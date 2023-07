Dabiz Riaño vuelve a CompostELA

Diego Santamaría Burgos

Volvió «iluminado» del Camino de Santiago. Sorteó nuevos obstáculos y no dudó en visibilizarlos para que las administraciones competentes tomen nota. Va en su ADN, el de un luchador nato que ha recorrido miles de kilómetros defendiendo sin tregua los derechos de las personas con discapacidad frente a las barreras naturales o arquitectónicas. Para Dabiz Riaño, científico y activista oriundo de Miranda de Ebro, con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace más de una década, cada reto es una oportunidad de oro para aportar su granito de arena a cualquier causa que lo merezca. La de CompostELA 2022, inolvidable para él y sus compañeros de expedición, pronto será eterna gracias al cortometraje documental que se estrenará el 7 de septiembre tras cruzar la línea de meta Jacobea.

Cuenta Riaño que aún quedan pendientes los últimos retoques de la cita. Algún que otro testimonio por incorporar y el montaje definitivo a cargo de la productora López-Li Films, también artífice del emotivo y necesario documental 7 lagos, 7 vidas en el que recorrió Europa del Este celebrando la vida sin miedo a la muerte. Lo importante, en cualquier caso, es que el corto verá la luz por primera vez en el salón de actos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago. Y allí estará, aparte del rector y del decano de Filología, el equipo de CompostELA 2023 que partirá días antes desde O Cebreiro y hará parada en el río Miño para darse un buen chapuzón si el tiempo lo permite. Y si no, seguro que también.

El año pasado, allá por septiembre, Rosa Garea, Daniel Archilla e Ita Gutiérrez se embarcaron en esta aventura junto a Riaño y un entregadísimo equipo de voluntarios con los que compartieron una maravillosa odisea aunque dura en determinados tramos. Ahora, la expedición vuelve a la carga con viejos amigos y nuevos viajeros, de entre 14 y 78 años, oriundos de Europa, África, Asia y América. Algunos con discapacidad física e intelectual, pero todos persiguiendo la misma meta en nombre de las personas dependientes: «incentivar a este colectivo en alto riesgo de exclusión social a salir de sus casas». También, cómo no, se sigue reclamando «la recuperación de la accesibilidad de un Camino que siglos atrás sí era accesible». Para ello, entregarán a las autoridades locales un cuaderno en el que vienen marcados todos los puntos negros de la Ruta Jacobea.

Con los preparativos ya en marcha, CompostELA 2023 prevé iniciar una campaña de financiación a través de asociaciones, fundaciones y empresas con el objetivo de sufragar, al menos en un 50%, los gastos que conlleva el desplazamiento de los peregrinos con discapacidad y de sus asistentes. De esta forma, se intentará trasladar la imperiosa necesidad de que «se subsidien las actividades de ocio y transporte de los grandes dependientes en España».

Tal y como detallan desde la familia CompostELA, «el Camino será esa esencia de vida, de alegría y de emociones que compartiremos, sabiendo cada dificultad en el día a día y que en él encontramos nuestro rayito de libertad». Porque si algo está claro es que «el amor rodea cada paso que daremos para transformar el Camino en una sonrisa infinita de inclusión». Como bien relataba Riaño el año pasado a este periódico, «había aprendido a morir, pero me han enseñado a vivir». Y su amiga Leti, a la que conoció en Burgos y con la que compartió parte de su viaje en 7 lagos, 7 vidas, volvió a casa «con el alma llena de emociones, de energía y con fuerza para mucho más».

Riaño tenía intención de llevar a cabo su huelga de hambre en las instalaciones del CREER, pero le «vetaron la entrada»

La cuenta atrás ha comenzado para que el cortometraje marque un nuevo punto de inflexión en el Camino y en esa batalla que Riaño seguirá librando hasta el final. Entretanto, este activista burgalés cuya vida cambió por completo al poco de obtener plaza como titular en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) mantiene abiertos otros frentes. Entre ellos, la recuperación del Programa de Respiro Familiar en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER) que le llevó a realizar una huelga de hambre «a la española» del 2 al 7 de julio.

Según denuncia, tenía intención de llevar a cabo su protesta en las instalaciones del CREER, pero le «vetaron la entrada». La excusa que le dieron fue que el Programa Integral para la Promoción de la Autonomía Personal (PIPAP) «no está activo en verano porque el personal está de vacaciones». Pero no lo entiende, no le parece de justicia y sabe que «nadie quiere venir a Burgos en noviembre o diciembre porque no tiene ningún sentido». Además, no deja de insistir en que el centro está «infrautilizado» y seguirá alzando la voz para que la situación cambie.