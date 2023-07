No habrá sanciones si la aplicación de la ORA falla

Laura Briones Burgos

Los usuarios de la zona azul para la Ordenación y Regulación del Aparcamiento (ORA) pueden estar tranquilos. No habrá denuncias en caso de que falle la aplicación móvil que facilita el pago por estacionamiento. Así lo ha acordado el concejal de Movilidad, José Antonio López, también edil de Tráfico, con la empresa prestadora del servicio EYSA, tras analizar las causas y el impacto de las reiteradas incidencias registradas a finales del mes de junio.

López ha explicado que mantuvo encuentros con los máximos responsables de la compañía, tanto en Burgos como en el territorio nacional, para conocer a qué se debía la 'caída' de esta aplicación, que EYSA tiene contratada a la empresa ElParking. Si bien se desconoce la razón exacta, en toco caso sería ajena a la responsable de la gestión en la ciudad. No se descarta que pueda deberse a un ataque informático a la firma que presta este servicio.

Las quejas por su mal funcionamiento llegaron al nuevo concejal el 23 de junio, apenas cinco días después de asumir esta responsabilidad. Se iniciaba entonces la ronda de conversaciones tras la que EYSA convenía dar la orden a los controladores de evitar sanciones "ya que comprendían que hoy en día son muchos los ciudadanos que no portan en el momento del estacionamiento dinero en metálico para sacar el correspondiente tique en los parquímetros dispuestos para tal fin". Así, aunque "en la actualidad la incidencia parece haberse resuelto", según indica López, "el compromiso de la empresa es proceder de idéntica forma si vuelven a registrarse fallos".

Preguntado por cómo se avisará de esta situación, de tal forma que no 'penalice' a los usuarios que abonen su recibo en metálico -mientras los que usan la aplicación estarían exentos sin consecuencias en caso de caer el servicio-, el edil insiste que "la voluntad de EYSA es no exigir el pago a nadie en este escenario", por lo que entiende que se notificará de alguna manera que, eso sí, no le han detallado. "Con todo, lo que sí me transmiten desde la compañía es que el volumen de usuarios que realiza el pago manual con dinero en metálico es residual", añade.

No habrá, sin embargo, consecuencias para la empresa por los fallos en el servicio. Y es que la implantación de una aplicación móvil que facilite el uso de la zona azul en la ciudad de Burgos fue una mejora que la adjudicataria implementó de manera voluntaria, sin existir exigencia alguna en el contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Burgos. Esto impide tomar medidas al respecto. No obstante, la situación cambiará a medio plazo pues los pliegos del próximo se encuentra ya en trámite.

El acuerdo en vigor con EYSA se prorrogaba el pasado mes de mayo y "la voluntad del equipo de Gobierno es que sea la última ampliación", ha asegurado el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (SMYT).

En estos nuevos pliegos se incorporará, ahora sí, la obligación de poner a disposición de los usuarios del servicio ORA una aplicación móvil, lo que permitirá regular a que ha de atenerse la empresa adjudicataria en caso de mal funcionamiento. También se contemplará la necesidad de facilitar el pago con tarjeta, además de en metálico, en los parquímetros diseminados por el centro de la ciudad.