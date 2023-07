Detenido en Burgos por coaccionar a una menor para que le mandara fotos sexuales

Redacción Burgos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un hombre de 24 años por coaccionar a una menor de 16 años y obtener material audiovisual de carácter sexual.

La víctima, ahora mayor de edad, ha denunciado que hacía cuatro años una persona desconocida contactó con ella a través de una conocida red social, diciéndole que tenía una foto comprometida y exigiéndole que le mande una foto íntima de la denunciante.

La persona desconocida, una vez que obtuvo la foto de la menor, siguió chantajeándola, pidiendo que le contase experiencias sexuales que hubiese tenido y que le enviase más fotos, o de lo contrario publicaría las imágenes que ya tenía en su poder.

También manifestó la víctima en su denuncia que el detenido llegó a solicitarla encuentros sexuales, a los que la menor nunca acudió. Con la información obtenida por los especialistas en la lucha contra la ciberdelincuencia de la Policía Nacional, se llevó a cabo la detención del investigado. Autorizados por el juzgado, se realizó el registro en el domicilio que ocupaba, en el que se incautó gran cantidad de material informático.

Su análisis preliminar arrojó suficientes evidencias de ser el autor de los hechos, continuando las investigaciones que permitirán ver con precisión el alcance de sus actividades y, en su caso, la existencia de otras víctimas menores de edad.

Consejos para evitar el “grooming'

Para evitar ser víctima de este tipo de delitos se recomienda no compartir fotos comprometidas con desconocidos, así como no colgarlas en redes sociales, ya que en el momento que entran en el circuito digital se deja de tener control sobre ellas. No todo el mundo es quien dice ser en redes sociales. No agregar a personas desconocidas y no creer todo lo que te dicen.

Si alguien te extorsiona o coacciona en redes sociales, no cedas al chantaje, cuéntaselo a tus padres, profesores o adultos de confianza y si el tema es grave o delictivo debes acudir junto a tus padres a denunciarlo ante la policía, aportando los detalles oportunos.