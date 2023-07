El PSOE ve "reaccionario y de ultraderecha" eliminar la ayuda a la asociación de Memoria Histórica

Manuel Remón Burgos

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, cargó contra el equipo de Gobierno "reaccionario y de ultraderecha" de PP y Vox por suprimir, dentro de la modificación de crédito que aprobará el bipartito, la ayuda de 25.000 euros a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que serviría para crear un parque de la memoria en el monte de Estépar en recuerdo de los represaliados durante la Guerra Civil , "todos ellos burgaleses y burgaleses sacados del penal de Burgos".

De la Rosa señaló que el bipartito de PP y Vox ha puesto como excusa que "este ayuntamiento no tiene por qué financiar nada que pase de los términos municipales de Burgos, que no le afecta lo que pase fuera de los límites de Burgos". Pero, preguntó, "si se trata de los vecinos de Burgos, de personas asesinadas de Burgos", mientras recordó que "ese no era el criterio que tenía el señor Lacalle, que sí mantuvo este convenio de colaboración".

Esto es un ejemplo, según De la Rosa, de que "Vox se ha mimetizado con el PP y el PP no se siente incómodo con las exigencias de Vox, y esto es una exigencia ideológica que se ha introducido en la modificación de crédito". Además, se ha eliminado la financiación de 15.000 euros para la creación de una cátedra de memoria democrática para investigar sobre lo sucedido en Burgos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. "Esto es lo que se ha cargado Vox y PP", apuntó.