Marta Casado Burgos

Los retos en la Estación de la Ciencia y la Tecnología animan el verano a cualquier pequeño, de educación infantil, niños de Primaria o chavales de Secundaria. Un equipo de una veintena de personas se encargan de que la ciencia, las matemáticas o la programación tengan una historia divertida que contar donde « pretendemos que las actividades sean atractivas, pero vinculadas a algo cotidiano, que ellos no entiendan que están haciendo Química o Mates o Tecnología, sino que está todo dentro de una historia y que las cosas que hacemos en la historia tienen un porqué», explica Alejandro Rey.

El programa de verano de la Estación de la Ciencia y la Tecnología, un centro diseñado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos, trata de planificar actividades que unen aspectos lúdicos con principios científicos adaptados a cada edad y que son diferentes semana a semana. «Hay un trabajo previo de planificación del equipo de monitores, todos ellos con estudios superiores en alguna rama científica o en el ámbito pedagógico, que se compagina, también, con la preparación de las actividades del próximo curso y las vacaciones de parte del equipo», explica una de las coordinadoras de actividades, Mónica García. Experimentos cientificos, diseño y construccion, robógica o juegos en un ambiente distendido y entorno a una historia permite, además de conciliar a los padres, disfrutar y aprender jugando a los pequeños. El horario de las actividades es de 10 a 14 horas aunque hay posibilidad de inscripción de madrugadores (desde las 8.45) a continuadores (hasta las 15.15),

Estos son los cursos, por edades, que se celebran durante el verano y en algunos hay plazas disponibles:

1.- Pequeciencia, para niños de 2º a 3º de Infantil

Una quincena de peques entre los cuatro y los cinco años ya han pintado las medias esferas de colores, han dibujado líneas en una cartulina y se proponen colocar las piezas del universo. «Es un campamento adaptado, como con los mayores, y aunque todas las actividades tienen un componente tecnológico el juego es lo principal», explica Álvaro Tobes. Hoy toca el universo y los más pequeños han hablado de Copérnico, del Sistema Solar y cómo giran los planetas.

También pasarán por la máquina del tiempo, la gran atracción ubicada en el vestíbulo de la Estación. Por ahí se cuelan científicos importantes y aprenden de planetas, música, robótica o «leyes muy básicas de cómo funciona el mundo», explica el monitor. Pinturas, pinceles y mucha creatividad con algo de miga detrás. No saldrán científicos tras estos días de juegos pero sí podrán responder algunos de los porqués con los que empiezan a agotar la paciencia de los que les rodea.

Los niños de Infantil están recreando el sistema solar tras conocer la historia de Copérnico y cómo se mueven los planetas en el Sistema Solar.©Tomas Alonso

Aún hay plazas disponibles para el grupo A de actividades destinadas a los más pequeños. En concreto 14 que se corresponden con las fechas del 26 al 28 de julio (2), del 7 al 11 de agosto (2), del 16 al 18 de agosto (3), del 21 al 25 de agosto (1), del 28 de agosto al 1 de septiembre (4) y del 4 al 6 de septiembre (2). El precio de la actividad oscila entre los 27 euros, cuando por festivos no se cumple una semana completa, o 45 euros la semana. Más información en la web de La Estación de la Ciencia y la Tecnología.

2.- De la máquina del tiempo, youtubers de ciencia o detectives.

Los alumnos de Primaria se dividen en dos grupos aunque comparten actividades. No tiene la misma comprensión y captación de contenidos un niños de Primero de Primaria que de Sexto así que, aunque las actividades y temáticas son similares, se adaptan a cada etapa educativa. Hay dos grupos. El denominado B de 1º a 3º de primaria y el grupo C de 4º a 6º de Primaria y cuatro cursos diferentes con lo que la temática no se repite en un mes.

El que más llama la atención es la Máquina del tiempo de Violeta Mcfly con hasta un núcleo de plutonio y luces que no se escapan a los inquietos investigadores. El objetivo de la máquina es conocer aquello que pasó y ver lo que ocurrirá. Pero... «algo salió mal y la científica de pelo morado no volvió y llega un señor vestido con traje, corbata y maletín, una bióloga y ellos marcan las actividades del cada día», explica Aranay. Así los niños han conocido a Alan Turing, padre de la computación, o Anna Atkins botánica inglesa y la primera fotógrafa.

«Cada actividad está relacionada con estos científicos». Hoy toca realizar Cinotipias, las antiguas fotos de elementos vegetales que utilizó Atkins e invento John Herschel. «Primero hemos ido al Parque de la Isla a coger plantas caídas que había por el suelo, para no arrancarlas», dice una de las participantes. En cuanto llegan, y después del almuerzo, se han dispuesto en un momento las mesas de trabajo en el exterior. Y poco a poco realizan la composición deseada con sus plantas sobre un cartón. Por encima superponen una placa de cristal. Aunque hay truco. «Antes han dispuesto unos reactivos en una bolsa, sobre ella colocan la planta con una especie de prensa y se deja al sol, al secarse se queda impreso, como una sombra, dibujando el contorno en su bolsa», explica el monitor. Si quien sale de la máquina del tiempo es Turing, trabajan con programación básica.

Otro de los cursos va de detectivos. Los niños tienen que averiguar que ha pasado con Gerardo Falcón García. Un gran científico que tenía que dar una charla en la estación y ha desaparecido. Y tienen que ir siguiendo las pesquisas para encontrarlo. Cada teoría tiene que ver con la actividad de cada día. «Nos llaman del hospital y nos dicen que hay un australiano que no tiene documentación y sólo posee una tarjeta de la Estación de la Ciencia y La Tecnología... Resulta que se ha intoxicado tenemos que adivinar el porqué», explica David Rojo. Siguen los pasos de Gerardo primero el trabajo en un laboratorio con productos químicos, y realizan un taller de PH con los objetos de un laboratorio; el martes análisis de tierras con PH y vinagre para identificar carbonatos o contaminaciones; al día siguiente un viaje a la Isla para ver las hojas de tejo, castaño de indias o castañas pilongas y hacer una cromotografía para ver sus diferentes elementos; el jueves elaboran pompas de jabón y gominolas para obtener un antídoto a su problema que es intestinal.

Taller de cinotipia.©Tomas Alonso

Otra de las actividades propuestas se denomina Canal Átomo y se trata de poner en marcha un canal de Youtube con contenidos de ciencia. Hay que sacar unt elediario de la Estación, El informativo que nadie ve, y faltan cámaras, presentadores, guionistas... «Todos los niños tienen que coger sus papeles y la idea es que hacen talleres de ciencia como lanzar cohetes que van explicando, también hay sección de deporte etc». Se convierten en auténticos youtubers.

Hay grupos por los dos tramos en que dividen Educación Primaria. El grupo B de primero a tercero y el grupo C de cuarto a sexto de EPO. Hay quince plazas libres para lo que resta de verano. Para los tres primeros cursos de primaria son dos, una para el taller del 16 al 18 de agosto y otra para el del 28 de agosto al 1 de septiembre. En el grupo C de los más mayores aún quedan siete plazas para la semana del 16 al 18 de agosto, tres para la programación del 21 al 25 de agosto y tres para los días entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre. Más información en la web de La Estación de la Ciencia y la Tecnología.

3.- Aprender a crear tu propio videojuego

Para los adolescentes también hay actividades en Verano Científico en la Estación. Estudiantes de Secundaria, Bachillerato o FP pueden inscribirse en las actividades del Grupo D con cursos que se desarrollar de 11 a 13 horas de la mañana de lunes a viernes y que abordan tres temáticas diferentes: Creación de Videojuegos, Producción Musical y contenidos de Inteligencia Artificial. El primero permite crear videojuegos a partir de programas de libre acceso; el segundo permite explorar nuevas formas de componer, editar y crear canciones con diferentes herramientas gratuitas; y en inteligencia artificial generativa buscan que los chavales aprendan a utilizar estas herramientas como ChatGPT o Midjourney de manera útil.

Dioni Santidrian resuelve una de las dudas que se presenta en la elección de fondo de videojuego que están creando.©Tomas Alonso

«El curso son 10 horas y tratamos por un lado de conocer los programas y herramientas gratuitas que pueden utilizar en el ordenador de su casa pero también que las utilicen con seguridad y mostramos un poco todo el tema del registro de contraseñas y demás, que se den cuenta un poco de la importancia del uso correcto de estas herramientas», señala el monitor de este grupo de mayores, Dioni Santidrian.

Hoy toca programación. Que los usuarios elaboren su propio videojuego de naves espaciales. «No hace falta que sean superartistas, tampoco que sepan programación, diseño, sonido o música... ellos van a prendiendo las competencias básicas para crear su propio juego», añade. Para ello les dan unas pequeñas pautas de trabajo y luego, cada uno, de manera autosuficiente, va probando. Entre los chavales Candela, una chica que busca divertirse y aprender aunque «ya había programado algo con Scratch». Se encuentra recortando una bala «coges la imagen de una web que enseña a hacer animaciones y estoy recortando la bala para luego hacer yo la animación», explica. Alejandro está satisfecho con su fondo. «Como te indican los programas, pues te resulta más fácil que si lo intentas buscar por tu cuenta ahora sé que estas aplicaciones las puedo probar en mi casa», señala.

Aún quedan plazas libres para estos cursos destinados a adolescentes. En total siete. Cuatro para el curso de inteligencia artificial del 28 al 1 de septiembre y tres para el de producción musical del 7 al 11 de agosto. Inscripciones e información en la web de la Estación de la Ciencia y la Tecnología.

Una propuesta veraniega diferente que se complementa con cursos online, incluso para adultos, y una programación del curso para el que ya se ha abierto el periodo de inscripciones la semana pasada. En todos la temática es la ciencia y la tecnología pero adaptado a diferentes edades y niveles con el objetivo de acercar la vocación científica y tecnológica entre los más pequeños con el reto de hacerlo entretenido.