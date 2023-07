Burgos se consolida entre las 10 ciudades más seguras de España

Redacción Burgos

Burgos puede presumir de ser una de las 10 ciudades españolas con menor volumen de intrusiones y robos en viviendas y negocios durante 2022 y además se consolida en esta categoría ya que por segundo año consecutivo aparece en la zona alta de las poblaciones de más de 30.000 habitantes con mayor seguridad en sus calles.

Así lo revela un estudio del Observatorio Securitas Direct, que trabaja con información obtenida de sus datos y conocimiento a nivel interno, a partir de los saltos de alarmas reales e intrusiones atendidos por su Central Receptora de Alarmas, con más de 1,8 millones de alarmas conectadas.

Maneja además datos externos procedentes de entidades públicas y privadas y datos poblacionales fruto de estudios sociológicos.

En su informe, que profundiza en los hábitos y comportamientos de la seguridad de España, la compañía revela que los municipios de Huesca, Lugo, Huelva, Pozuelo de Alarcón, Talavera de la Reina, Granada, San Cristóbal de la Laguna, Burgos, Oviedo y San Vicente del Raspeig se sitúan como los diez municipios españoles con más de 30 mil habitantes más seguros del país.

La anticipación, clave en la protección de tu hogar y negocio

Tras tres décadas liderando la protección, Securitas Direct señala que la anticipación es la clave para proteger hogares, negocios y, en definitiva, a las personas.

Además, la compañía aconseja reforzar la protección de los hogares especialmente durante el verano o ausencias prologadas, contando con medidas que se anticipen a cualquier riesgo y que de alguna manera comprometan o disuadan a los posibles intrusos.

Cabe destacar las siguientes: no dejar ventanas abiertas, revisar el estado de cerraduras, no publicar información sobre las vacaciones o salidas en redes sociales, dejar un aspecto de instalación a la vista desde el exterior, no dejar objetos de valor a la vista, dejar un aspecto de la instalación habilitada durante la ausencia, asegurar la iluminación de exteriores durante la noche, activar la alarma y comunicar a Securitas Direct ausencias prolongadas.