentado durante los últimos 40 años en nuestro país.

El programa es impartido por profesionales referentes en el autismo: Simona Palacios, presidenta de Fundación Miradas y madre de una persona con autismo, José Luis Cuesta, director de la Cátedra ‘Miradas por el autismo’, María Merino, directora del programa de detección precoz bbMiradas, Javier Arnáiz, director técnico de Autismo Burgos, Miguel Gómez, director de Fundación Miradas, Tatiana Martinez, logopeda y responsable del servicio de atención temprana de Autismo Burgos, Carlos Ruiz, responsable de la vivienda ‘El Olivo’ de Autismo Burgos y Nieves Fernández, maestra de educación especial en el CCEE “El Alba” de Autismo Burgos. La formación tiene lugar tanto en instalaciones de la UBU como de Autismo Burgos, con el fin de combinar clases teóricas y otras más prácticas, al objeto de que el alumnado no solo amplíe sus conocimientos sobre el autismo, sus necesidades de apoyo y modelos de intervención, sino que de la mano de diferentes profesionales de Autismo Burgos puedan también conocer los recursos, procedimientos y servicios desarrollados por la entidad burgalesa, referente a nivel nacional e internacional.

Dentro de los contenidos del curso, se abordan tanto los aspectos que afectan a las personas con autismo con discapacidad intelectual asociada como a las personas autistas sin discapacidad intelectual a lo largo de su ciclo vital. Así, durante estas dos semanas se abordará el papel del movimiento asociativo de familias de personas con autismo, el proceso de diagnóstico e intervención precoz enmarcado en el programa bbMiradas ‐el cual ya ha sido implantado en otras 9 provincias españolas‐; la etapa escolar, los apoyos que se brindan durante la adolescencia y juventud, los servicios ofrecidos en el centro de día, de vida independiente y de vivienda, entre otros.

A pesar de que en España no se cuenta con datos estatales de prevalencia, las referencias internacionales apuntan que el Trastorno del Espectro del Autismo se presenta en 1 de cada 100 nacimientos (Autismo Europa, 2020). Algunos centros de investigación, como el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos, con datos publicados en 2023, sitúan esta cifra en 1 de cada 36 casos. Esta alta prevalencia hace que el autismo se considere una cuestión urgente de abordar en relación a la salud pública, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud. En el caso de España, esta necesidad está recogida en la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, aprobada por el Gobierno en 2015, cuyo plan de acción ha sido aprobado finalmente hace una semana.